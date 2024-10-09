Brendan Irvine-Broque

Otra Semana aniversario ha llegado a su fin
2024-09-30
Repasamos todos los importantes anuncios realizados durante la Semana aniversario de 2024....
Oakland, CA
Product Manager, Cloudflare Stream
https://www.cloudflare.com/products/cloudflare-stream/
2024-09-30
Repasamos todos los importantes anuncios realizados durante la Semana aniversario de 2024....
2024-04-02
Hoy nos complace anunciar una serie de novedades como la disponibilidad general de Workers AI, la plataforma de inferencia de Cloudflare, y la compatibilidad de modelos ajustados con los protocolos LoRA y las implementaciones en un solo clic desde HuggingFace. Cloudflare Workers ya es compatible con...
2023-11-27
Forrester ha reconocido a Cloudflare como empresa líder en el informe The Forrester Wave™: Edge Development Platforms, 4º trimestre de 2023, con la puntuación más alta en la categoría de solución actual. ...
2022-09-21
Hoy, nos complace anunciar que Stream Live ya no está en versión beta, y está disponible para todos, listo para el tráfico de producción a escala...