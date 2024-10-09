2020年第4四半期ネットワーク層DDoS攻撃の傾向

2021-01-22

2020年の第4四半期のDDoS攻撃の傾向は、多くの点で規範を逸脱したものとなりました。Cloudflareでは、2020年で初めてとなる大規模なDDoS攻撃数の増加を観測しました。具体的には、500Mbpsと50K ppsを超えた攻撃数が、大きく膨れ上がりました。 ...