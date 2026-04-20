Hoy finaliza la 1.ª edición de la Agents Week, una semana de la innovación dedicada íntegramente a la era de los agentes. No podría haber sido más oportuno. A lo largo del último año, los agentes han transformado rápidamente la forma de trabajar de las personas. Los agentes de programación están ayudando a los desarrolladores a comercializar sus productos más rápido que nunca. Los agentes de soporte resuelven las incidencias de un extremo a otro. Los agentes de investigación validan hipótesis en cientos de fuentes en cuestión de minutos. Y los usuarios no solo utilizan un agente, sino varios en paralelo y las 24 horas del día.
Como señalaron Dane Knecht, director técnico de Cloudflare, y Rita Kozlov, vicepresidenta de producto, en nuestra publicación de bienvenida a la Agents Week, el potencial de los agentes es asombroso. Si tan solo una pequeña parte de los trabajadores del conocimiento de todo el mundo ejecutara unos pocos agentes en paralelo, se necesitaría una capacidad de procesamiento para decenas de millones de sesiones simultáneas. El modelo de una aplicación para muchos usuarios en el que se creó la nube no funciona para eso. Pero eso es exactamente lo que los desarrolladores y las empresas quieren hacer: crear agentes, implementarlos en los usuarios y ejecutarlos a escala.
Para lograrlo, es necesario resolver problemas en toda la pila. Los agentes necesitan una capacidad de procesamiento que abarque desde sistemas operativos completos hasta entornos aislados ligeros. Necesitan seguridad e identidad integradas en su funcionamiento. Necesitan un conjunto de herramientas: los modelos, las herramientas y el contexto adecuados para realizar un trabajo de verdad. Todo el código que generan los agentes necesita una ruta clara desde el prototipo de la tarde hasta la aplicación de producción. Y, por último, dado que los agentes generan una proporción cada vez mayor del tráfico de Internet, la propia web debe adaptarse a la web agéntica emergente. Resulta que la plataforma de procesamiento sin contenedores y sin servidores que lanzamos hace ocho años con Workers estaba perfectamente preparada para este momento. Desde entonces, la hemos convertido en una plataforma completa y, esta semana, hemos lanzado la siguiente serie de primitivas diseñadas específicamente para agentes, orientadas precisamente a resolver esos problemas.
Estamos aquí para crear Cloud 2.0 — la nube agéntica. Infraestructura diseñada para un mundo en el que los agentes son una carga de trabajo principal.
Aquí tienes un resumen de todas las novedades que anunciamos esta semana para que no te pierdas nada.
Comienza con el procesamiento. Los agentes necesitan un lugar donde ejecutarse, y un lugar donde almacenar y ejecutar el código que escriben. No todos los agentes necesitan lo mismo. Algunos necesitan un sistema operativo completo para instalar paquetes y ejecutar comandos de terminal, la mayoría necesita algo ligero que se inicie en milisegundos y se escale a millones. Esta semana hemos lanzado los entornos para ejecutarlos, así como un nuevo espacio de trabajo compatible con Git para los agentes:
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Resumen
Artifacts: un sistema de almacenamiento con control de versiones compatible con Git
Proporciona a tus agentes, desarrolladores y automatizaciones un lugar para el código y los datos. Ya hemos lanzado Artifacts, un sistema de almacenamiento con control de versiones compatible con Git, diseñado para agentes. Crea decenas de millones de repositorios, bifurca desde cualquier lugar remoto y entrega una URL a cualquier cliente Git.
Los agentes tienen sus propios ordenadores con Sandboxes (disponibilidad general)
Cloudflare Sandboxes proporcionan a los agentes de IA un entorno persistente y aislado: un ordenador real con un shell, un sistema de archivos y procesos en segundo plano que se inician bajo demanda y continúan exactamente donde se quedaron.
Controles de salida para entornos aislados: dinámicos, con reconocimiento de identidad y seguros
Outbound Workers for Sandboxes proporciona un proxy de salida programable y Zero Trust para los agentes de IA. Esto permite a los desarrolladores la inyección de credenciales y la implementación de políticas de seguridad dinámicas sin exponer los tokens confidenciales a código no fiable.
Durable Objects en Dynamic Workers: proporciona a cada aplicación generada por IA su propia base de datos
Durable Object Facets permite a Dynamic Workers crear instancias de Durable Objects con sus propias bases de datos SQLite aisladas. Esto permite a los desarrolladores crear plataformas que ejecutan código persistente y con estado generado sobre la marcha.
Modernización del plano de control de Workflows para la era agéntica
Cloudflare Workflows, un motor de ejecución duradero para aplicaciones de varios pasos, admite ahora un límite de 50 000 conexiones simultáneas y una tasa de creación de 300, gracias a una reestructuración del plano de control, lo que permite escalar para dar respuesta a los casos de uso de los agentes en segundo plano duraderos.
La ejecución de los agentes y su código es solo la mitad del desafío. Los agentes se conectan a redes privadas, acceden a servicios internos y toman medidas autónomas en nombre de los usuarios. Cuando cualquier persona de una organización puede poner en marcha sus propios agentes, la seguridad no puede quedar en un segundo plano. Tiene que ser el valor por defecto. Esta semana, hemos lanzado las herramientas para facilitarlo.
Un agente competente debe ser capaz de pensar y recordar, comunicarse y ver. Esto significa contar con los modelos adecuados, así como con acceso a las herramientas y al contexto adecuados para la tarea que se les ha encomendado. Esta semana lanzamos las primitivas (inferencia, búsqueda, memoria, voz, correo electrónico y un navegador) que convierten a un agente en algo que realmente hace el trabajo.
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Resumen
Project Think: desarrollo de la próxima generación de agentes de IA en Cloudflare
Presentamos un avance de la próxima edición del SDK de agentes: de las primitivas ligeras a una plataforma "todo incluido" para agentes de IA que piensan, actúan y persisten.
Añade voz a tu agente
Una canalización de voz experimental para el SDK de agentes permite interacciones de voz en tiempo real a través de WebSockets. Los desarrolladores pueden crear agentes con STT y TTS continuos con solo unas 30 líneas de código del lado del servidor.
Cloudflare Email Service: ya disponible en versión beta pública. Listo para tus agentes
Los agentes son ahora multicanal. Este avance significa que ahora pueden estar disponibles allí donde ya se encuentran tus usuarios, incluida la bandeja de entrada. Cloudflare Email Service, ya disponible en versión beta pública, presenta una capa de infraestructura para simplificar esa función. Envía, recibe y procesa el correo electrónico de forma nativa desde tus agentes.
La plataforma de IA de Cloudflare: una capa de inferencia diseñada para los agentes
Transformamos Cloudflare para crear una capa de inferencia unificada para tus agentes que permite a los desarrolladores llamar a los modelos de más de 14 proveedores. Entre las nuevas funciones se incluyen la integración de Workers para ejecutar modelos de terceros y un catálogo ampliado con modelos multimodales.
Sentar las bases para la ejecución de modelos de lenguaje de tamaño especialmente grande
Hemos desarrollado una pila tecnológica personalizada para la ejecución rápida de modelos de lenguaje de gran tamaño en la infraestructura de Cloudflare. Esta publicación analiza los compromisos y las optimizaciones a nivel técnico necesarias para hacer accesible la inferencia de IA de alto rendimiento.
Unweight: cómo logramos una compresión del 22 % de un LLM sin sacrificar la calidad
La ejecución de LLM grandes en toda la red de Cloudflare nos exige ser más inteligentes y más eficientes con el ancho de banda de la memoria de GPU. Por ese motivo, hemos desarrollado Unweight, un sistema de compresión sin pérdida en tiempo de inferencia que logra una reducción del tamaño del modelo de hasta un 22 %, de modo que podemos ofrecer una inferencia más rápida y barata que nunca.
Novedad: Agent Memory | Agentes con memoria
Cloudflare Agent Memory es un servicio gestionado que proporciona a los agentes de IA memoria permanente, de manera que pueden recordar lo que importa, olvidar lo que no y volverse más inteligentes con el tiempo.
AI Search: la primitiva de búsqueda para tus agentes
AI Search es la primitiva de búsqueda para tus agentes. Crea instancias dinámicamente, sube archivos y realiza búsqueda en las instancias gracias a nuestras funciones de recuperación híbrida y de optimización de la relevancia. Solo tienes que crear una instancia de búsqueda, subir los archivos y efectuar tus búsquedas.
Browser Run: equipa a tus agentes con un navegador
Browser Rendering ahora es Browser Run e incluye nuevas funciones para tus agentes de IA: visualización en tiempo real (Live View), intervención humana (Human in the loop), acceso al CDP, grabación de sesiones y un límite de simultaneidad 4 veces superior.
Del prototipo a la producción
La mejor infraestructura es también la que es fácil de usar. Queremos llegar a los desarrolladores y a sus representantes allí donde ya están trabajando: en el terminal, en el editor, en la línea de comandos, y hacer que toda la plataforma de Cloudflare sea accesible sin necesidad de cambiar de contexto.
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Resumen
Desarrollar una CLI para todo el entorno de Cloudflare
Llega cf, una nueva CLI unificada diseñada para garantizar la coherencia en toda la plataforma de Cloudflare, junto con Local Explorer para la depuración de los datos locales. Estas herramientas simplifican la forma en que los desarrolladores y los agentes de IA interactúan con nuestras casi 3000 operaciones de API.
Novedad: Agent Lee, una nueva interfaz de la plataforma de Cloudflare
Agent Lee es un agente integrado en el panel de control que transforma la interfaz de Cloudflare de los clics manuales en las pestañas a una linea de instrucción única. Mediante el uso de TypeScript en un entorno aislado, te ayuda a resolver los problemas y a gestionar tu pila como un colaborador técnico con conocimientos sólidos.
Novedad: Flagship | Indicadores de funciones diseñados para la era de la IA
Lanzamos Flagship, un servicio nativo de indicadores de funciones que ofrece Cloudflare, basado en su red global, para eliminar la latencia de los proveedores externos. Gracias al uso de KV y Durable Objects, Flagship facilita la evaluación de los indicadores en menos de un milisegundo.
Implementa bases de datos Postgres y MySQL gracias a la solución combinada PlanetScale + Workers
Descubre cómo implementar bases de datos PlanetScale Postgres y MySQL a través de Cloudflare y conectar tus Cloudflare Workers.
Registra tus dominios allí donde los creas: Cloudflare Registrar API, ahora disponible en versión beta
La API de Cloudflare Registrar ya está disponible en versión beta. Los desarrolladores y los agentes de IA pueden buscar, comprobar la disponibilidad y registrar sus dominios a precio de coste directamente desde su editor, su terminal o su propio agente, sin salir de su flujo de trabajo.
A medida que se incorporan más agentes a la red, siguen utilizando una red de Internet que se creó para las personas. Los sitios web existentes necesitan nuevas herramientas para controlar qué bots pueden acceder a su contenido, empaquetarlo y presentarlo a los agentes, y medir su preparación para este cambio.
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Resumen
Llega la puntuación de preparación para agentes. ¿Está tu sitio web preparado para los agentes?
La puntuación de "Preparación para agentes" puede ayudar a los propietarios de sitios web a saber en qué medida sus sitios web son compatibles con los agentes de IA. Aquí analizamos los nuevos estándares, compartimos datos de Radar y detallamos cómo hemos conseguido que los documentos de Cloudflare sean los más fáciles de usar para los agentes en la web.
Redirects for AI Training garantiza el contenido canónico
Las directivas flexibles no evitan que los rastreadores puedan ingerir contenido obsoleto. Redirects for AI Training permite a cualquier usuario en Cloudflare redirigir los rastreadores verificados a páginas canónicas con un solo clic y sin cambios en el origen.
Agents Week: actualización del rendimiento de la red
Gracias a la migración de nuestra capa de gestión de solicitudes a una arquitectura basada en Rust denominada FL2, Cloudflare ha ampliado su ventaja en materia de rendimiento hasta alcanzar al 60 % de las principales redes del mundo. Utilizamos mediciones de usuarios reales y tiempos de conexión TCP para garantizar que nuestros datos reflejen la experiencia real de los usuarios en Internet
Compresión de diccionarios compartidos que se adapta a la web agéntica
Te ofrecemos un adelanto de nuestra compatibilidad con los diccionarios de compresión compartidos, te mostramos cómo mejora los tiempos de carga de las páginas y te revelamos cuándo podrá probar usted mismo la versión beta.
La Agents Week 2026 llega a su fin, pero la nube agéntica apenas está empezando. Todo lo que hemos lanzado esta semana, desde el procesamiento y la seguridad hasta la caja de herramientas de agente y la web agéntica, es la base. Seguiremos desarrollándolo para ofrecerte todo lo que necesitas para desarrollar lo que viene a continuación.
Además, hoy y mañana publicaremos más entradas en el blog para dar continuidad a esta semana, así que no te pierdas las últimas novedades en nuestro blog.
Si estás desarrollando algo a partir de lo que anunciamos esta semana, queremos saberlo. Visítanos en X o Discord, o consulta la documentación para desarrolladores.