Démocratiser l'accès à la sécurité Zero Trust avec le projet Galileo

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Le projet Galileo a été inauguré en 2014, afin de protéger la liberté d'expression contre les cyberattaques. Dans le monde entier, de nombreuses organisations défendant des idées nouvelles manquent de financements et ne disposent pas des ressources nécessaires pour se protéger correctement. Elles sont donc exposées à des attaques sur Internet, qui visent à étouffer et supprimer la liberté d'expression légitime.

Au cours des huit dernières années, nous avons travaillé avec 50 partenaires de la société civile à l'intégration de plus de 2 000 organisations originaires de 111 pays, afin de fournir nos puissants produits de cybersécurité à celles qui travaillent dans les domaines sensibles, mais essentiels, des droits de l'Homme et de la construction de la démocratie.

De nouveaux besoins de sécurité pour un nouvel environnement de menaces

Au fur et à mesure que Cloudflare s'est développée en tant qu'entreprise, nous avons adapté et fait évoluer le projet Galileo, notamment lors d'événements d'ampleur mondiale tels que la COVID-19, les mouvements demandant la justice sociale après le décès de George Floyd, la guerre en Ukraine et les menaces émergentes visant à réduire ces groupes au silence. Au début de la pandémie, tandis que les organisations se trouvaient contraintes de déployer rapidement des solutions de travail à domicile, ces changements ont engendré de nouveaux risques.

Lors de nos conversations avec les partenaires et participants de ce projet, nous avons remarqué une thématique récurrente. La fracture numérique formée par les produits de cybersécurité actuellement disponibles et l'approche « universelle » signifie que seules les grandes entreprises disposant d'une équipe de sécurité dédiée et de budgets importants ont la capacité de sécuriser leurs ressources internes et leurs données. Pour le projet Galileo, nous collaborons avec différentes organisations dont la taille, la capacité interne et l'expertise technique varient. Dans la mesure où bon nombre de ces groupes dépendent de leur présence en ligne pour collecter des dons, organiser leurs volontaires et promouvoir leur mission, les produits de sécurité fondés sur une « approche universelle » ne répondent pas aux besoins de ces groupes et à l'expertise qu'ils recherchent.

Nous avons donc étendu nos produits Zero Trust à tous les domaines bénéficiant du projet Galileo, car nous voulons que les organisations aient accès à des produits de cybersécurité pour entreprises, quels que soient leur taille et leur budget. La sécurité Zero Trust signifie que par défaut, aucun utilisateur n'est digne de confiance, qu'il se trouve sur le réseau ou à l'extérieur de celui-ci, et qu'une vérification est requise pour tout utilisateur tentant d'accéder aux ressources du réseau. Cette approche permet aux organisations de toute taille de résoudre les problèmes de sécurité courants tels que la perte de données, les logiciels malveillants et le phishing, afin de se concentrer sur leurs missions uniques.

À l'occasion de l'Impact Week, nous sommes ravis de présenter de quelle manière les participants et partenaires du projet Galileo utilisent les produits Zero Trust de Cloudflare pour préserver le bon déroulement de leurs activités.

CyberPeace Institute

Nous avons établi un partenariat avec CyberPeace Institute dans le cadre du projet Galileo en 2022. Dans le cadre de notre partenariat, nous nous sommes employés à fournir nos services de cybersécurité à des organisations à risque dans le monde entier.

Fondée en 2019, CyberPeace Institute est une organisation non gouvernementale (ONG) indépendante et neutre basée en Suisse. Sa mission consiste à garantir les droits des personnes dans le cyberespace, notamment en termes de sécurité, de dignité et d'équité. L'institut travaille en étroite collaboration avec les partenaires compétents afin de réduire les effets néfastes des cyberattaques sur la vie des citoyens à travers le monde. En analysant les cyberattaques, l'institut révèle leur impact sociétal et les violations des lois et normes internationales, et encourage des comportements responsables afin de faire respecter la cyberpaix.

Depuis notre partenariat, nous nous sommes employés à intégrer l'organisation dans la solution Cloudflare Zero Trust, afin de sécuriser les applications critiques et de protéger les employés contre les menaces en ligne.

« CyberPeace Institute travaille avec des ONG humanitaires à la protection de leurs opérations et au développement de leurs cybercapacités, de leurs données et de leurs ressources au sein d'un environnement numérique toujours plus complexe. Cloudflare et l'institut partagent une motivation centrale visant à garantir l'accès de chacun à la sécurité, à la dignité et à l'équité dans le cyberespace. Cet alignement de nos valeurs nous donne la certitude que Cloudflare constitue bien le bon partenaire stratégique pour nous permettre d'évoluer en même temps que notre mission. Nous sommes reconnaissants pour le soutien apporté par le projet Galileo, » déclare Stéphane Duguin, Chief Executive Officer, CyberPeace Institute.

Information Technology Disaster Resource Center

Un organisme à but non lucratif réunissant des milliers de techniciens professionnels orientés services et d'acteurs du secteur privé, Information Technology Disaster Resource Center (ITDRC) apporte son aide aux opérations d'intervention en cas de catastrophes survenues aux États-Unis. Ces équipes forment et travaillent en collaboration avec les ONG et les premiers intervenants afin de fournir des communications d'urgence et des solutions techniques pour aider les communautés en crise. ITDRC fournit de la connectivité, des points d'accès WiFi, des stations de recharge de téléphones portables et des ordinateurs connectés à Internet pour les abris, les camps de pompiers et le rétablissement des communautés. Une composante essentielle de sa mission est d'utiliser la technologie pour mettre en relation les survivants et les intervenants en cas de crise.

ITDRC a commencé à utiliser Cloudflare en 2020, lorsqu'elle a été acceptée dans le projet Galileo. Depuis, elle a déployé de nombreux produits Zero Trust afin de sécuriser ses bénévoles et ses collaborateurs.

Chris Hillis, cofondateur d'ITDRC, déclare : « La solution Cloudflare Zero Trust est essentielle à la sécurisation des collaborateurs, des bénévoles et des sinistrés, sur site et sur le terrain. Cloudflare fournit une connectivité à Internet sécurisée, fiable et rapide, de même que les applications essentielles dont nos équipes ont besoin pour réagir efficacement aux catastrophes. La définition de politiques s'est révélée très simple pour nos administrateurs et notre équipe profite en outre d'une expérience plus sûre et plus rapide, qu'il s'agisse d'accéder à des applications hébergées en interne ou au réseau Internet dans son ensemble. La solution Cloudflare Access nous permet de nous assurer que les membres de notre équipe bénéficient d'une expérience utilisateur cohérente lors de l'accès aux applications internes en fonction de leur rôle, tout en nous permettant d'utiliser notre fournisseur d'identité existant et en sécurisant notre infrastructure. L'utilisation de Cloudflare Gateway ajoute une couche supplémentaire de sécurité à nos réseaux et à nos appareils, afin de nous aider à protéger nos utilisateurs des menaces externes et d'eux-mêmes. »

Meedan

Meedan est une organisation mondiale à but non lucratif, qui officie dans le secteur de la technologie. Elle développe des logiciels et des initiatives programmatiques conçues pour soutenir le journalisme, la culture numérique et l'accessibilité de l'information, en ligne et hors ligne. Elle développe des outils open source dédiés à la création et au partage de contenus concernant les médias numériques par le biais du financement participatif, de l'annotation, de la vérification, de l'archivage et de la traduction. Ses projets s'étendent notamment à la surveillance des élections, la réponse aux pandémies et la documentation des droits de l'homme.

Aaron Huslage, Director of Systems and Security chez Meedan, déclare : « Meedan et Cloudflare partagent la vision d'un Internet plus équitable et plus sûr. Nous sommes fiers d'être un membre fondateur du projet Galileo depuis 2014, et nous soutenons l'action de ce programme en faveur de la protection des défenseurs des droits humains autour du monde. Sur un plan plus proche, Cloudflare aide nos collaborateurs à être plus sécurisés et plus productifs lors de nos opérations de développement et de distribution de nos logiciels open source. »

Organisation des États américains

L'Organisation des États américains est la plus ancienne organisation régionale du monde, fondée lors de la première Conférence internationale des États américains, qui s'est tenue à Washington, D.C., d'octobre 1889 à avril 1890. Ses 35 membres se concentrent sur quatre piliers principaux : la démocratie, les droits de l'homme, la sécurité et le développement. Elle offre un lieu de dialogue multilatéral sur des sujets tels que les droits des peuples autochtones, les conflits territoriaux et les objectifs régionaux en matière d'éducation.

« Le partenariat avec Cloudflare aidera l'Organisation des États américains (OAS) à démocratiser l'une des meilleures solutions de sécurité de sa catégorie afin de nous permettre de moderniser et de renforcer notre stratégie de sécurité interne grâce à une approche Zero Trust, proposée via le cloud, et ce sans sacrifier les performances de nos collaborateurs. » Andrew Vanjani, Chief Information Officer, OAS.

Comment me lancer ?

Nous tenons d'abord à remercier tous les partenaires de la société civile avec lesquels nous travaillons pour proposer la protection Cloudflare, et avec lesquels nous collaborons pour proposer encore plus de produits aux organisations du monde entier. Si votre organisation est à la recherche d'une protection dans le cadre du projet Galileo, rendez-vous sur notre site web à l'adresse suivante : www.cloudflare.com/fr-fr/galileo/.