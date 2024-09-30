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2024 marca el 14.º aniversario de Cloudflare. Cada año, la Semana aniversario está repleta de importantes anuncios y del lanzamiento de nuevas soluciones innovadoras, todo ello con el objetivo de retribuir a nuestros clientes y a la comunidad de Internet en general. En Cloudflare, la Semana aniversario ya forma parte de nuestra cultura y es una tradición de la que nos sentimos orgullosos, no solo para seguir fieles a nuestra misión, sino para estar siempre cerca de nuestros clientes. Comenzamos a planificar esta semana de celebración a principios de año e invitamos a todos en Cloudflare a participar.

Meses antes de la Semana aniversario, invitamos a los equipos a enviar sus ideas sobre posibles anuncios. Recibimos una avalancha de propuestas, que iban desde la implementación de nuevos estándares hasta la creación de nuevos productos para desarrolladores. Nuestro mayor desafío es dar cabida a este aluvión de ideas en apenas una semana. Todavía nos queda mucho por desarrollar. Por suerte, celebramos nuestro aniversario cada año. ¡Aunque es posible que necesitemos que la Semana aniversario del año que viene tenga un día más!

Por si te lo has perdido, aquí tienes todo lo que anunciamos durante la Semana aniversario de 2024:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Una cosa más...

Cloudflare presta servicio a millones de clientes y a sus millones de dominios en casi todos los países del mundo. Sin embargo, como empresa global, el panorama de los pagos puede ser complejo, especialmente en regiones fuera de Norteamérica. Aunque las tarjetas de crédito son muy populares para las compras en línea en Estados Unidos, el panorama global es bastante diferente. El 60 % de los consumidores de Europa, Oriente Medio y África, así como de Asia-Pacífico y Latinoamérica, eligen métodos de pago alternativos . Por ejemplo, los consumidores europeos suelen optar por el débito directo SEPA, un mecanismo de transferencia bancaria, mientras que los consumidores chinos suelen utilizar Alipay, un monedero digital.

En Cloudflare, consideramos esto una oportunidad para ir allí dondequiera que se encuentren los clientes. Hoy, nos complace anunciar que estamos ampliando nuestro sistema de pago y lanzando una versión beta cerrada de un nuevo método de pago llamado Stripe Link . La experiencia de pago será más rápida y fluida, lo que permitirá a nuestros clientes de autoservicio pagar con cuentas bancarias o tarjetas guardadas con Link. Los clientes que hayan guardado sus datos de pago en cualquier empresa que utilice Link pueden pagar rápidamente sin tener que volver a especificar su información de pago.

Estos son los primeros pasos en nuestros esfuerzos por ampliar nuestro sistema de pago para dar soporte los métodos de pago globales utilizados por clientes de todo el mundo. Iremos implementando nuevos métodos de pago gradualmente, garantizando una integración fluida y recopilando los comentarios de nuestros clientes en cada paso del proceso.

Hasta el año que viene