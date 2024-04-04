Database (CN)

Workers AI：Cloudflare 全局网络的无服务器 GPU 驱动推理

2023/09/27

我们很高兴推出 Workers AI，它是一个 AI 推理即服务平台，使开发人员只需输入几行代码就可以运行 AI 模型，所有这一切都由我们的 GPU 全球网络提供支持 ...