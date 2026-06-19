AI 에이전트용 임시 Cloudflare 계정

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오늘날에는 모두가 AI 에이전트로 코드를 작성하고 있습니다. 하지만 에이전트가 무언가를 배포하고, 가입하고 계정을 생성해야 하는 순간, 정면에서는 인간을 위해 구축된 벽에 부딪히게 됩니다. 바로 브라우저 기반 OAuth 흐름, 클릭을 위한 대시보드, 복사를 위한 API 토큰 등입니다. -paste, 다단계 인증 프롬프트는 충족합니다. 개발자 옆에 있는 대화형 부조종사에게는 성가신 일입니다. 백그라운드 에이전트로서는 쉽지 않은 일입니다.

오늘 요원용 임시 Cloudflare 계정을 출시합니다.

이제 에이전트는 먼저 계정에 가입하지 않고도 웹 사이트 , API , 에이전트 를 즉시 배포할 수 있습니다.

이제 모든 에이전트에서 wrangler deploy --temporary 를 실행하고 Cloudflare에 Worker를 배포할 수 있습니다. 이 임시 배포는 60분 동안 유지되며, 이 시간 동안 임시 계정을 신청하여 자신의 소유로 영구적으로 만들 수 있습니다. 저장하지 않으면 자체적으로 만료됩니다.

우리의 목표는? 에이전트가 코딩하고 배송합니다.

AI 에이전트에 원활한 배포가 중요한 이유

원활한 임시 계정은 생각보다 중요합니다.

백그라운드 AI 세션의 루프에 인간이 없으며, 점점 표준이 되어 가고 있습니다 . 브라우저, 복사-붙여넣기 또는 60초 내에 여기를 클릭하세요" 등의 인증 단계가 필요한 경우, 에이전트가 고착화되어 다른 곳에 배포하도록 선택할 수도 있습니다.

시행착오를 겪는 것은 에이전트의 강력한 힘입니다 . 에이전트는 작성 → 배포 → 검증 단계를 긴밀하게 거쳐야 합니다. 싸고 일회용으로 쓰는 배포 대상이 필요하므로, 자체 출력을 말리고 출력 여부를 판단할 수 있어야 합니다.

에이전트 플랫폼은 추가 단계나 자격 증명 없이 "그냥 작동하는" 코드를 배포하는 자체적인 방법을 구축하고 있습니다. 사람들은 이 프로세스가 한 번도 사용해 본 적이 없거나 들어본 적이 없는 다른 서비스에 가입하지 않아도 되기를 기대하기 시작했습니다.

작동 방식

임시 계정은 개발자가 새로운 프로젝트를 부트스트랩하고, 구성과 리소스를 관리하며, 배포 및 업데이트할 수 있게 해주는 개발자 플랫폼 명령줄 인터페이스(CLI) 도구인 Wrangler 를 중심으로 구축됩니다.

Wrangler 사용은 온라인에서 널리 문서화되어 있으며 에이전트는 이를 잘 사용하는 방법을 알고 있습니다. 하지만 아직 로그인하지 않고 Cloudflare 계정에 대한 Wrangler 권한을 부여했다면, 에이전트를 배포하려고 할 때 등록 및 인증 단계에서 정체되곤 했습니다. 그리고 다음과 같은 질문도 제대로 할 수 있습니다. 에이전트와 LLM은 Wrangler에 새로 추가된 --임시 플래그가 존재한다는 것을 어떻게 알고, 사람이 명시적으로 지시하지 않아도 실제로 이를 사용하도록 할 수 있을까요?

이 문제를 해결하기 위해 Cloudflare에서는 --temporary 플래그에 대한 메시지를 에이전트에 포함하도록 Wrangler를 업데이트했습니다.

에이전트가 이를 발견하고 wrangler deploy 를 --temporary 플래그와 함께 다시 실행하면, Cloudflare는 에이전트가 사용할 임시 계정을 프로비저닝하고, Wrangler에 사용할 API 토큰을 제공하며, 에이전트가 사람에게 다시 제공할 수 있는 클레임 URL을 제공합니다.

Cloudflare의 모든 단계를

새 프로젝트 배포 및 반복

최신 Wrangler 릴리스 를 사용하고 있는지 확인하고, 좋아하는 코딩 에이전트를 실행한 다음, 빌드 모드에서 "hello world" 앱을 배포하는 프롬프트를 작성합니다.

TypeScript에서 아주 간단한 Hello World Cloudflare Worker를 만들고 Wrangler를 사용하여 배포해 보세요. 나에게 질문하지 말고 최선을 다하세요

에이전트가 wrangler를 실행하고, 출력 메시지에서 --temporary 플래그를 선택하며, 스크립트를 빌드하고, 루프에 사람이 참여할 필요 없이 즉시 배포합니다.

보시다시피 에이전트는 스크립트를 작성하고, --temporary 플래그를 사용하여 배포하고, 출력에서 얻은 미리 보기 링크를 curl하고, 결과가 코드와 일치하는지 확인했습니다.

좋은 일이지만, 에이전트 코딩은 한 번의 배포로 끝나는 경우가 많습니다. 세션은 여러 번의 코드 변경 주기를 거칠 수 있습니다. 이는 문제가 되지 않습니다. 에이전트는 Worker 스크립트를 반복하고 원하는 만큼 변경 사항을 재배포할 수 있습니다(60분 클레임 기간 내). 이 프롬프트를 입력하세요.

이제 hello world를 "hello cloudflare"로 변경하고 다시 배포합니다.

소스 코드를 변경하고, 이전에 만든 임시 계정을 재사용하고, 새 버전을 다시 배포하고, 결과를 다시 확인하는 에이전트를 살펴보세요.

계정 클레임

언제든지 임시 계정을 신청하고 이를 영구적으로 자신의 것으로 만들 수 있습니다. 클레임 링크를 클릭하면 Cloudflare에 가입하거나 로그인할 수 있는 페이지로 이동한 다음 Worker가 배포된 임시 계정을 클레임할 수 있습니다. 여기에는 Workers뿐만 아니라 데이터베이스 및 기타 바인딩과 같은 리소스도 포함됩니다.

이 임시 계정을 60분 이내에 신청하지 않으면 자동으로 삭제됩니다.

원활한 에이전트 배포를 향한 여정

이는 상담원의 등록 장벽을 제거하기 위한 한 가지 방법일 뿐입니다. Cloudflare는 Stripe 및 공동 설계한 새로운 프로토콜과의 파트너십을 통해 에이전트가 사용자를 대신하여 Cloudflare를 프로비저닝할 수 있게 된다고 최근 발표했습니다. 이 프로토콜은 계정 생성, 구독 시작, 도메인 등록, API 토큰을 받아 사본 없이 코드 배포 등을 수행할 수 있습니다 -토큰을 붙여넣거나 신용 카드 정보를 입력해야 합니다. 저희는 지난 달 WorkOS와 협업하여 누구나 채택할 수 있는 auth.md 의 출시를 통해 에이전트가 잘 확립된 기존 OAuth 표준을 사용하여 새 계정을 프로비저닝할 수 있도록 했습니다.

이 분야에서는 수많은 일이 일어나고 있으며, 우리는 에이전트가 Cloudflare를 사용하고 개발자가 자체 앱을 에이전트 지원 가능 하게 만들 수 있도록 계속 더 쉽게 만들 수 있어 기쁩니다. 임시 계정은 원활한 에이전트 배포를 위한 또 다른 단계입니다. 자세한 내용을 계속 지켜봐 주세요.