Un rapport indépendant révèle que la migration vers Cloudflare peut réduire votre empreinte carbone

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L'année dernière, nous expliquions que bien que nous n'ayons pas lancé Cloudflare dans l'optique de réduire les effets environnementaux d'Internet, ce point de vue a depuis changé. Nous nous sommes donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur et il apparaît manifestement qu'un meilleur Internet se doit d'être durable.

Tandis que nous continuons de rechercher les gains d'efficacité dans chaque composant des équipements physiques de notre réseau, chaque logiciel que nous développons et chaque protocole Internet que nous prenons en charge, nous souhaitons également comprendre (en termes d'architecture Internet) de quelle manière la migration des fonctions d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité du réseau (comme celles proposées par Cloudflare, des solutions sur site aux services cloud) affecte la durabilité.

À cette fin, nous avons commandé, un peu plus tôt cette année, une étude de la société de conseil Analysys Mason afin d'évaluer l'efficacité carbone relative de diverses fonctions réseau (comme les pare-feu, le pare-feu WAF, le SD-WAN, la protection contre les attaques DDoS, les serveurs de contenu et bien d'autres services fournis par l'intermédiaire de Cloudflare) par rapport aux solutions sur site.

Le rapport complet ne sera pas disponible avant l'année prochaine, mais nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que d'après les conclusions initiales :

Le pare-feu d'applications web (WAF) de Cloudflare « génère jusqu'à près de 90 % de carbone de moins que les équipements sur site en situation de demande de trafic faible à moyenne ».

Il va sans dire que nous sommes enthousiastes vis-à-vis des possibilités de ces premiers résultats et impatients de consulter le rapport dans son ensemble afin de découvrir les premières suggestions de moyens supplémentaires par lesquels la migration vers Cloudflare vous aidera à réduire l'empreinte carbone de votre infrastructure. Toutefois, comme la plupart des choses chez Cloudflare, nous ne considérons ces résultats que comme un commencement.

Résoudre le problème de l'énergie et des émissions d'Internet

Le réseau Internet présente un certain nombre d'effets environnementaux sur lesquels il convient de se pencher, notamment l'extraction des matières premières, la consommation d'eau par les datacenters, le recyclage et les DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) parmi bien d'autres. Toutefois, aucune de ces problématiques n'est plus urgente que celle de l'énergie et des émissions.

D'après les Nations unies, la génération d'énergie contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre, avec près de 35 % des émissions mondiales. Si vous pensez à toute l'électricité nécessaire pour alimenter les serveurs, les routeurs, les switchs, les datacenters et les points d'échange Internet tout autour du monde, il n'est pas surprenant que le Boston Consulting Group ait découvert que 2 % de toutes les émissions de carbone, soit environ 1 milliard de tonnes par an, sont imputables au réseau Internet.

Conceptuellement, la réduction des émissions liées à la consommation d'énergie s'avère relativement simple : il s'agit d'assurer la transition aux sources d'énergie zéro émission et d'utiliser l'énergie de manière plus efficace afin d'accélérer cette transition. En pratique, toutefois, l'application de ces concepts à des réseaux et des systèmes disparates et géographiquement dispersés, comme le réseau Internet mondial, se révèle infiniment plus difficile.

À ce jour, on a déjà beaucoup écrit sur l'amélioration de l'efficacité des pièces distinctes d'équipements réseau physiques (comme le déploiement par Cloudflare de processeurs ARM plus efficaces) et l'efficacité énergétique (également nommée « Power Usage Efficiency ou PUE ») des datacenters à hyperscaling. Nous soupçonnons toutefois que des gains substantiels peuvent être réalisés en matière d'efficacité sur l'ensemble des couches de la pile réseau, ainsi qu'au niveau de l'architecture d'Internet elle-même. Nous pensons que cette étude constitue la première étape de l'exploration de ces territoires peu connus.

Comment l'étude est-elle conduite ?

Le rapport final étant toujours en cours d'écriture, nous disposerons de plus d'informations sur sa méthodologie après sa publication. Les lignes suivantes détaillent cependant ce que nous en savons jusqu'ici.

Pour estimer les économies relatives, en termes d'émissions de carbone, liées à la migration des fonctions réseau d'une entreprise (comme celles proposées par Cloudflare) vers le cloud, l'équipe d'Analysys Mason évalue une vaste gamme de fonctions réseau professionnelles. Ces dernières comprennent les pare-feu, les pare-feu WAF, les SD-WAN, les mesures de protection contre les attaques DDoS et les serveurs de contenu. Pour chaque fonction, l'équipe modélise divers scénarios, portant notamment sur l'utilisation, les différentes tailles et les différents types d'entreprises, ainsi que les différentes conditions d'exploitation.

Les informations relatives à la puissance et à la capacité de chaque équipement sur site sont issues des fiches techniques publiques des fournisseurs pertinents. Les informations sur la consommation d'énergie de Cloudflare sont compilées à partir d'ensembles de données internes sur la consommation électrique totale des serveurs Cloudflare, l'allocation des ressources processeur et le trafic entre les différents produits.

Prochainement : le rapport final !

D'après l'équipe d'Analysys Mason, le rapport final devrait paraître début 2023. Dans l'attente de sa publication, nous souhaitons à nouveau mentionner que les résultats initiaux décrits ci-dessus concernant le pare-feu WAF pourraient faire l'objet de modifications à mesure que le projet progressera, mais aussi que les hypothèses et la méthodologie s'affineront. Quoi qu'il en soit, nous sommes particulièrement enthousiastes devant ces développements et sommes impatients de pouvoir bientôt vous communiquer le rapport complet !

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