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Hoy finaliza la 1.ª edición de la Agents Week, una semana de la innovación dedicada íntegramente a la era de los agentes. No podría haber sido más oportuno. A lo largo del último año, los agentes han transformado rápidamente la forma de trabajar de las personas. Los agentes de programación están ayudando a los desarrolladores a comercializar sus productos más rápido que nunca. Los agentes de soporte resuelven las incidencias de un extremo a otro. Los agentes de investigación validan hipótesis en cientos de fuentes en cuestión de minutos. Y los usuarios no solo utilizan un agente, sino varios en paralelo y las 24 horas del día.

Como señalaron Dane Knecht, director técnico de Cloudflare, y Rita Kozlov, vicepresidenta de producto, en nuestra publicación de bienvenida a la Agents Week , el potencial de los agentes es asombroso. Si tan solo una pequeña parte de los trabajadores del conocimiento de todo el mundo ejecutara unos pocos agentes en paralelo, se necesitaría una capacidad de procesamiento para decenas de millones de sesiones simultáneas. El modelo de una aplicación para muchos usuarios en el que se creó la nube no funciona para eso. Pero eso es exactamente lo que los desarrolladores y las empresas quieren hacer: crear agentes, implementarlos en los usuarios y ejecutarlos a escala.

Para lograrlo, es necesario resolver problemas en toda la pila. Los agentes necesitan una capacidad de procesamiento que abarque desde sistemas operativos completos hasta entornos aislados ligeros. Necesitan seguridad e identidad integradas en su funcionamiento. Necesitan un conjunto de herramientas: los modelos, las herramientas y el contexto adecuados para realizar un trabajo de verdad. Todo el código que generan los agentes necesita una ruta clara desde el prototipo de la tarde hasta la aplicación de producción. Y, por último, dado que los agentes generan una proporción cada vez mayor del tráfico de Internet, la propia web debe adaptarse a la web agéntica emergente. Resulta que la plataforma de procesamiento sin contenedores y sin servidores que lanzamos hace ocho años con Workers estaba perfectamente preparada para este momento. Desde entonces, la hemos convertido en una plataforma completa y, esta semana, hemos lanzado la siguiente serie de primitivas diseñadas específicamente para agentes, orientadas precisamente a resolver esos problemas.

Estamos aquí para crear Cloud 2.0 — la nube agéntica. Infraestructura diseñada para un mundo en el que los agentes son una carga de trabajo principal.

Aquí tienes un resumen de todas las novedades que anunciamos esta semana para que no te pierdas nada.

Procesos

Comienza con el procesamiento. Los agentes necesitan un lugar donde ejecutarse, y un lugar donde almacenar y ejecutar el código que escriben. No todos los agentes necesitan lo mismo. Algunos necesitan un sistema operativo completo para instalar paquetes y ejecutar comandos de terminal, la mayoría necesita algo ligero que se inicie en milisegundos y se escale a millones. Esta semana hemos lanzado los entornos para ejecutarlos, así como un nuevo espacio de trabajo compatible con Git para los agentes:

Seguridad

La ejecución de los agentes y su código es solo la mitad del desafío. Los agentes se conectan a redes privadas, acceden a servicios internos y toman medidas autónomas en nombre de los usuarios. Cuando cualquier persona de una organización puede poner en marcha sus propios agentes, la seguridad no puede quedar en un segundo plano. Tiene que ser el valor por defecto. Esta semana, hemos lanzado las herramientas para facilitarlo.

Anuncio Resumen Redes privadas seguras para todos: usuarios, nodos, agentes, Workers | Novedad: Cloudflare Mesh Cloudflare Mesh proporciona acceso seguro y privado a la red a los usuarios, los nodos y los agentes de IA autónomos. La integración con Workers VPC permite a los desarrolladores conceder a los agentes un acceso limitado a las API y las bases de datos privadas sin necesidad de túneles manuales. Managed OAuth for Access: prepara tus aplicaciones internas para los agentes con un solo clic Managed OAuth for Cloudflare Access facilita a los agentes de IA la navegación segura por las aplicaciones internas. Con la adopción de la especificación RFC 9728, los agentes pueden autenticarse en nombre de los usuarios sin tener que utilizar cuentas de servicio no seguras. Proteger las identidades no humanas: revocación automatizada, OAuth y permisos con alcance limitado Cloudflare presenta tokens de API que permiten su exploración, una visibilidad mejorada de OAuth y la disponibilidad general de los permisos a nivel de recursos. Estas herramientas ayudan a los desarrolladores a implementar una verdadera arquitectura de privilegios mínimos al mismo tiempo que protegen contra la fuga de credenciales. Ampliación de la adopción de MCP: nuestra arquitectura de referencia para implementaciones de MCP en empresas Compartimos la estrategia interna de Cloudflare para regular MCP utilizando Access, AI Gateway y los portales de servidores MCP. También lanzamos Code Mode para reducir drásticamente los costes de los tokens y recomendamos nuevas reglas para la detección de Shadow MCP en Cloudflare Gateway.

Herramientas de agente

Un agente competente debe ser capaz de pensar y recordar, comunicarse y ver. Esto significa contar con los modelos adecuados, así como con acceso a las herramientas y al contexto adecuados para la tarea que se les ha encomendado. Esta semana lanzamos las primitivas (inferencia, búsqueda, memoria, voz, correo electrónico y un navegador) que convierten a un agente en algo que realmente hace el trabajo.

Del prototipo a la producción

La mejor infraestructura es también la que es fácil de usar. Queremos llegar a los desarrolladores y a sus representantes allí donde ya están trabajando: en el terminal, en el editor, en la línea de comandos, y hacer que toda la plataforma de Cloudflare sea accesible sin necesidad de cambiar de contexto.

Web agéntica

A medida que se incorporan más agentes a la red, siguen utilizando una red de Internet que se creó para las personas. Los sitios web existentes necesitan nuevas herramientas para controlar qué bots pueden acceder a su contenido, empaquetarlo y presentarlo a los agentes, y medir su preparación para este cambio.

Anuncio Resumen Llega la puntuación de preparación para agentes. ¿Está tu sitio web preparado para los agentes? La puntuación de "Preparación para agentes" puede ayudar a los propietarios de sitios web a saber en qué medida sus sitios web son compatibles con los agentes de IA. Aquí analizamos los nuevos estándares, compartimos datos de Radar y detallamos cómo hemos conseguido que los documentos de Cloudflare sean los más fáciles de usar para los agentes en la web. Redirects for AI Training garantiza el contenido canónico Las directivas flexibles no evitan que los rastreadores puedan ingerir contenido obsoleto. Redirects for AI Training permite a cualquier usuario en Cloudflare redirigir los rastreadores verificados a páginas canónicas con un solo clic y sin cambios en el origen. Agents Week: actualización del rendimiento de la red Gracias a la migración de nuestra capa de gestión de solicitudes a una arquitectura basada en Rust denominada FL2, Cloudflare ha ampliado su ventaja en materia de rendimiento hasta alcanzar al 60 % de las principales redes del mundo. Utilizamos mediciones de usuarios reales y tiempos de conexión TCP para garantizar que nuestros datos reflejen la experiencia real de los usuarios en Internet Compresión de diccionarios compartidos que se adapta a la web agéntica Te ofrecemos un adelanto de nuestra compatibilidad con los diccionarios de compresión compartidos, te mostramos cómo mejora los tiempos de carga de las páginas y te revelamos cuándo podrá probar usted mismo la versión beta.

¡Y con esto terminamos!

La Agents Week 2026 llega a su fin, pero la nube agéntica apenas está empezando. Todo lo que hemos lanzado esta semana, desde el procesamiento y la seguridad hasta la caja de herramientas de agente y la web agéntica, es la base. Seguiremos desarrollándolo para ofrecerte todo lo que necesitas para desarrollar lo que viene a continuación.

Además, hoy y mañana publicaremos más entradas en el blog para dar continuidad a esta semana, así que no te pierdas las últimas novedades en nuestro blog .