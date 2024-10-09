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15 décembre 2022
Une nouvelle version configurable et évolutive de Geo Key Manager, désormais disponible en version bêta fermée
Nous sommes heureux d'annoncer une nouvelle version de la solution Geo Key Manager. Désormais disponible en bêta fermée, cette dernière permet aux clients de définir des limites par pays, par région ou selon une norme, comme « Ne stocker mes clés privées que dans des datacenters ...
14 décembre 2022
Cloudflare obtient l'autorisation du programme FedRAMP® afin de sécuriser une plus grande partie du secteur public
Cloudflare for Government étend la capacité de Cloudflare à protéger et sécuriser le secteur public...
14 décembre 2022
Un rapport indépendant révèle que la migration vers Cloudflare peut réduire votre empreinte carbone
Les résultats de l'étude préliminaire montrent que les produits Cloudflare sont jusqu'à 90 % plus efficaces sur le plan des émissions de carbone que leurs équivalents en équipements physiques sur site...
13 décembre 2022
Projet Safekeeping : protéger les infrastructures les plus vulnérables du monde grâce au Zero Trust
Cloudflare s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. À compter du 13 décembre 2022, nous soutiendrons ces infrastructures vulnérables en leur fournissant, gratuitement et sa...
12 décembre 2022
Cloudflare Zero Trust pour les projets Athenian et Galileo
À compter d'aujourd'hui, nous mettons la suite Cloudflare One gratuitement à disposition des équipes admissibles aux projets Athenian et Galileo...
12 décembre 2022
Démocratiser l'accès à la sécurité Zero Trust avec le projet Galileo
Découvrez comment les organisations bénéficiaires du projet Galileo utilisent Cloudflare Zero Trust pour se protéger des cyberattaques...
12 décembre 2022
Étendre la suite Area 1 Email Security au projet Athenian
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons élargi notre offre dans le cadre du projet Athenian, en y incluant la suite Area 1 Email Security de Cloudflare. ...
12 décembre 2022
Comment Cloudflare aide à sécuriser les boîtes de réception de la démocratie
Lors des élections de mi-mandat de 2022, l'outil de sécurité des e-mails de Cloudflare a eu fort à faire pour assurer la sécurité des boîtes de réception des candidats aux élections...
11 décembre 2022
Bienvenue dans l'Impact Week de Cloudflare
Over the course of this Impact Week, we will tell other stories about the way that the Internet, and Cloudflare specifically, provide an optimistic opportunity to improve our world....
27 juillet 2021
Contribuer à l'élaboration d'un internet vert
Lorsque nous avons fondé Cloudflare, nous ne pensions pas à minimiser l’impact environnemental d’Internet. À vrai dire, je ne pensais pas vraiment qu’Internet avait un impact environnemental important. ...
27 juillet 2021
Cloudflare annonce Green Compute sur Cloudflare Workers
Trop souvent, nous sommes confrontés au choix d’agir soit rapidement, soit de manière responsable. Qu’il s’agisse de sûreté, de sécurité ou, dans le cas présent, de développement durable, on nous demande de faire un compromis : arrêter l’innovation pour nous protéger, protéger no...
27 juillet 2021
Cloudflare : 100 % d'énergies renouvelables et l'élimination des émissions produites depuis le premier jour
Comme annoncé cette semaine, Cloudflare cherche à permettre à l'Internet de prendre un nouveau départ. Notre objectif est simple : contribuer à bâtir un Internet meilleur, plus écologique, sans ...
27 juillet 2021
Hébergement vert avec Cloudflare Pages
Cloudflare continue d'étendre ses initiatives de développement durable dans le but de bâtir un Internet plus vert à différents égards....
26 juillet 2021
Pourquoi, j’ai rejoint Cloudflare - et pourquoi le projet Pangea m’enthousiasme
Quand on s’est préparé à faire face à ce challenge, arrive souvent le moment où l'on a l’opportunité de participer activement à la construction d’un monde meilleur. J’ai eu cette opportunité il y a environ un mois, quand j’ai rejoint Cloudflare....
26 juillet 2021
Annonce du projet Pangea : permettre aux collectivités mal desservies d'accéder à Internet gratuitement
Cloudflare se réjouit aujourd'hui d'annoncer le lancement du projet Pangea, une pièce du puzzle qui permettra de résoudre ce problème....