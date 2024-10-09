终止对8Chan的服务

2019-08-05

发生在德克萨斯州埃尔帕索市和俄亥俄州代顿市的大规模枪击案是可怕的悲剧。在埃尔帕索枪击案中，恐怖分子嫌疑人似乎受到了名为8Chan的论坛网站的启发。根据我们所看到的证据，在他开始对埃尔帕索沃尔玛发动恐怖袭击并导致20人死亡之前，他在该网站上发布了一段视频。 ...