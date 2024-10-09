Meaghan Choi

Workers AI: Cloudflare 전역 네트워크에서 서버리스 GPU 기반 추론
2023-09-27
우리는 개발자가 단 몇 줄의 코드만으로 AI 모델을 실행할 수 있는 서비스형 AI 추론 플랫폼인 Workers AI를 출시하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 모든 혁신은 우리의 GPU 전역 네트워크를 기반으로 합니다...
Visual Designer
2023-09-27
우리는 개발자가 단 몇 줄의 코드만으로 AI 모델을 실행할 수 있는 서비스형 AI 추론 플랫폼인 Workers AI를 출시하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 모든 혁신은 우리의 GPU 전역 네트워크를 기반으로 합니다...
2023-09-27
AI Gateway는 개발자가 AI 앱에 대한 제어 능력을 강화하고 가시성을 확보할 수 있도록 지원하므로 관찰 가능성, 안정성 및 확장에 대한 걱정 없이 빌드에만 집중할 수 있습니다. AI Gateway는 거의 모든 AI 앱에 필요한 것들을 처리하여 엔지니어링 시간을 절약할 수 있으므로 개발자는 빌드에 집중할 수 있도록 합니다...