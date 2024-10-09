Meaghan Choi

AI Gateway 발표: 더 믿을 수 있고, 관찰 가능하며, 확장할 수 있는 AI 응용 프로그램

2023-09-27

AI Gateway는 개발자가 AI 앱에 대한 제어 능력을 강화하고 가시성을 확보할 수 있도록 지원하므로 관찰 가능성, 안정성 및 확장에 대한 걱정 없이 빌드에만 집중할 수 있습니다. AI Gateway는 거의 모든 AI 앱에 필요한 것들을 처리하여 엔지니어링 시간을 절약할 수 있으므로 개발자는 빌드에 집중할 수 있도록 합니다 ...