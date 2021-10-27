Cloudflare 獲評為 Forrester New Wave 邊緣開發平台「領導者」

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Forrester New Wave 邊緣開發平台剛剛宣佈結果，Cloudflare 獲評「領導者」稱號，我們對此感到萬分歡欣（您可以在此處免費下載報告複本）。

從成立之初，Cloudflare 就一直在設法幫助開發人員在 Web 上進行建構，而且自 2017 年引入 Workers 以來，Cloudflare 已支援開發人員將其應用程式部署到邊緣本身。

根據 Forrester 副總裁兼首席分析師 Jeffrey Hammond 的報告，Cloudflare「**可提供強大的運算、資料服務和 Web 開發功能。**Workers KV 與 Workers 一起，增加邊緣資料儲存空間。Pages、Stream 和 Images 為現代化 Web 工作負載提供更高層級的平台服務。Cloudflare 可提供直覺化的開發人員體驗，支援全域快速部署更新後的程式碼，且僅需最短的冷啟動時間。」

重新構想現代化 Web 的部署

在 Web 上進行建構已經歷一段漫長的時光。人們曾認為可能需要購買實體機器才能建構網站，如今這個想法看來似乎令人費解。在讓開發人員更容易上手方面，雲端發揮重要的作用。然而，自雲端出現之後，境況便止步不前，而且創新越加呈現漸進之勢。這意指，儘管開發人員無需考慮_購買_伺服器，但仍然忙於考慮伺服器在世界上的哪個位置、如何增加並行處理來處理不斷增加的流量，以及如何確保安全。

我們希望擺脫這些禁錮。我們的目標，是重新構想如果開發人員可以真正僅需思考他們想要建構的應用程式，事情會是什麼模樣。讓我們全責處理規模調整、速度乃至合規性，都交給我們。

當然，重新構想事物始終是一件令人望而生畏的事情。沒有人能保證採取新的方法一定會成效顯著，這通常需要心存信仰。

看到開發人員湧入我們的平台，且能夠在擴展性與等待時間毫無限制的情況下建構出色的應用程式，這十分令人欣慰。

被業界首屈一指的分析公司 Forrester 評為邊緣開發平台領導者，也令人感到愉悅。「領導者」稱號，證明我們四年前決定全力一搏的方法真正受到了行業界認可。

Cloudflare 在所有受評估的廠商中獲得最大差異化評級

我們在以下準則中獲得差異化評級：

開發人員體驗

程式設計模型

平台執行模型

「Day 2+」體驗

整合

藍圖

願景

市場方法

儘管能夠在 Cloudflare 的網路上建構我們的平台，讓我們從一開始就在消除等待時間方面具有優勢，但我們知道這還不足以迫使開發人員以新的方式思考。自 Workers 發佈以來，我們一直致力於盡可能簡化建構新應用程式的每一個步驟：從上線，到第 2 天，再到未來。

此方法並不僅僅拓展了工具，還擴展到我們如何考慮為開發人員提供完成其應用程式所需的其他服務。例如，當考慮在邊緣上提供資料解決方案時，我們再次希望使系統的分散式本質能夠發揮作用，而不是讓開發人員去考慮此事，由此促使我們開發了 Durable Objects。藉助 Durable Objects，Cloudflare 可以基於存取模式（或合規性，這對開發人員而言是最重要的考慮因素）對在何處儲存資料作出明智的決策，而不是強制開發人員考慮地區。

在我們拓展產品的過程中，讓開發人員能夠繼續簡單明瞭地解決問題十分重要。

我們才剛剛開始

但我們並不會止步於此。正如我們的共同創辦人 Michelle 常說的那樣，我們才剛剛開始。我們才剛剛踏上將完整堆疊帶到邊緣的旅程。在接下來的幾週內，我們將發佈一些令人興奮的公告，敬請期待！