2021年第4四半期におけるDDoS攻撃の傾向
2022-01-10
2021年上半期には、世界中の重要なインフラストラクチャの複数の側面（米国最大の石油パイプラインシステム運営会社の1つを含む）を妨害する大規模なランサムウェアとランサムDDoS攻撃キャンペーンや、学校、公共機関、旅行団体、信用金庫などを対象としたIT管理ソフトの脆弱性などの問題が発生しました...続きを読む »
2022-01-10
2021年上半期には、世界中の重要なインフラストラクチャの複数の側面（米国最大の石油パイプラインシステム運営会社の1つを含む）を妨害する大規模なランサムウェアとランサムDDoS攻撃キャンペーンや、学校、公共機関、旅行団体、信用金庫などを対象としたIT管理ソフトの脆弱性などの問題が発生しました...続きを読む »
2021-01-22
2020年の第4四半期のDDoS攻撃の傾向は、多くの点で規範を逸脱したものとなりました。Cloudflareでは、2020年で初めてとなる大規模なDDoS攻撃数の増加を観測しました。具体的には、500Mbpsと50K ppsを超えた攻撃数が、大きく膨れ上がりました。...