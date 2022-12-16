Comment Cloudflare contribue à plaider en faveur d'un Internet meilleur

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Nous voulons dire beaucoup de choses lorsque nous parlons de « contribuer à bâtir un Internet meilleur ». Parfois, il s'agit de démocratiser des technologies qui étaient auparavant uniquement accessibles aux entreprises les plus fortunées et technologiquement avancées ; et parfois, il s'agit de protéger les groupes les plus vulnérables contre les cyberattaques et le harcèlement en ligne. Et l'Internet n'existe pas dans un vide.

En tant qu'entreprise mondiale, nous observons l'impact qu'ont les gouvernements, les réglementations et les personnes sur l'avenir d'Internet. Si nous voulons contribuer à bâtir un meilleur Internet, nous devons nous assurer d'être présents, de partager les perspectives de Cloudflare dans les nombreux lieux où se déroulent des discussions importantes concernant Internet. Et c'est pourquoi nous croyons fermement en la valeur d'une politique publique.

Nous avons pensé que cette semaine serait une formidable occasion de présenter les principes de Cloudflare et nos théories concernant notre implication dans les politiques, car fondamentalement, une politique publique doit refléter l'identité de l'entreprise, exprimée au travers de ses actions et sa rhétorique. Et en tant qu'entreprise, nous considérons qu'il est réellement important d'aider les gouvernements à comprendre le fonctionnement des entreprises et d'aider nos collaborateurs à comprendre le travail des gouvernements et des législateurs. Cette démarche d'autant plus importante maintenant, tandis que de nombreuses juridictions adoptent des législations lourdes de conséquences qui déterminent l'avenir de l'Internet, qu'il s'agisse de lois sur la modération des contenus ou de nouvelles réglementations plus exigeantes en matière de cybersécurité.

Principes, curiosité, transparence

Chez Cloudflare, nous avons trois valeurs d'entreprise fondamentales : nous avons des principes, nous sommes curieux et nous sommes transparents. Par « principes », nous entendons le fait de faire des choix réfléchis, cohérents et fondés sur une réflexion à long terme lorsque nous décidons de la bonne conduite à tenir. Par « curiosité », nous entendons la volonté de relever de grands défis et de comprendre la nature fondamentale des choses. Enfin, par « transparence », nous entendons le fait d'expliquer clairement pourquoi et comment nous décidons de faire les choses, tant en interne qu'en externe.

Notre approche de la politique publique vise à intégrer ces trois valeurs à nos interactions avec les parties prenantes. Nous réfléchissons longuement au choix des problématiques que nous souhaitons prioriser, et nous faisons montre de cohérence lorsque nous choisissons de prendre position sur un sujet particulier. Nous nous montrons curieux quant aux discussions importantes concernant les politiques que tiennent les gouvernements et institutions du monde entier au sujet de l'avenir d'Internet, et nous voulons comprendre les différents points de vue qui animent ce débat. Nous nous efforçons d'être aussi transparents que possible lorsque nous parlons de nos positions concernant les politiques, par exemple, en publiant des articles de blog, en soumettant des commentaires lors de consultations publiques ou en participant à des échanges avec les décideurs politiques et nos homologues dans ce secteur. Enfin, avec cet article de blog, par exemple, nous aspirons également à faire preuve de transparence au sujet de nos initiatives concrètes en matière de plaidoyer.

Qu'est-ce qui rend les solutions Cloudflare si différentes ?

À l'heure ou 20 % environ des sites web utilisent notre service, notamment les sites qui utilisent notre offre gratuite, Cloudflare protège de nombreux clients différents contre les cyberattaques. Notre modèle économique repose sur des économies d'échelle et sur le choix que font certains de nos clients d'ajouter des produits et services à nos produits d'entrée de gamme de protection de la cybersécurité. Cela signifie que notre perspective en matière de politiques peut être large : nous plaidons en faveur d'un Internet meilleur pour nos clients, qui sont des entreprises du classement Fortune 1000, ainsi que pour les développeurs individuels qui gèrent des blogs consacrés à leurs passions ou les sites web de petites entreprises. Cela signifie également que notre perspective est différente : notre modèle économique est unique, et notre perspective n'est donc souvent pas représentée par d'autres.

Stratégie

Nous ne sommes pas naïfs : nous ne pensons pas qu'une entreprise en phase de croissance puisse attirer autant d'attention que certains géants de l'Internet, ni qu'elle ait la capacité d'échanger sur autant de problématiques que ces grandes entreprises. Alors, comment établissons-nous nos priorités ? Quelle règle générale appliquons-nous concernant les modalités et l'instant de nos engagements ?

Notre point de départ consiste à réfléchir aux évolutions des politiques qui impactent le plus fortement nos activités. Quelles problématiques pourraient nous contraindre à modifier notre modèle ? Quelles problématiques pourraient avoir un impact (financier) considérable ? Quelles problématiques pourraient fausser les initiatives en faveur d'une cybersécurité renforcée ? Ensuite, nous répétons cet exercice, cette fois en nous demandant si notre perspective concernant cette problématique politique est radicalement différente de celle des autres entreprises de notre secteur. Si cette problématique est importante à nos yeux, partageons-nous la même perspective que d'autres entreprises spécialistes de la cybersécurité, des infrastructures ou du cloud ? Nous nous abstenons. Par exemple, si la modification des taux d'imposition des sociétés peut avoir un impact financier important sur notre entreprise, notre perspective à ce sujet n'est pas vraiment unique. Donc c'est un sujet que nous n'abordons pas. Mais la confidentialité ? Ici, nous pensons avoir une perspective différente, puisque nous sommes une entreprise qui met en œuvre l'intégration fondamentale de la confidentialité, et qui soutient et développe des normes qui contribuent à garantir la confidentialité sur Internet. Et surtout, nous pensons que la confidentialité sera déterminante pour l'avenir de l'Internet. Voilà qui résume les idées de politique publique liées à la vie privée dans lesquelles nous nous impliquons. À cela s'ajoute notre perspective unique, issue de notre réseau mondial. Celui-ci nous fournit fréquemment des informations et des données importantes, que nous pouvons utiliser pour sensibiliser les décideurs politiques à des problématiques pertinentes.

Nos canaux d'engagement

Notre équipe chargée de notre politique publique réunit des personnes qui ont travaillé pour le gouvernement, dans des cabinets d'avocats et dans l'industrie technologique avant de rejoindre Cloudflare. Les réseaux informels, les relations professionnelles et l'expertise que ces personnes ont constitués au fil de leur carrière sont essentiels pour permettre à Cloudflare de s'impliquer dans les conversations politiques importantes concernant l'Internet. Nous n'avons pas de comité d'action politique, et nous n'effectuons pas de contributions politiques.

Comme nous l'avons indiqué, nous essayons de nous concentrer sur les problématiques où nous pouvons faire la différence, auxquelles nous contribuons un intérêt, une perspective et une expertise uniques. Néanmoins, il existe de nombreuses politiques et réglementations qui pourraient nous affecter – affecter non seulement Cloudflare, mais également l'ensemble de l'écosystème d'Internet. Afin de suivre l'évolution des politiques dans le monde entier et d'assurer notre capacité à partager des informations, nous adhérons à un certain nombre d'associations et de coalitions.

Certains de ces groupes de défense représentent un secteur particulier de l'industrie (par exemple, les éditeurs de logiciels ou les entreprises technologiques basées aux États-Unis) et échangeant avec les législateurs autour d'un grand nombre de problématiques politiques concernant leur secteur de l'industrie. D'autres groupes priorisent en revanche, dans leurs actions de plaidoyer, une problématique politique plus spécifique.

Outre les adhésions formelles à des associations d'entreprises, nous rejoignons occasionnellement des coalitions d'entreprises ou des organisations de la société civile réunies dans le cadre d'initiatives de plaidoyer particulières. Par exemple, nous échangeons périodiquement avec la coalition Stronger Internet afin de partager des informations concernant les politiques en matière de chiffrement, de confidentialité et de liberté d'expression dans le monde.Il va sans dire que compte tenu de notre volonté de transparence en tant qu'entreprise, et dans le strict respect de notre code de déontologie et de notre conformité juridique, nous observons sans réserve toutes les règles pertinentes en matière de plaidoyer dans les juridictions du monde entier. Vous nous trouverez également dans les registres de transparence des organisations gouvernementales, le cas échéant. Parce que nous voulons faire preuve de transparence concernant notre plaidoyer pour un Internet meilleur, nous avons publié aujourd'hui, sur notre site web, une vue d'ensemble des organisations avec lesquelles nous travaillons.