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Blog de Cloudflare

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Plataforma para desarrolladores

Artifacts, un sistema de almacenamiento con control de versiones compatible con Git

2026-04-16

Agents WeekAgentesGitHubCloudflare WorkersAlmacenamientoPlataforma para desarrolladoresDesarrolladores

Proporciona a tus agentes, desarrolladores y automatizaciones un lugar para el código y los datos. Ya hemos lanzado Artifacts, un sistema de almacenamiento con control de versiones compatible con Git, diseñado para agentes. Crea decenas de millones de repositorios, bifurca desde cualquier remoto y entrega una URL a cualquier cliente Git. ...

Cloudflare Mesh, redes privadas seguras para todos: usuarios, nodos, agentes, Workers

2026-04-14

Agents WeekDesarrolladoresPlataforma para desarrolladoresWorkers AICloudflare WorkersAIZero TrustCloudflare OneSASE

Cloudflare Mesh proporciona acceso seguro y privado a la red a los usuarios, los nodos y los agentes de IA autónomos. La integración con Workers VPC permite a los desarrolladores conceder a los agentes un acceso limitado a las API y las bases de datos privadas sin necesidad de túneles manuales. ...

Durable Objects en Dynamic Workers: proporciona a cada aplicación generada por IA su propia base de datos

2026-04-13

Plataforma para desarrolladoresDesarrolladoresAgents WeekCloudflare WorkersDurable ObjectsAlmacenamiento

Anunciamos Durable Object Facets, que permite a Dynamic Workers crear instancias de Durable Objects con sus propias bases de datos SQLite aisladas. Esto permite a los desarrolladores crear plataformas que ejecutan código persistente y con estado generado sobre la marcha. ...

MÁS PUBLICACIONES

26 de septiembre de 2024

Revisión del Programa para startups: crea y desarrolla en Cloudflare con hasta 250 000 dólares en créditos

El Programa para startups de Cloudflare ofrece ahora hasta 250 000 dólares en créditos a empresas que desarrollen sus proyectos en nuestra plataforma para desarrolladores. El relanzamiento del programa utiliza créditos claros y predecibles para que puedas ver fácilmente cómo el u...

Semana aniversario
Cloudflare Workers
Sin servidor
Plataforma para desarrolladores
Desarrolladores

22 de mayo de 2024

AI Gateway, interfaz unificada para gestionar y escalar tus cargas de trabajo de IA generativa, ya disponible de forma general

AI Gateway es una plataforma de operaciones de IA que mejora la velocidad, la fiabilidad y la observabilidad de tus aplicaciones de IA. Con una sola línea de código, puedes acceder a funciones eficaces como la limitación de velocidad, el almacenamiento en caché personalizado, los...

Plataforma para desarrolladores
Desarrolladores
Open Source
Workers AI
Conectividad cloud

05 de abril de 2024

Disponibilidad general de la API Browser Rendering, implementación de Cloudflare Snippets, SWR y, por último, Workers for Platforms, que ya está al alcance de todos los usuarios

La API Browser Rendering ya está disponible para todos los clientes de pago de Workers y hemos mejorado la gestión de sesiones...

Developer Week
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Servicios de aplicación
Noticias de productos

03 de abril de 2024

R2 añade notificaciones de eventos, compatibilidad para migraciones desde Google Cloud Storage y un nivel de almacenamiento de acceso ocasional

Nos complace anunciar tres nuevas funciones de Cloudflare R2: notificaciones de eventos, compatibilidad para migraciones desde Google Cloud Storage y un nivel de almacenamiento de acceso ocasional...

Developer Week
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Noticias de productos
Plataforma para desarrolladores

02 de abril de 2024

Optimización de Workers AI: disponibilidad general y nuevas funciones

Hoy nos complace anunciar una serie de novedades como la disponibilidad general de Workers AI, la plataforma de inferencia de Cloudflare, y la compatibilidad de modelos ajustados con los protocolos LoRA y las implementaciones en un solo clic desde HuggingFace. Cloudflare Workers ...

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