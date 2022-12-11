Bienvenue dans l'Impact Week de Cloudflare

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Aux débuts de Cloudflare, nous nous étions fixé comme règle que chaque nouveau collaborateur devait passer un entretien avec Michelle ou moi. C'est toujours le cas aujourd'hui, même si nous comptons plus de 3 000 employés, que nous continuons de recruter des personnes formidables dès que nous en rencontrons, et que, le nombre d'heures dans une journée n'étant jamais suffisant, nous avons dû faire appel à quelques cadres expérimentés pour nous assister dans ces entretiens finaux.

Au départ, ces entretiens avaient pour objectif de sélectionner les nouveaux membres de notre petite équipe. Toutefois, à mesure que cette équipe grandissait, la finalité de ces entretiens a évolué. Aujourd'hui, lorsque je m'entretiens avec une personne, nous avons déjà pris la décision de la recruter, il ne s'agit donc plus d'une sélection. L'idée est plutôt de faire en sorte que toute personne qui nous rejoint aura eu l'occasion d'une conversation positive avec un dirigeant de notre équipe. Nous espérons ainsi que si elle rencontre le moindre problème une fois qu'elle aura intégré l'entreprise, elle n'hésitera pas à nous en faire part. C'est ce qui, à mes yeux, fait de ces appels une de mes attributions les plus importantes.

J'y vois cependant un autre intérêt. C'est pour moi l'occasion de découvrir sans intermédiaire la raison pour laquelle les candidats ont postulé. Il est très intéressant d'être évalué par une personne extérieure à l'entreprise et d'obtenir un véritable baromètre de la manière dont notre action est perçue, Et, presque chaque jour, j'entends les mêmes arguments : la raison la plus récurrente pour laquelle les employés souhaitent rejoindre Cloudflare réside dans notre mission et l'ampleur de notre influence.

Pour notre équipe, il importe que les répercussions de notre travail soient réelles et positives pour les millions d'utilisateurs de nos services et les milliards d'utilisateurs d'Internet qui sont indirectement touchés par nos décisions. Je suis ravi lorsqu'une personne à qui nous sommes sur le point de proposer un poste prononce une phrase du type : « Lorsque Cloudflare lance un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité, elle fait évoluer l'ensemble d'Internet pour le meilleur. Et j'ai envie de faire partie de cette évolution. » C'est aussi grâce à ce genre de réactions que mon boulot me plaît toujours autant.

Notre mission visant à « bâtir un meilleur Internet » peut sembler être de mise depuis toujours, mais ce n'était pas le cas à nos débuts. Elle s'est imposée comme un prolongement naturel de l'équipe que nous avons assemblée et des produits que nous avons développés. Aujourd'hui, elle est inscrite dans l'ADN de Cloudflare. Notre équipe a toujours été optimiste au sujet d'Internet et de sa capacité à faire le bien, en particulier dans le respect de certaines valeurs, comme la sécurité, la confidentialité, l'interopérabilité et la disponibilité pour tous.

C'est la raison pour laquelle il nous a été si facile de mettre l'accent sur la confidentialité ces dernières années. Nous n'avons jamais vendu de données client à des annonceurs (cela ne semblait pas être ce qu'il y avait de mieux pour Internet), aussi lorsque le temps est venu de se conformer à de nouvelles lois sur la vie privée, nous n'avons pas eu à rétropédaler dans certaines opérations ni à nous priver de lignes de recettes. Il nous a suffi de généraliser l'utilisation du protocole Universal SSL afin d'étendre plus largement le chiffrement sur Internet et nous avons développé notre premier produit grand public, un résolveur DNS axé sur la confidentialité.

Tandis que nous lançons l'Impact Week de cette année, nous sommes conscients du nombre de difficultés qui existent dans l'Internet, mais nous estimons que les opportunités offertes par ce réseau valent largement les efforts nécessaires pour surmonter ces difficultés. Dans le monde entier, nous observons un certain nombre de pays qui se privent des occasions de maximiser le potentiel d'Internet et préfèrent promulguer de nouvelles lois et de nouveaux règlements dont l'objectif est d'exercer un contrôle plus strict sur Internet, pour servir leurs propres intérêts, qu'il s'agisse d'avantages économiques, de censure ou de surveillance.

Par exemple, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons vu le gouvernement russe lancer des cyberattaques et déclencher des pannes ciblées d'Internet pour continuer à tourmenter le peuple ukrainien, tout en incitant les citoyens de Russie à n'utiliser que les sources d'informations et les outils Internet contrôlés par le gouvernement russe.

Toutefois, malgré toutes ces difficultés, nous avons vu un ensemble de personnes et entreprises d'horizons divers, y compris Cloudflare, se rejoindre pour défendre l'Ukraine contre ces attaques et faire tout ce qui était en leur pouvoir pour rétablir l'Internet le plus rapidement possible. Après presque un an de guerre, malgré les efforts sans relâche d'une nation très puissante, Internet reste une force positive pour l'Ukraine, une manière pour son peuple de recevoir les informations concernant les horribles exactions du gouvernement russe et un outil pour les dissidents en Russie qui cherchent à échapper à la censure. Lorsque la Russie m'a personnellement sanctionné il y a quelques mois, j'ai reçu cela comme un honneur, c'était pour moi le signe que notre action était positive.

Dans le même temps, la promesse d'Internet continue à ouvrir de nouveaux horizons, en particulier dans les pays en voie de développement autour du monde. L'accès accru à un réseau Internet fiable et sécurisé dans ces pays permettra le développement de l'éducation, de la santé et du commerce selon des axes sur lesquels l'humanité a eu du mal à avancer depuis des décennies.

De même, nous avons récemment observé en Iran qu'Internet reste l'outil principal de libération pour les voix opprimées cherchant à ébranler le contrôle des gouvernements autoritaires. Ce mouvement a conduit à un geste plutôt inhabituel de la part du gouvernement américain : l'assouplissement de certaines sanctions contre l'Iran afin de donner à des entreprises telles que Cloudflare une plus grande liberté pour garantir que la population iranienne en général puisse avoir accès à Internet afin de soutenir leur cause.

Si les problèmes tels que la guerre, l'oppression et la désinformation existent depuis l'origine de l'humanité, Internet apporte une nouveauté à l'histoire dans la mesure où il permet de réunir des personnes marginalisées qui auparavant étaient dans l'impossibilité de se connaître ni de se regrouper à cause de la distance, de la répression ou du manque de ressources. Pour faire en sorte qu'Internet tienne ses promesses à cet égard, le Projet Galileo a fêté son 8e anniversaire cette année et continue d'accompagner des groupes qui réunissent des filles défavorisées en Inde, des membres de la communauté LGBTQIA+ dans la vallée du Nil, de réfugiés ayant besoin de services de soins dans un environnement privé. Au total, dans le cadre du Projet Galileo, ce sont plus de 2 100 organisations dans 100 pays qui ont bénéficié gratuitement des services de Cloudflare. Ce sont là des aspects de notre action qui me rendent le plus fier.

Au cours de cette édition de l'Impact Week, nous vous ferons part d'autres récits sur la manière dont Internet (et Cloudflare plus particulièrement) constitue une occasion optimiste d'améliorer notre monde. Et cela s'adresse au monde entier, d'autant plus qu'Internet est sur le point de combler les lacunes qui subsistaient depuis sa création en matière de services Internet dans les pays en développement.

Nous décrirons la manière dont Cloudflare se concentre sur notre propre impact en matière d'émissions et sur les enseignements que nous appliquons à nos produits et opérations pour agir avec un maximum de responsabilité envers les ressources de la planète. Nous passerons en revue nos méthodes de travail pour garantir que les ressources nécessaires pour pouvoir bénéficier d'internet ne restreignent pas l'accès aux grandes compagnies avec des gros budgets et les ressources qui leur permettent d'acheter les meilleurs outils.

Pour les particuliers et les petites entreprises, les organisations communautaires ou à but non lucratif, nous souhaitons faire en sorte que les coûts de la cybersécurité et de la fiabilité ne soient pas au détriment de ceux qui sont censés bénéficier le plus d'Internet. Cette année particulièrement, nous nous efforçons de permettre aux groupes sensibles, y compris les administrations locales et les infrastructures essentielles, de bénéficier de nos nouveaux outils Zero Trust qui sont de plus en plus nécessaires à toutes les organisations.

À la fin de la semaine, nous publierons notre rapport d'impact annuel, qui propose un examen complet de notre approche vis-à-vis de ces problèmes, particulièrement en ce qui concerne le caractère durable et le fait de s'assurer qu'Internet demeure un lieu largement disponible et fondé sur des principes.

Nous sommes fiers des principes qui résident au cœur de nos activités en tant qu'entreprise. Certes, nous sommes nombreux à nous réveiller chaque matin à la recherche sur Internet des nouvelles cyberattaques que nous allons devoir contrer ou des encombrements qu'il va falloir fluidifier, mais nous sommes tous animés par la même énergie qui nous vient de la promesse qu'Internet peut rendre la vie de milliards de personnes plus agréable. Au cours de cette Impact Week, nous allons nous concentrer sur ces histoires et tenter de vous faire comprendre pourquoi nous sommes tous là. Nous espérons que vous êtes aussi impatients que nous.