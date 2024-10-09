Conclusión de la Developer Week 2024
2024-04-08
Developer Week 2024 ha llegado oficialmente a su fin. Aquí podrás consultar un resumen de los anuncios y los análisis técnicos detallados que se publicaron la semana pasada...Seguir leyendo »
2024-04-08
Developer Week 2024 ha llegado oficialmente a su fin. Aquí podrás consultar un resumen de los anuncios y los análisis técnicos detallados que se publicaron la semana pasada...Seguir leyendo »
2024-04-04
Hoy anunciamos cinco novedades que te darán más poder: implementaciones graduales, seguimientos en Tail Workers, una nueva API de limitación de velocidad, la nueva API de SDK, y actualizaciones de Durable Objects, cada una pensada con servicios de producción esenciales...