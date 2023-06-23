Cloudflare로 도메인을 이전하기 위한 단계별 안내

도메인을 새로운 등록 기관으로 이전하는 것은 일상적으로 하는 일이 아니며 절차의 어느 부분이라도 잘못 수행하면 가동 중지와 중단으로 이어질 수 있습니다. 그래서 Speed Week에서 도메인 이전 체크리스트를 준비했습니다. 단계를 누락하거나 답변되지 않은 질문을 남길 염려 없이 누구든지 신속하게 도메인을 Cloudflare 등록 기관으로 이전할 수 있도록 지원하고자 합니다.
Cloudflare의 이름 서버를 사용할 것인지 확인: 저희는 특별한 등록 기관을 구축하였습니다. 이 기관은 다른 Cloudflare 제품을 사용하는 고객을 위하여 구축되었습니다. 즉, Cloudflare에 등록된 도메인은 저희의 이름 서버만 사용할 수 있습니다. 만약 도메인에 Cloudflare가 아닌 이름 서버가 필요한 경우, 저희는 적합한 등록 기관이 아닙니다.
Cloudflare의 도메인 TLD 지원 여부 확인: 이곳에서 현재 지원하고 있는 전체 TLD 목록을 확인할 수 있습니다. 참고: 2023년 7월 중순까지 .dev 및 .app을 지원할 예정입니다.
도메인이 프리미엄 도메인 또는 국제화 도메인 이름(IDN)이 아닌지 확인: Cloudflare는 현재 프리미엄 도메인 또는 국제화 도메인 이름(유니코드)을 지원하지 않습니다.
지난 60일 이내에 도메인을 등록하거나 이전하지 않았는지 확인: ICANN 규정은 지난 60일 이내에 도메인을 등록했거나 과거에 이전한 적이 있는 경우 도메인을 이전하는 것을 금지합니다.
지난 60일 동안 WHOIS 등록자 연락처 정보가 업데이트 되지 않았는지 확인: ICANN 규정은 지난 60일 동안 WHOIS 등록자 연락처 정보가 수정된 경우 도메인을 이전하는 것 또한 금지합니다.
현재 등록 기관의 인증 정보 수집: 현재 등록 기관의 인증 정보를 가지고 있는지 확인하세요. 오랫동안 로그인하지 않았을 수 있으며 비밀번호를 재설정해야 할 수도 있습니다.
현재 DNS의 설정 기록: 도메인을 이전할 때 Cloudflare에서 자동으로 DNS 레코드를 스캔하지만, 문제가 발생할 경우를 대비하여 현재 설정을 캡처하는 것이 좋습니다.
필요한 경우 WHOIS 개인정보 보호 제거: WHOIS 개인정보 보호 서비스가 활성화되어 있어도 대부분은 도메인을 이전할 수 있습니다. 그러나 일부 등록 기관에서는 WHOIS 개인정보 보호 서비스가 활성화된 경우 이전을 금지할 수도 있습니다.
DNSSEC 비활성화: DNSSEC를 비활성화하려면 현재 DNS 호스트에서 DS 레코드를 제거하고 Cloudflare 대시보드에서 DNSSEC를 비활성화합니다.
향후 15일 이내에 도메인 갱신이 필요한 경우 도메인 갱신: 도메인이 갱신 대상인 경우, 이전을 시작하기 전에 도메인을 갱신해야 합니다.
도메인 잠금 해제: 등록 기관에는 권한이 없는 사용자가 도메인 이전을 시작하지 못하도록 하는 가벼운 안전 장치(등록 기관 또는 도메인 잠금이라고도 함)가 있습니다. 이 잠금은 다른 등록 기관이 이전을 시작하지 못하도록 차단합니다. 일반적으로 등록자만 등록 기관의 관리 인터페이스를 통해 이 잠금을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
Cloudflare 가입: 아직 Cloudflare 계정이 없는 경우 여기에서 가입하실 수 있습니다.
Cloudflare에 도메인 추가: Cloudflare 계정에 새 도메인을 추가하려면 다음 지침을 따라주십시오.
Cloudflare 계정에 유효한 신용 카드 추가: Cloudflare 대시보드 청구 프로필에 결제 방법을 아직 추가하지 않은 경우, 도메인을 추가할 때 결제 방법을 추가하라는 메시지가 표시됩니다.
Cloudflare에서 DNS 레코드 검토: 도메인을 추가한 후 Cloudflare에서 자동으로 구성한 DNS 레코드를 검토하고 현재 등록기관에 있는 것과 비교하여 누락된 것이 없는지 확인합니다.
DNS 이름 서버를 Cloudflare로 변경: 도메인을 이전하려면 이름 서버를 Cloudflare로 설정해야 합니다.
(선택 사항) Cloudflare 이메일 라우팅 구성: 이메일 전달을 사용하는 경우 이 가이드에 따라 Cloudflare 이메일 라우팅으로 마이그레이션해야 합니다.
DNS 변경 사항이 전파될 때까지 대기: 등록 기관이 이름 서버의 업데이트를 처리하는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다. Cloudflare에서 변경 사항이 적용되었음을 확인하면 이메일을 받게 됩니다. 이 프로세스가 완료될 때까지 도메인 이전을 진행할 수 없습니다.
인증 코드 요청: Cloudflare는 기존에 등록했던 기관에 이전 흐름이 승인되었는지 확인해야 합니다. 이를 위해 기존 등록 기관에서 인증 코드를 제공할 것입니다. 이 코드는 인증 코드, 승인 코드, 승인 정보 코드 또는 이전 코드라고도 합니다. 이전을 완료하려면 해당 코드를 Cloudflare에 입력해야 합니다. 이 코드를 사용하여 이전이 인증된 것인지 확인합니다.
Cloudflare로 이전 시작: Cloudflare 대시보드의 도메인 이전 섹션을 방문합니다. 여기에는 이전할 수 있는 모든 도메인이 표시됩니다. 도메인이 표시되지 않는 경우 모든 진행 단계를 완료했는지 확인하세요. 완료한 경우 이 페이지의 목록을 검토하여 도메인에 해당하는 항목이 있는지 확인하세요.
이전 가격 검토: 도메인을 이전할 때, 만료일로부터 1년까지 등록을 연장하려면 ICANN에 비용을 지불해야 합니다. 이 단계에서는 비용이 청구되지 않습니다. Cloudflare에서는 이전 요청이 완료될 때 인증 코드를 입력하고 연락처 정보를 확인한 경우에만 카드에 비용이 청구됩니다.
인증 코드 입력: 이전하려는 각 도메인에 대한 인증 코드를 다음 페이지에 입력합니다.
연락처 정보 확인 또는 입력: 이전 절차의 마지막 단계에서 등록을 위한 연락처 정보를 입력합니다. Cloudflare 등록 기관은 기본적으로 이 정보를 삭제하지만, 등록을 위한 실제 연락처 정보를 수집하는 데 필요합니다.
Cloudflare로 이전 승인: 이전을 요청하면 Cloudflare에서 프로세스를 시작하고, 공개 WHOIS 데이터베이스에서 정보를 사용할 수 있는 경우 등록자에게 승인 양식(FOA) 이메일을 보냅니다. FOA는 도메인 이전을 승인하는 것입니다.
기존 등록 기관에서 이전 승인: 이 단계가 끝나면 기존 등록 기관에서도 이전 요청을 확인하기 위해 이메일을 보내 드립니다. 대부분의 등록 기관은 이전 요청을 확인할 수 있는 링크를 포함합니다. 해당 링크를 따라가면 이전 작업을 빠르게 진행할 수 있습니다. 이메일에 대한 조치를 취하지 않으면, 등록 기관에서 최대 5일까지 대기 후 Cloudflare로 이전할 수 있습니다. 또한 현재 등록 기관 대시보드에서 이전을 승인할 수도 있습니다.
Cloudflare 대시보드에서 이전 상태 확인: 도메인 이전 상태는 계정 홈 > 개요 > 도메인 등록에서 확인할 수 있습니다.