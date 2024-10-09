Matt Carey

Artifacts, un sistema de almacenamiento con control de versiones compatible con Git

2026-04-16

Proporciona a tus agentes, desarrolladores y automatizaciones un lugar para el código y los datos. Ya hemos lanzado Artifacts, un sistema de almacenamiento con control de versiones compatible con Git, diseñado para agentes. Crea decenas de millones de repositorios, bifurca desde cualquier remoto y entrega una URL a cualquier cliente Git. ...