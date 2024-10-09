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Blog de Cloudflare

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05 de abril de 2024

Disponibilidad general de la API Browser Rendering, implementación de Cloudflare Snippets, SWR y, por último, Workers for Platforms, que ya está al alcance de todos los usuarios

La API Browser Rendering ya está disponible para todos los clientes de pago de Workers y hemos mejorado la gestión de sesiones...

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04 de abril de 2024

Nuevas herramientas para la seguridad de la producción: implementaciones graduales, correlaciones de código fuente, limitación de velocidad y nuevos SDK

Hoy anunciamos cinco novedades que te darán más poder: implementaciones graduales, seguimientos en Tail Workers, una nueva API de limitación de velocidad, la nueva API de SDK, y actualizaciones de Durable Objects, cada una pensada con servicios de producción esenciales...

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03 de abril de 2024

R2 añade notificaciones de eventos, compatibilidad para migraciones desde Google Cloud Storage y un nivel de almacenamiento de acceso ocasional

Nos complace anunciar tres nuevas funciones de Cloudflare R2: notificaciones de eventos, compatibilidad para migraciones desde Google Cloud Storage y un nivel de almacenamiento de acceso ocasional...

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02 de abril de 2024

Optimización de Workers AI: disponibilidad general y nuevas funciones

Hoy nos complace anunciar una serie de novedades como la disponibilidad general de Workers AI, la plataforma de inferencia de Cloudflare, y la compatibilidad de modelos ajustados con los protocolos LoRA y las implementaciones en un solo clic desde HuggingFace. Cloudflare Workers ...

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01 de abril de 2024

Facilitamos el estado con las actualizaciones de D1 (disponible de forma general), Hyperdrive, Queues y Workers Analytics Engine

El almacenamiento y la conservación de los datos son aspectos esenciales de una aplicación integral. Nos complace arrancar la semana con novedades que ayudarán a los desarrolladores a crear aplicaciones con estado en Cloudflare, incluida la disponibilidad general de D1, la base d...

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D1 (ES)
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