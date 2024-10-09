Brendan Irvine-Broque

Optimización de Workers AI: disponibilidad general y nuevas funciones

2024-04-02

Hoy nos complace anunciar una serie de novedades como la disponibilidad general de Workers AI, la plataforma de inferencia de Cloudflare, y la compatibilidad de modelos ajustados con los protocolos LoRA y las implementaciones en un solo clic desde HuggingFace. Cloudflare Workers ya es compatible con ...