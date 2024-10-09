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14 de marzo de 2024
Mitigación de un ataque de canal lateral que emplea la longitud del token en nuestros productos de IA
El equipo de Workers AI y AI Gateway ha colaborado recientemente con investigadores en materia de seguridad de la Universidad Ben Gurion en relación a un informe presentado a través de nuestro programa Public Bug Bounty...
06 de marzo de 2024
Magic Cloud Networking simplifica la seguridad, la conectividad y la gestión de las nubes públicas
Descubre Magic Cloud Networking, un nuevo conjunto de capacidades para visualizar y automatizar las redes en la nube con el fin de ofrecer a nuestros clientes una conexión segura, fácil y eficaz a los entornos de nube pública...
04 de marzo de 2024
IA defensiva: marco de Cloudflare para proteger contra las amenazas de nueva generación
Desde la identificación de intentos de phishing hasta la protección de aplicaciones y API, Cloudflare utiliza la IA para mejorar la eficacia de sus soluciones de seguridad con el fin de luchar contra ataques nuevos y más sofisticados...
07 de febrero de 2024
Cumple la promesa del enfoque SASE de un solo proveedor mediante la modernización de la red
Una solución SASE de proveedor único simplifica la seguridad, las redes y los flujos de trabajo de DevOps — ahora con funciones ampliadas de conectividad de red de sitio a sitio, WANaaS, de malla y punto a punto...
16 de noviembre de 2023
Novedad: funciones avanzadas de auditoría de sesiones en Cloudflare One
: Ahora los administradores pueden auditar todas las sesiones de usuario activas y los datos asociados utilizados por sus políticas de Cloudflare One. Esto permite lo mejor de ambos mundos...
16 de mayo de 2023
Database Integrations: conéctate a Neon, PlanetScale y Supabase en Workers con solo unos clics
Hoy anunciamos Database Integrations, una solución que te permitirá conectarte sin problemas a la base de datos que elijas en Workers. ...
03 de mayo de 2023
Cloudflare es más rápido que Netskope y Zscaler en toda América Latina
Con 47 centros de datos en América Latina y el Caribe, Cloudflare tiene la mayor cantidad de puntos de presencia SASE entre todos los proveedores, lo que quiere decir que podemos ofrecer nuestros servicios Zero Trust más cerca del usuario final y reducir la latencia no deseada...
13 de abril de 2023
Cloudflare One mencionado en Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge
Cloudflare Zero Trust mencionado en Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge...
21 de febrero de 2023
La figura del director de seguridad Zero Trust, un nuevo papel para una nueva era de la ciberseguridad
La implementación de un modelo de seguridad Zero Trust puede acarrear dificultades, y es posible que el proceso para conseguirlo se paralice. La necesidad de contar con la figura de un director de seguridad Zero Trust se debe a la creciente importancia de este ámbito ante la esca...
13 de enero de 2023
Resumen de CIO Week 2023
Descubre todos los nuevos productos, asociaciones e innovaciones que Cloudflare ha anunciado durante la CIO Week para ayudar a las organizaciones a modernizar su TI y su seguridad...
11 de enero de 2023
Aislamiento de enlaces en correos electrónicos: tu red de seguridad frente a los últimos ataques de phishing
La función del aislamiento de enlaces en correos electrónicos es tu red de seguridad para los enlaces extraños que acaban en las bandejas de entrada de los usuarios y en los que pueden hacer clic. Esta protección adicional convierte a Cloudflare Area 1 en la solución de seguridad...
10 de enero de 2023
Programa para socios de prestación de servicios autorizados de Cloudflare One
Esta semana anunciamos el programa para socios de prestación de servicios autorizados (Authorized Services Delivery Partner, ASDP) diseñado para homologar a los socios que quieran prestar los servicios de nuestra plataforma Cloudflare One...
10 de enero de 2023
¿Por qué los directores de informática eligen Cloudflare One?
Over 10,000 organizations trust Cloudflare One to connect and secure users, devices, applications, and data. Hear from the leaders of our customers to better understand why they selected Cloudflare....
24 de junio de 2022
Cloudflare One vs. Zscaler Zero Trust Exchange: ¿qué solución tiene más funciones? La respuesta podría sorprenderte
Cómo se diferencia Cloudflare One de Zscaler Trust Exchange Sigue leyendo para averiguarlo...
19 de junio de 2022
Zero Trust, SASE y SSE: conceptos fundamentales para tu red de próxima generación
Si has estado pensando en los modelos Zero Trust o SASE, Cloudflare One Week te demostrará por qué Cloudflare One es la solución de SASE más completa y con el mejor rendimiento del mercado, y por qué seguirá mejorando...