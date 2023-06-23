Cloudflare로 도메인을 이전하기 위한 단계별 안내

도메인을 새로운 등록 기관으로 이전하는 것은 일상적으로 하는 일이 아니며 절차의 어느 부분이라도 잘못 수행하면 가동 중지와 중단으로 이어질 수 있습니다. 그래서 Speed Week에서 도메인 이전 체크리스트를 준비했습니다. 단계를 누락하거나 답변되지 않은 질문을 남길 염려 없이 누구든지 신속하게 도메인을 Cloudflare 등록 기관으로 이전할 수 있도록 지원하고자 합니다.

지난 60일 동안 WHOIS 등록자 연락처 정보가 업데이트 되지 않았는지 확인: ICANN 규정은 지난 60일 동안 WHOIS 등록자 연락처 정보가 수정된 경우 도메인을 이전하는 것 또한 금지합니다.

지난 60일 이내에 도메인을 등록하거나 이전하지 않았는지 확인: ICANN 규정은 지난 60일 이내에 도메인을 등록했거나 과거에 이전한 적이 있는 경우 도메인을 이전하는 것을 금지합니다.

도메인이 프리미엄 도메인 또는 국제화 도메인 이름(IDN)이 아닌지 확인: Cloudflare는 현재 프리미엄 도메인 또는 국제화 도메인 이름(유니코드)을 지원하지 않습니다.

Cloudflare의 도메인 TLD 지원 여부 확인: 이곳에서 현재 지원하고 있는 전체 TLD 목록 을 확인할 수 있습니다. 참고: 2023년 7월 중순까지 .dev 및 .app을 지원할 예정입니다.

Cloudflare의 이름 서버를 사용할 것인지 확인: 저희는 특별한 등록 기관을 구축하였습니다. 이 기관은 다른 Cloudflare 제품을 사용하는 고객을 위하여 구축되었습니다. 즉, Cloudflare에 등록된 도메인은 저희의 이름 서버만 사용할 수 있습니다. 만약 도메인에 Cloudflare가 아닌 이름 서버가 필요한 경우, 저희는 적합한 등록 기관이 아닙니다.

현재 등록 기관의 인증 정보 수집: 현재 등록 기관의 인증 정보를 가지고 있는지 확인하세요. 오랫동안 로그인하지 않았을 수 있으며 비밀번호를 재설정해야 할 수도 있습니다.

현재 DNS의 설정 기록: 도메인을 이전할 때 Cloudflare에서 자동으로 DNS 레코드를 스캔하지만, 문제가 발생할 경우를 대비하여 현재 설정을 캡처하는 것이 좋습니다.

필요한 경우 WHOIS 개인정보 보호 제거: WHOIS 개인정보 보호 서비스가 활성화되어 있어도 대부분은 도메인을 이전할 수 있습니다. 그러나 일부 등록 기관에서는 WHOIS 개인정보 보호 서비스가 활성화된 경우 이전을 금지할 수도 있습니다.

DNSSEC 비활성화: DNSSEC를 비활성화하려면 현재 DNS 호스트에서 DS 레코드를 제거하고 Cloudflare 대시보드에서 DNSSEC를 비활성화합니다.

향후 15일 이내에 도메인 갱신이 필요한 경우 도메인 갱신: 도메인이 갱신 대상인 경우, 이전을 시작하기 전에 도메인을 갱신해야 합니다.

도메인 잠금 해제: 등록 기관에는 권한이 없는 사용자가 도메인 이전을 시작하지 못하도록 하는 가벼운 안전 장치(등록 기관 또는 도메인 잠금이라고도 함)가 있습니다. 이 잠금은 다른 등록 기관이 이전을 시작하지 못하도록 차단합니다. 일반적으로 등록자만 등록 기관의 관리 인터페이스를 통해 이 잠금을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

Cloudflare 가입: 아직 Cloudflare 계정이 없는 경우 여기에서 가입하실 수 있습니다.

Cloudflare에 도메인 추가: Cloudflare 계정에 새 도메인을 추가하려면 다음 지침을 따라주십시오.

Cloudflare 계정에 유효한 신용 카드 추가: Cloudflare 대시보드 청구 프로필에 결제 방법을 아직 추가하지 않은 경우, 도메인을 추가할 때 결제 방법을 추가하라는 메시지가 표시됩니다.

Cloudflare에서 DNS 레코드 검토: 도메인을 추가한 후 Cloudflare에서 자동으로 구성한 DNS 레코드를 검토하고 현재 등록기관에 있는 것과 비교하여 누락된 것이 없는지 확인합니다.

DNS 이름 서버를 Cloudflare로 변경: 도메인을 이전하려면 이름 서버를 Cloudflare로 설정해야 합니다.