Registrar 全面开放

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今天，我们很高兴地宣布，所有 Cloudflare 客户现在都拥有全部 Registrar 权限，包括注册新域名。

其次，从今天开始，以及在接下来的几周内，我们将引入 40 多个新的顶级域名 (TLD)。我们将从 .uk 开始，这是请求最多的国家/地区代码扩展。最初，客户将只能转入其他注册商的现有 .uk 域名，但将在未来几周内支持新注册。与我们的按成本定价模式一致，.uk 域名将按注册机构的批发费用定价。

域名注册商简介

在域名领域，有两个关键角色：注册商和注册机构。可以理解的是，这两者经常被混淆。从某个角度来看，注册机构是批发商，注册商是零售商。注册机构托管某个 TLD 内的注册域名集中数据库。它们负责为 TLD 建立策略和业务规则。它们还设定批发价。注册商将域名出售给最终用户，并持续管理这些注册。它们设定零售费用、收款、提供客户支持，负责注册续期并保持其最新。它们常常提供辅助性服务，如 DNS、网络托管和电子邮件。

有各种“类型”的注册商。零售注册商主要向中小企业和个人销售。企业注册商通常为大型企业提供服务，并经常提供品牌保护和监测服务。还有专注于经销市场的注册商，本质上可使其他公司也充当域名经销商。

注册商通常使用名为可扩展配置协议 (EPP) 的标准协议与注册机构进行交互。虽然 EPP 在各种 RFC 中都有很好的定义，但每个注册机构通常都有自己的风格，并利用协议扩展来支持其特定的策略。

我们的起点

Cloudflare 拥有多年的注册服务运营经验。最初，我们成为注册商的目的只是管理和保护我们自己的任务关键域名。随着时间的推移，我们也开始为一些客户提供高度安全的注册服务。这项服务经过演变，成为我们的自定义域名保护服务。这是一种针对特定需求客户的高端利基服务。然而，随着我们对注册服务领域的了解日益深入，我们希望把这项服务提供给每个人。我们相信，我们可为每个人提供高度安全、以隐私为重点、低本高效的注册服务。因此，我们于 2018 年宣布推出 Cloudflare Registrar。

有两种方法可以让 Cloudflare 处理您的域名注册：注册全新的域名或从另一家注册商转移现有的域名。不像许多从零开始的新注册商，我们有庞大、成熟的客户基础。我们的客户已经在使用我们的 DNS 服务，用于通过其他注册商注册的域名。因此，我们最初专注于帮助客户将现有的域名转移到 Cloudflare。据我们当时估计，如果我们的客户将他们所有的域名转移到我们这里，他们每年总共可以节省 5000 万美元以上的注册费。

我们已经做到了这一点。自 2018 年推出这项服务以来，我们已经转入了数十万个域名。我们总共为客户节省了数百万美元的年度注册费。

2020 年，新域名注册推出了测试版。默认情况下，我们首先向 Biz、Pro 和 Enterprise 客户提供使用权限，在接下来的几个月中，我们向数千名之前表示过兴趣的客户开放了服务。

转移并不足够

我们推出新域名注册服务测试版的部分原因是，围绕新域名注册服务有浓厚的兴趣。虽然我们最初有意仅接受域名转移，但人们几乎立刻就开始要求我们提供新域名注册功能。我们最初是从还没有购买域名的客户那里看到这种兴趣的。因为他们没有任何域名可以转入，他们将不得不完成一个有点麻烦的流程，通过另一家提供商注册一个新域名，_然后才能_将他们的域名转移到 Cloudflare。

然而，随着时间的推移，我们开始收到来自 Registrar 现有客户的请求。

毕竟，域名组合不是静态的。公司无论大小，都在不断更新他们的域名资产。无论开发新产品、开拓新市场、并购活动还是品牌保护，注册新域名的能力都至关重要。今年二季度，仅 .com 和 _.net_新注册域名就达到 1170 万个。仅今年上半年，Cloudflare 客户就通过其他注册商注册了超过 200 万个新域名。这些还只是我们掌握的数字！

今天，我们很高兴能地向我们的所有客户开放新注册服务。您不再需要在另一家注册商处注册新域名，然后再将这些域名转移到 Cloudflare。

注册新域名

注册新域名非常简单。登录 Cloudflare 仪表板，然后单击添加网站。除了添加现有域名之外，您现在还可以注册新域名。

通过在搜索框中输入域名或关键字开始注册流程，我们将提供可用域名的建议列表。在您做出选择之后，您需要选择一个计划（ FREE 是其中一个选项）并提供一些基本信息。在您结账之后，我们将创建专区并将域名添加到您的帐户。整个过程不到一分钟就可以完成。

域名注册服务定价值得注意的是，我们的注册服务价格“与成本一致”。也就是说，我们客户收取的费用完全等同于我们向注册管理机构支付的费加上适用的 ICANN 交易费用。在某些情况下，注册费以美元以外的货币计算。在这些情况下，我们会根据当前汇率将价格转换为美元，然后再向客户收取美元价格。随着汇率变化，我们会定期更新美元价格，但每月绝不超过一次。

世界很大

除了注册新域名之外，我们还认识到对扩展受支持顶级域名列表的需求。我们的客户基础已经高度多样化并不断加剧。尽管 .com 通常被认为是顶级域名之“王”（尤其在美国），但在其他国家/地区并非总是如此。今天，总共有超过 1500 个顶级域名。其中包括 .com、.net 和 .org 等传统顶级域名，还包括 1000 多个“新”顶级域名，如 .online、.live 和 .cloud 等。甚至还有一个 .horse！然后是国家/地区代码顶级域名，如 .uk、.in 和 .au 等。在世界上许多地区，本地国家/地区代码顶级域名比 .com 更受欢迎。

我们认为，我们有义务为客户提供最适合他们的顶级域名。我们投入大量的精力来支持传统的和新的顶级域名。现在，我们将把重点转向支持更多国家/地区代码顶级域名。

下一步

在未来几周，我们将添加 40 多个新的扩展名，包括 .us、.co、.me、.tv。您还可以在这里查看我们目前支持的完整顶级域名列表，以及即将推出的日期。

在接下来的几个月里，我们将添加更多扩展，重点是 .de、.in、.ca 和 .au 等众多国家/地区代码域名。我们还计划支持优价（非标准）域名以及国际化域名 (IDN)。

这只是我们在建设更好、更包容的互联网的道路上迈出的又一步。要进一步了解 Cloudflare Registrar 以及如何使用该服务，请访问我们的开发人员文档。