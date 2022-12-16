Clôturer 2022 avec notre tout dernier Impact Report

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Afin de clôturer l'Impact Week, bien remplie d'annonces sur les nouvelles initiatives et fonctionnalités que nous sommes impatients de lancer, nous publions aujourd'hui notre Impact Report 2022.

Pour résumer, l'Impact Report est un récapitulatif annuel mettant en valeur la manière dont nous contribuons à bâtir un meilleur Internet et les progrès que nous réalisons sur le plan environnemental, social, ainsi que sur les priorités en matière de gouvernance. Ce rapport nous permet de présenter les réussites des programmes Impact de Cloudflare, de célébrer nos récompenses et nos distinctions, ainsi que d'expliquer notre approche vis-à-vis de diverses valeurs fondamentales, comme la transparence et la confidentialité.

Nous pensons qu'un Internet meilleur est fondé sur des principes, conçu pour tous et durable, soit les trois thèmes autour desquels nous avons bâti le rapport. L'Impact Report sert également de référentiel des informations en lien avec nos engagements dans le cadre de la Global Reporting Initiative (GRI, l'Initiative mondiale pour la déclaration des progrès en matière de développement durable), du Sustainability Accounting Standards Board (SASB, le Bureau des normes comptables en matière de développement durable) et du Pacte mondial des Nations unies (UN Global Compact, UNGC).

Consultez le rapport complet pour :

découvrir de quelle manière nous étendons la valeur et la portée de nos programmes Cloudflare Impact ;

passer en revue nos dernières statistiques sur la diversité, ainsi que notre plus récent groupe-ressource pour employés ;

apprendre de quelle manière nous soutenons les causes humanitaires et liées à la défense des droits humains ;

explorer de courts résumés sur les annonces de l'Impact Week ;

examiner de quelle manière nous calculons et validons les données sur les émissions.

Aussi fantastique que l'année 2022 ait pu être en matière d'évolution des programmes Cloudflare Impact et d'avancées vers un meilleur Internet, nous visons encore plus haut pour 2023. Pour rester au fait de nos développements tout au long de l'année, suivez-nous sur Twitter et LinkedIn, sans oublier de garder un œil sur les actualités publiées sur notre page Cloudflare Impact.