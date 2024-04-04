Database (CN)

Building D1：一个全球性数据库
2024/04/01
D1——Cloudflare 的 SQL 数据库——现已正式发布。增加对 10 GB 数据库、数据导出和增强查询调试的支持，使开发人员能够利用 D1 构建生产就绪的应用程序，以满足其对关系型 SQL 数据库的全部需求...继续阅读 »
2024/04/01
D1——Cloudflare 的 SQL 数据库——现已正式发布。增加对 10 GB 数据库、数据导出和增强查询调试的支持，使开发人员能够利用 D1 构建生产就绪的应用程序，以满足其对关系型 SQL 数据库的全部需求...继续阅读 »
2023/09/28
Hyperdrive 让 Cloudflare Workers 快速访问您的现有数据库，无论它们位于何处，都能获得优越性能...
2023/09/28
D1 现在处于公测阶段，主旋律是“规模”：每数据库的存储限制更高，并且能够创建更多数据库，我们正在解锁开发人员在 D1 上构建生产规模应用程序的能力...
2023/09/27
Vectorize 是我们全新推出的矢量数据库产品，旨在让您完全在 Cloudflare 的全球网络上构建 AI 加持的全栈应用程序；现已可用...
2023/09/27
我们很高兴推出 Workers AI，它是一个 AI 推理即服务平台，使开发人员只需输入几行代码就可以运行 AI 模型，所有这一切都由我们的 GPU 全球网络提供支持...
2023年5月16日 13:05
今天，我们宣布推出 Database Integrations，支持用户无缝连接到在 Workers 上选择的数据库。初期我们已添加了一些支持 HTTP 连接的最热门数据库：Neon、PlanetScale 和 Supabase，以后还将添加更多类型的数据库...