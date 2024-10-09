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Brendan Irvine-Broque

Brendan Irvine-Broque

Oakland, CA

Product Manager, Cloudflare Stream

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Optimización de Workers AI: disponibilidad general y nuevas funciones

2024-04-02

Developer WeekDesarrolladoresWorkers AIDisponibilidad generalPlataforma para desarrolladoresCloudflare Workers

Hoy nos complace anunciar una serie de novedades como la disponibilidad general de Workers AI, la plataforma de inferencia de Cloudflare, y la compatibilidad de modelos ajustados con los protocolos LoRA y las implementaciones en un solo clic desde HuggingFace. Cloudflare Workers ya es compatible con...