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Hoy, nos complace ofrecer a las startups hasta 250 000 dólares en créditos para utilizar en la plataforma para desarrolladores de Cloudflare. Este nuevo sistema de créditos te permitirá ver claramente el uso y las tarifas asociadas para planificar un futuro predecible después de que se hayan agotado los 250 000 dólares en créditos o después de un año, lo que ocurra primero.

Puedes ver los criterios de elegibilidad y solicitar el programa para startups aquí .

¿Para qué puedes utilizar los créditos?

Los créditos se pueden aplicar a todos los productos de la plataforma para desarrolladores, así como a Argo y Cache Reserve . Además, proporcionamos a los participantes hasta tres dominios de nivel Enterprise , que incluyen CDN, DDoS, DNS, WAF, Zero Trust y otros productos de seguridad y rendimiento que un participante puede activar para su sitio web.

Puedes utilizar los créditos para los productos de la plataforma para desarrolladores de Cloudflare, incluidos los que se enumeran en la siguiente tabla.

Nota: los créditos del Programa para startups de Cloudflare se aplican solo a los productos de Cloudflare, esta tabla muestra productos similares en el mercado.

Velocidad y rendimiento con Cloudflare

Sabemos que los fundadores necesitan toda la ayuda posible para iniciar su negocio. Además de la plataforma para desarrolladores, también puedes utilizar el Programa para startups para nuestros productos de velocidad y rendimiento. Llevar a los clientes allí donde necesitan ir en cuestión de milisegundos en tu sitio web o aplicación es la diferencia entre cerrar una venta o no. Puedes probar tu velocidad aquí y descubrir cómo optimizar tu velocidad y rendimiento aquí con soluciones como: Images , Argo y Early Hints .

Seguridad de Cloudflare

Espera, ¡aún hay más!: además de los productos de la plataforma para desarrolladores y las herramientas de velocidad, también puedes utilizar las numerosas funciones de seguridad de Cloudflare a través del Programa para startups, que incluyen, entre otras, el firewall de aplicaciones web ( WAF ), las alertas DDoS , los paquetes de planes de protección y mucho más. El Programa para startups también incluye soluciones Zero Trust . Descubre cómo otros protegen su tecnología y sus herramientas con Cloudflare Zero Trust.

Si buscas más inspiración, consulta nuestro sitio Desarrollado con Cloudflare , que destaca lo que están desarrollando otras startups.

¿Quién puede utilizar los créditos?

Los criterios de elegibilidad se pueden encontrar aquí . Para cumplirlos, las empresas deben:

Desarrollar un producto o servicio basado en software

Haber sido fundadas en los últimos 5 años (2019-2024)

Tener entre 50 000 y 5 000 000 USD de financiación Ten en cuenta que para las startups que aún no hayan recaudado al menos 50 000 dólares, puede haber otras oportunidades para obtener importes de crédito más bajos. Solicita el código promocional "BOOTSTRAPPED" si aún no has recaudado 50 000 dólares, pero te interesa el Programa para startups de Cloudflare.

Tener un perfil de LinkedIn, un sitio web válido y una dirección de correo electrónico

Criterios de bonificación adicionales para tu solicitud: formar parte de un proveedor de aceleración aprobado

¿Qué desarrollarás?

Estamos deseando ver lo que desarrollarás. Cuéntanos lo que estás haciendo para que podamos ayudarte como sea necesario. Si utilizas activamente la plataforma para desarrolladores de Cloudflare, nos encantaría saber más sobre lo que estás desarrollando y compartirlo en nuestro sitio Desarrollado con Cloudflare .

¿Eres una startup que busca soporte adicional, recursos o acceso a financiación? ¡Solicita nuestro programa Workers Launchpad ! El programa tiene una duración de unos meses y, además del Programa para startups, los participantes tienen acceso a sesiones prácticas, horario de atención de arquitectos de soluciones, presentaciones a empresas de capital de riesgo y la oportunidad de hacer presentaciones en el Día de demostración.

¿Por qué Cloudflare respalda a los fundadores y las startups?

Los fundadores y los desarrolladores afrontan desafíos suficientes sin tener que preocuparse de incurrir en costes desmedidos para probar la tecnología y empezar a desarrollarla inicialmente. Tienes el mundo al alcance de tu mano y debes tener la capacidad para desarrollar y crear sin limitaciones. Invierte dinero en tu innovación, no en la infraestructura y la tecnología que la respaldan.

El Programa para startups entiende perfectamente la experiencia de los fundadores, ya que el equipo está formado por antiguos fundadores. Cloudflare está comprometido con programas como este para capacitar a los fundadores que están desarrollando la próxima solución imprescindible. Estos créditos de hasta 250 000 dólares les permitirán aprovechar aún más lo que tenemos para ofrecer: una experiencia para desarrolladores que elimina fricciones, ahorra dinero y pone en marcha las aplicaciones en cuestión de horas, no en días.

Queremos respaldar a fundadores de todo el mundo.

¡Sé audaz y sigue desarrollando! Sigue a @CloudflareDev y únete a nuestro servidor Developer Discord .