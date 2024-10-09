Aly Cabral

Cloudflare annonce Green Compute sur Cloudflare Workers

2021-07-27

Trop souvent, nous sommes confrontés au choix d’agir soit rapidement, soit de manière responsable. Qu’il s’agisse de sûreté, de sécurité ou, dans le cas présent, de développement durable, on nous demande de faire un compromis : arrêter l’innovation pour nous protéger, protéger nos utilisateurs ou protéger la planète. Et si nous n’avions pas à faire ce choix ? Cloudflare se donne pour objectif de vous offrir une informatique durable, qui n’entraîne pas de délais, de travail ou de complexité suppl ...