Cloudflare Mesh proporciona acceso seguro y privado a la red a los usuarios, los nodos y los agentes de IA autónomos. La integración con Workers VPC permite a los desarrolladores conceder a los agentes un acceso limitado a las API y las bases de datos privadas sin necesidad de túneles manuales. ...

Nuestro CASB analiza ChatGPT, Claude y Gemini en busca de errores de configuración, la exposición de datos confidenciales y problemas de cumplimiento para ayudar a las organizaciones a adoptar la IA. ...

El primer agente de IA de Cloudflare, Cloudy, ayuda a que las configuraciones complicadas sean fáciles de entender para los administradores de Cloudflare. ...

Hoy estamos haciendo grandes avances en nuestra misión de ayudar a mejorar Internet. Cloudflare ofrece a todo el mundo acceso gratuito a más de 10 productos y funciones diferentes de seguridad de sitios web y redes. ...

Cloudflare for Unified Risk Posture, nuestro nuevo conjunto de funciones de gestión de riesgos de ciberseguridad desarrollado en nuestra red global, puede ayudar a las empresas con la aplicación automatizada y dinámica de la postura de riesgo en toda su superficie de ataque en expansión ...