Nuevas herramientas para la seguridad de la producción: implementaciones graduales, correlaciones de código fuente, limitación de velocidad y nuevos SDK

2024-04-04

Hoy anunciamos cinco novedades que te darán más poder: implementaciones graduales, seguimientos en Tail Workers, una nueva API de limitación de velocidad, la nueva API de SDK, y actualizaciones de Durable Objects, cada una pensada con servicios de producción esenciales ...