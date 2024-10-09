2021 年第四季度 DDoS 攻击趋势
2022-01-10
2021 年上半年出现了大规模的勒索软件和勒索 DDoS 攻击活动，导致世界各地的关键基础设施频繁中断（包括美国最大的管道系统运营商之一），在一个针对学校、公共领域、旅游组织和信用联盟等的 IT 管理软件曝光了一个漏洞。...继续阅读 »
2022-01-10
2021 年上半年出现了大规模的勒索软件和勒索 DDoS 攻击活动，导致世界各地的关键基础设施频繁中断（包括美国最大的管道系统运营商之一），在一个针对学校、公共领域、旅游组织和信用联盟等的 IT 管理软件曝光了一个漏洞。...继续阅读 »
2021-01-22
2020 年第四季度的 DDoS 攻击趋势在许多方面一反常态。Cloudflare 观察到大型 DDoS 攻击数量增加，为 2020 年期间首次。具体而言，超过 500Mbps 和 50K pps 的攻击数量大幅上升。...
2020-11-18
DDoS 攻击在频度和复杂度上愈演愈烈。自第二季度比第一季度翻了一番后，第三季度观察到的网络层攻击总数再次翻倍，达到了第一季度 COVID 疫情前水平的 4 倍。Cloudflare 还观察到，实施攻击的手段数量也达到历史新高。...