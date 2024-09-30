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Otra Semana aniversario ha llegado a su fin

2024-09-30

2 min de lectura
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2024 marca el 14.º aniversario de Cloudflare. Cada año, la Semana aniversario está repleta de importantes anuncios y del lanzamiento de nuevas soluciones innovadoras, todo ello con el objetivo de retribuir a nuestros clientes y a la comunidad de Internet en general. En Cloudflare, la Semana aniversario ya forma parte de nuestra cultura y es una tradición de la que nos sentimos orgullosos, no solo para seguir fieles a nuestra misión, sino para estar siempre cerca de nuestros clientes. Comenzamos a planificar esta semana de celebración a principios de año e invitamos a todos en Cloudflare a participar. 

Meses antes de la Semana aniversario, invitamos a los equipos a enviar sus ideas sobre posibles anuncios. Recibimos una avalancha de propuestas, que iban desde la implementación de nuevos estándares hasta la creación de nuevos productos para desarrolladores. Nuestro mayor desafío es dar cabida a este aluvión de ideas en apenas una semana. Todavía nos queda mucho por desarrollar. Por suerte, celebramos nuestro aniversario cada año. ¡Aunque es posible que necesitemos que la Semana aniversario del año que viene tenga un día más!

Por si te lo has perdido, aquí tienes todo lo que anunciamos durante la Semana aniversario de 2024:

LUNES

QUÉ En pocas palabras...
Empieza a verificar y controlar los modelos de IA que acceden a tus contenidos Entiende qué bots y rastreadores relacionados con la IA pueden acceder a tu sitio web y qué contenido decides permitirles consumir.
Mejoramos la eficiencia de la gestión de zonas con actualizaciones de registros DNS por lotes Los clientes que utilizan Cloudflare para gestionar el DNS pueden crear un conjunto completo de registros, activar el redireccionamiento mediante proxy en muchos registros, actualizar muchos registros para que apunten a un nuevo objetivo al mismo tiempo, o incluso eliminar todos sus registros.
Novedad: Ephemeral ID, una nueva herramienta para la detección del fraude Damos un paso más en la mejora de la seguridad con Ephemeral ID, una nueva función que genera un ID único de corta duración, sin depender de ninguna información a nivel de red.

MARTES

Qué En pocas palabras...
Los socios de Cloudflare ofrecen una experiencia de navegación más segura a los hogares Los proveedores de servicios de Internet, de redes y de equipos de hardware pueden registrarse y asociarse con Cloudflare para ofrecer una experiencia de navegación más segura a los hogares.
Mayor seguridad en Internet con Cloudflare: información sobre amenazas, análisis y nuevas detecciones de amenazas, sin coste Información sobre amenazas, análisis, nuevo servicio de detección de amenazas y mucho más, de forma gratuita.
Generación automática del proveedor Terraform de Cloudflare Los últimos componentes del ecosistema de esquemas OpenAPI que ahora se generan automáticamente: el proveedor Terraform y la documentación de referencia de la API.
Cloudflare ayuda a verificar la seguridad de los mensajes cifrados de extremo a extremo mediante auditorías de transparencia de claves para WhatsApp Cloudflare ayuda a verificar la seguridad de los mensajes cifrados de extremo a extremo mediante auditorías de transparencia de claves para WhatsApp.

MIÉRCOLES

QUÉ En pocas palabras...
Speed Brain: ayudamos a que las páginas web se carguen un 45 % más rápido Speed Brain, nuestro último avance en velocidad, utiliza la API Speculation Rules para la captación previa del contenido para las próximas navegaciones probables de los usuarios, descargando las páginas web antes de que los usuarios accedan a ellas y acelerando un 45 % la carga de las páginas.
Depuración instantánea: invalida el contenido almacenado en caché en menos de 150 ms. La función de depuración instantánea invalida el contenido almacenado en caché en menos de 150 ms, ofreciendo la depuración de caché más rápida del sector con latencia global para las depuraciones por etiquetas, nombres de host y prefijos.
Nuevos estándares para mejorar la velocidad y la privacidad de Internet Compresión Zstandard, Encrypted Client Hello y más anuncios relacionados con la velocidad y la privacidad, todo ello de forma gratuita.
TURN y Anycast: conexiones punto a punto que funcionan a nivel global A partir de hoy, el servicio TURN de Cloudflare Calls está disponible de forma general para todas las cuentas de Cloudflare.
12ª generación de servidores de Cloudflare, un 145 % más eficaces y un 63 % más eficientes Servidores de última generación para ofrecer un rendimiento y una seguridad excepcionales, compatibilidad mejorada para cargas de trabajo de IA/aprendizaje automático y avances significativos en la eficiencia energética.

JUEVES

QUÉ En pocas palabras...
Revisión del Programa para startups: crea y desarrolla en Cloudflare con hasta 250 000 dólares en créditos Las empresas emergentes que cumplan los requisitos ya pueden solicitar recibir hasta 250 000 USD en créditos para desarrollar con la plataforma para desarrolladores de Cloudflare.
La plataforma de inteligencia artificial más grande, más eficaz y más rápida de Cloudflare GPU más potentes, mayor compatibilidad con modelos, servicios mejorados de registro y evaluación en AI Gateway, y Vectorize GA con índices más grandes y consultas más rápidas.
Builder Day 2024: Incorporamos 18 actualizaciones a la plataforma Workers Registros de Workers persistentes y consultables, disponibilidad general de la compatibilidad con Node.js, compatibilidad mejorada con Next.js a través de OpenNext, CI/CD integrado para Workers, implementaciones graduales, Queues, disponibilidad general de las notificaciones de eventos de R2, y mucho más, lo que facilita, agiliza y hace más asequible el desarrollo en Cloudflare.
Workers KV más rápido Descubre cómo hemos triplicado la velocidad de Workers KV.
Almacenamiento SQL sin latencia en cada Durable Object Ahora el código de tu aplicación está en la capa de almacenamiento, así que tu código se ejecuta allí donde se almacenan los datos.
Workers AI, ahora más rápida y eficiente | Optimización del rendimiento con compresión de caché de KV y decodificación especulativa Gracias a nuevas técnicas de optimización, como la compresión de caché de KV y la decodificación especulativa, ahora la inferencia de modelos lingüísticos de gran tamaño (LLM) es ultrarrápida en la plataforma de Cloudflare Workers AI.

VIERNES

Qué En pocas palabras...
Nuestra plataforma de contenedores está en producción. Tiene GPU. Aquí tienes un adelanto. Hemos estado trabajando en algo nuevo, una plataforma para ejecutar contenedores en la red de Cloudflare. Ya la usamos en producción, para la inferencia de IA y mucho más.
Avances en ciberseguridad: Cloudflare implementa un nuevo programa VIP de recompensas por errores como parte del compromiso CISA, Secure by Design. Este año hemos implementado un nuevo programa VIP de recompensas por errores como parte de nuestro compromiso CISA Pledge.
Potenciamos el trabajo de los desarrolladores: presentamos el grupo n.° 4 de Dev Alliance y Workers Launchpad Consigue acceso gratuito y con descuento a las herramientas esenciales para desarrolladores y conoce el último grupo de increíbles startups que desarrollan en Cloudflare.
Proyecto Alexandria: mayor soporte de los proyectos de código abierto Ampliamos nuestro programa de código abierto y contribuimos al futuro sostenible y escalable de los proyectos, proporcionándoles las herramientas y la protección que necesitan para prosperar.
Tendencias de red y lenguaje natural: nuevo Log Explorer y asistente de inteligencia artificial de Cloudflare Radar Una sencilla interfaz basada en la web para crear consultas API más complejas, como comparaciones y filtros, y visualizar los resultados.
AI Everywhere con el asistente de creación de reglas WAF, información IA de Cloudflare Radar y protección contra bots de IA actualizada Ampliamos nuestras funciones de AI Assistant para ayudarte a crear nuevas reglas del WAF, ahora Radar cuenta con nueva información sobre el tráfico de bots y rastreadores de IA, así como nuevas funciones de bloqueo de bots de IA.
Reafirmamos nuestro compromiso con los servicios gratuitos Nuestro plan gratuito está aquí para quedarse, y esta semana reafirmamos ese compromiso con 15 lanzamientos que lo mejoran aún más.

Una cosa más...

Cloudflare presta servicio a millones de clientes y a sus millones de dominios en casi todos los países del mundo. Sin embargo, como empresa global, el panorama de los pagos puede ser complejo, especialmente en regiones fuera de Norteamérica. Aunque las tarjetas de crédito son muy populares para las compras en línea en Estados Unidos, el panorama global es bastante diferente. El 60 % de los consumidores de Europa, Oriente Medio y África, así como de Asia-Pacífico y Latinoamérica, eligen métodos de pago alternativos. Por ejemplo, los consumidores europeos suelen optar por el débito directo SEPA, un mecanismo de transferencia bancaria, mientras que los consumidores chinos suelen utilizar Alipay, un monedero digital.

En Cloudflare, consideramos esto una oportunidad para ir allí dondequiera que se encuentren los clientes. Hoy, nos complace anunciar que estamos ampliando nuestro sistema de pago y lanzando una versión beta cerrada de un nuevo método de pago llamado Stripe Link. La experiencia de pago será más rápida y fluida, lo que permitirá a nuestros clientes de autoservicio pagar con cuentas bancarias o tarjetas guardadas con Link. Los clientes que hayan guardado sus datos de pago en cualquier empresa que utilice Link pueden pagar rápidamente sin tener que volver a especificar su información de pago.  

Estos son los primeros pasos en nuestros esfuerzos por ampliar nuestro sistema de pago para dar soporte los métodos de pago globales utilizados por clientes de todo el mundo. Iremos implementando nuevos métodos de pago gradualmente, garantizando una integración fluida y recopilando los comentarios de nuestros clientes en cada paso del proceso.

Hasta el año que viene

Esto es todo por lo que respecta a la Semana aniversario 2024. Sin embargo, la innovación nunca se detiene en Cloudflare. Sigue el blog de Cloudflare durante todo el año para estar al día de nuestros lanzamientos de más productos y funciones que ayudan a mejorar Internet.

Protegemos redes corporativas completas, ayudamos a los clientes a desarrollar aplicaciones web de forma eficiente, aceleramos cualquier sitio o aplicación web, prevenimos contra los ataques DDoS, mantenemos a raya a los hackers, y podemos ayudarte en tu recorrido hacia la seguridad Zero Trust.

Visita 1.1.1.1 desde cualquier dispositivo para empezar a usar nuestra aplicación gratuita y beneficiarte de una navegación más rápida y segura.

Para saber más sobre nuestra misión para ayudar a mejorar Internet, empieza aquí. Si estás buscando un nuevo rumbo profesional, consulta nuestras ofertas de empleo.
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