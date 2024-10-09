Resumen de la Developer Week 2025
2025-04-14
Hemos concluido la Developer Week 2025. Aquí podrás consultar un resumen de los anuncios y los análisis técnicos detallados que se publicaron durante la semana....Seguir leyendo »
2025-04-14
Hemos concluido la Developer Week 2025. Aquí podrás consultar un resumen de los anuncios y los análisis técnicos detallados que se publicaron durante la semana....Seguir leyendo »
2025-04-11
Descubre cómo los desarrolladores usan Cloudflare para escalar las cargas de trabajo de IA y agilizar la automatización, y conoce las startups del Grupo 5 y los logros del Grupo 4 de Workers Launchpad...
2025-04-10
Hemos rediseñado Super Slurper desde cero con nuestra plataforma para desarrolladores, con Cloudflare Workers, Durable Objects y Queues, y hemos multiplicado por cinco la velocidad de transferencia....
2025-04-09
Cloudflare Realtime y RealtimeKit, un conjunto integral de herramientas para lanzar aplicaciones de audio y vídeo en tiempo real en días con SDK para Kotlin, React Native, Swift, JavaScript y Flutter....
2025-04-08
Ya puedes implementar sitios estáticos y aplicaciones integrales en Cloudflare Workers. Ya están disponibles la compatibilidad con React Router v7, Astro, Vue y más y nuestro complemento para Vite. ...
06 de abril de 2025
Arrancamos la Developer Week 2025 de Cloudflare, nuestra semana de la innovación dedicada a los anuncios para desarrolladores....
08 de abril de 2024
Developer Week 2024 ha llegado oficialmente a su fin. Aquí podrás consultar un resumen de los anuncios y los análisis técnicos detallados que se publicaron la semana pasada...
05 de abril de 2024
La API Browser Rendering ya está disponible para todos los clientes de pago de Workers y hemos mejorado la gestión de sesiones...
05 de abril de 2024
Nos complace anunciar que PartyKit, una empresa pionera que permite a los desarrolladores crear ambiciosas aplicaciones colaborativas y multijugador en tiempo real, ahora forma parte de Cloudflare....
05 de abril de 2024
Ahora puedes utilizar el servidor de desarrollo de tu marco mientras accedes a bases de datos D1, almacenes de objetos R2, modelos de IA y mucho más. Itera localmente en milisegundos para crear aplicaciones web sofisticadas que se ejecutan en Cloudflare...
04 de abril de 2024
Hoy anunciamos cinco novedades que te darán más poder: implementaciones graduales, seguimientos en Tail Workers, una nueva API de limitación de velocidad, la nueva API de SDK, y actualizaciones de Durable Objects, cada una pensada con servicios de producción esenciales...
03 de abril de 2024
Nos complace anunciar tres nuevas funciones de Cloudflare R2: notificaciones de eventos, compatibilidad para migraciones desde Google Cloud Storage y un nivel de almacenamiento de acceso ocasional...
02 de abril de 2024
Hoy nos complace anunciar una serie de novedades como la disponibilidad general de Workers AI, la plataforma de inferencia de Cloudflare, y la compatibilidad de modelos ajustados con los protocolos LoRA y las implementaciones en un solo clic desde HuggingFace. Cloudflare Workers ...
02 de abril de 2024
Workers AI admite modelos adaptados con el uso de protocolos LoRA. Pero, ¿qué es LoRA y cómo funciona? En esta publicación, analizaremos los ajustes, los protocolos LoRA e incluso algunos cálculos para que conozcas los detalles sobre cómo funciona todo a nivel interno...
02 de abril de 2024
Anunciamos la compatibilidad de Python con Cloudflare Workers, ahora en versión beta abierta. Hemos renovado nuestros sistemas para que sean compatibles con Python, desde el entorno de ejecución de Workers hasta la forma en que se implementa Workers en la red de Cloudflare...
01 de abril de 2024
D1, la base de datos SQL de Cloudflare, ya está disponible. ...
01 de abril de 2024
El almacenamiento y la conservación de los datos son aspectos esenciales de una aplicación integral. Nos complace arrancar la semana con novedades que ayudarán a los desarrolladores a crear aplicaciones con estado en Cloudflare, incluida la disponibilidad general de D1, la base d...
31 de marzo de 2024
Arrancamos la Developer Week 2024, y estamos encantados de darte la bienvenida y de ofrecerte un pequeño avance de lo que puedes esperar, y de cómo estamos pensando en el futuro de nuestra plataforma...
22 de mayo de 2023
La Developer Week 2023 ha terminado oficialmente. Veamos todo lo que hemos lanzamos la pasada semana....
19 de mayo de 2023
Hemos dedicado nuestros mayores esfuerzos al proceso de iteraciones en D1, y acabamos de lanzar una nueva e importante versión que no solo es considerablemente más rápida y más fiable. También incluye la nueva funcionalidad Time Travel, que permite restaurar una base de datos D1 ...