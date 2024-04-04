Database (CN)

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2023年5月16日 13:05

隆重推出 Database Integrations，单击几下即可从 Workers 连接到 Neon、PlanetScale 和 Supabase 数据库

今天，我们宣布推出 Database Integrations，支持用户无缝连接到在 Workers 上选择的数据库。初期我们已添加了一些支持 HTTP 连接的最热门数据库：Neon、PlanetScale 和 Supabase，以后还将添加更多类型的数据库...

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