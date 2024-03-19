Page Shield (TW)

鎖定您的 JavaScript：使用 Page Shield 原則進行積極封鎖
2023/03/13
從今天開始，使用 Cloudflare 的用戶端安全解決方案 Page Shield，您可以確保您使用者的瀏覽器僅會執行經過檢查且安全的 JavaScript。使用 Page Shield 原則，阻止不需要的 JavaScript，保障終端使用者的資料安全...繼續閱讀 »
2023/03/13
從今天開始，使用 Cloudflare 的用戶端安全解決方案 Page Shield，您可以確保您使用者的瀏覽器僅會執行經過檢查且安全的 JavaScript。使用 Page Shield 原則，阻止不需要的 JavaScript，保障終端使用者的資料安全...繼續閱讀 »
2022/10/21
從今天開始，Page Shield 可以監視第三方 JavaScript 程式碼建立的惡意輸出連線...
2022/09/06
Gartner 在 2022 年《Gartner® Web 應用程式和 API 保護 (WAAP) Magic Quadrant™》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」，該報告對 11 個廠商的「執行能力」及「願景完整性」進行了評估...
2022/07/05
在這篇文章中，我們將討論對指令碼狀態、中繼資料和分類的改進...
2021/03/25
今天，我們欣然宣佈 Page Shield，這是一個用戶端安全產品，供客戶用於檢測最終使用者瀏覽器中的攻擊。...