Thomas Gauvin

Cloudflare Mesh, redes privadas seguras para todos: usuarios, nodos, agentes, Workers

2026-04-14

Cloudflare Mesh proporciona acceso seguro y privado a la red a los usuarios, los nodos y los agentes de IA autónomos. La integración con Workers VPC permite a los desarrolladores conceder a los agentes un acceso limitado a las API y las bases de datos privadas sin necesidad de túneles manuales. ...