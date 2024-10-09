2020 年第三季度网络层 DDoS 攻击趋势

2020-11-18

DDoS 攻击在频度和复杂度上愈演愈烈。自第二季度比第一季度翻了一番后，第三季度观察到的网络层攻击总数再次翻倍，达到了第一季度 COVID 疫情前水平的 4 倍。Cloudflare 还观察到，实施攻击的手段数量也达到历史新高。 ...