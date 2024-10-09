Cloudflare obtient l'autorisation du programme FedRAMP® afin de sécuriser une plus grande partie du secteur public
2022-12-14
Cloudflare for Government étend la capacité de Cloudflare à protéger et sécuriser le secteur public...Continuer à lire »
2022-12-14
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2016-08-17
Cloudflare protège plus de 4 millions de sites Web grâce à son réseau mondial qui englobe 86 villes dans 45 pays. Ce réseau nous permet de suivre l'évolution du coût de la bande passante dans le monde entier....