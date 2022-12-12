Democratización del acceso a Zero Trust con el proyecto Galileo

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Iniciamos el proyecto Galileo en 2014, para proteger la libertad de expresión contra los ciberataques. En todo el mundo, muchas de las organizaciones que defienden nuevas ideas están infrafinanciadas y carecen de los recursos necesarios para protegerse por sí mismas. Por lo tanto, están expuestas a los ataques de Internet que tienen como fin entorpecer y suprimir la libertad de expresión legítima.

En los últimos ocho años, hemos trabajado con 50 socios de la sociedad civil en conjunto para incorporar más de 2000 organizaciones en 111 países. El objetivo es proporcionar nuestros eficaces productos de ciberseguridad a quienes trabajan en áreas delicadas pero críticas de los derechos humanos y la instauración de la democracia.

Nuevas necesidades de seguridad para un nuevo entorno de amenazas

A medida que Cloudflare ha crecido como empresa, el proyecto Galileo se ha ido adaptando y evolucionando, especialmente a raíz de acontecimientos a escala mundial como la COVID-19, los movimientos de justicia social tras la muerte de George Floyd, la guerra de Ucrania y las amenazas emergentes a estos grupos, con el fin de silenciarlos. Al principio de la pandemia, cuando las organizaciones se vieron obligadas a implementar rápidamente soluciones de trabajo en remoto, surgieron nuevos riesgos derivados de este cambio.

En nuestras conversaciones con los socios y los participantes de este proyecto, hemos observado un tema recurrente. La brecha digital que causan los productos de ciberseguridad disponibles en el mercado y el modelo "único" significa que solo las grandes empresas con un equipo de seguridad dedicado e importantes presupuestos tienen la capacidad necesaria para proteger sus datos y recursos internos. Para el proyecto Galileo, trabajamos con distintas organizaciones con tamaño, capacidad interna y conocimientos técnicos diversos. Puesto que muchos de estos grupos dependen de su presencia en línea para recaudar donaciones, organizar a los voluntarios y promover su misión, los productos de seguridad de modelo único no responden a las necesidades ni a los conocimientos de estos grupos.

De esta forma, hemos ampliado nuestros productos Zero Trust a todos los dominios bajo el proyecto Galileo, ya que queremos que las organizaciones tengan acceso a los productos de ciberseguridad de nivel empresarial, sean cuales sean su tamaño y sus presupuestos. La seguridad Zero Trust significa que, por defecto, no confiamos en nadie de dentro o fuera de la red, y que se requiere la verificación de cualquier usuario que intente acceder a los recursos en la red. Esto permite que las organizaciones de cualquier tamaño resuelvan problemas de seguridad como, por ejemplo, la pérdida de datos, el malware y el phishing. De esta forma, estas organizaciones pueden centrarse en sus misiones específicas.

En ocasión de la Impact Week, nos complace informar sobre cómo los participantes y los socios del proyecto Galileo utilizan los productos Zero Trust de Cloudflare para que sus operaciones se desarrollen sin problemas.

CyberPeace Institute

Iniciamos nuestra asociación con el CyberPeace Institute para el proyecto Galileo en 2022. Como parte de nuestra asociación, hemos trabajado para proporcionar nuestros servicios de ciberseguridad a organizaciones en riesgo de todo el mundo.

El CyberPeace Institute, fundado en 2019, es una organización no gubernamental independiente y neutral, con sede en Suiza, cuya misión es garantizar los derechos de las personas a la seguridad, la dignidad y la equidad en el ciberespacio. Trabajan en estrecha colaboración con los socios competentes para reducir el impacto negativo de los ciberataques en las vidas de personas de todo el mundo. Analizan los ciberataques, y exponen así su impacto social y cómo infringen leyes y normas internacionales. Defienden también un comportamiento responsable para garantizar la paz en el ciberespacio.

Desde que se inició nuestra asociación, hemos estado trabajando para incorporar su organización a Cloudflare Zero Trust, con el fin de proteger las aplicaciones críticas y a los empleados contra las amenazas en línea.

"El CyberPeace Institute trabaja con ONG humanitarias para proteger sus operaciones y desarrollar sus cibercompetencias, sus datos y sus recursos en un entorno digital cada vez más complejo. Tanto el CyberPeace Institute como Cloudflare comparten una motivación esencial para garantizar los derechos de las personas a la seguridad, la dignidad y la equidad en el ciberespacio. Puesto que compartimos los mismos valores, estamos convencidos de que Cloudflare es el socio estratégico adecuado que nos permitirá desarrollarnos al mismo tiempo que nuestra misión. Agradecemos el soporte del proyecto Galileo", declaró Stéphane Duguin, director general del CyberPeace Institute.

Information Technology Disaster Resource Center

El Information Technology Disaster Resource Center es una organización sin ánimo de lucro compuesta por miles de profesionales técnicos orientados a los servicios y socios del sector privado que ayudan en las operaciones de respuesta ante desastres en Estados Unidos. Estos equipos entrenan y trabajan en colaboración con las ONG y los socorristas para proporcionar comunicaciones de emergencia y soluciones técnicas para ayudar a las comunidades en crisis. ITDRC proporciona conectividad, puntos de acceso WiFi, estaciones de carga para teléfonos móviles y ordenadores conectados a Internet para los refugios, las estaciones de bomberos y el restablecimiento de la comunidad. Un componente esencial de su misión es utilizar la tecnología para poner en contacto a los supervivientes y a los socorristas en caso de crisis.

ITDRC empezó a utilizar Cloudflare en 2020 cuando fueron aceptados en el proyecto Galileo. Desde entonces, han implementado muchos productos Zero Trust para proteger a sus voluntarios y empleados.

Chris Hillis, cofundador de ITDRC, declara: "Cloudflare Zero Trust es esencial para la protección de nuestros empleados, nuestros voluntarios y los supervivientes de desastres, en las instalaciones y sobre el terreno. Cloudflare proporciona conectividad protegida, fiable y rápida a Internet, así como las aplicaciones críticas que nuestros equipos necesitan para responder con eficacia en caso de desastres. Nuestros administradores han podido configurar fácilmente las políticas, y nuestro equipo se beneficia de una experiencia más rápida y segura, ya sea accediendo a aplicaciones alojadas internamente como a Internet público. Cloudflare Access nos permite garantizar que los miembros del equipo disfrutan de una experiencia de usuario coherente al acceder a las aplicaciones internas, en función de su rol. Al mismo tiempo, podemos utilizar nuestro proveedor de identidad existente y proteger nuestra infraestructura. La utilización de Cloudflare Gateway añade una capa adicional de seguridad a nuestros dispositivos y redes. Esto ayuda a proteger a nuestros usuarios ante las amenazas externas, y de ellos mismos".

Meedan

Meedan es una organización sin ánimo de lucro global del sector tecnológico. Desarrolla iniciativas en materia de software y de programación para reforzar el periodismo, la alfabetización digital y la accesibilidad a la información en línea y fuera de línea. Desarrollan herramientas de código abierto para crear y compartir contexto en medios digitales a través del crowdsourcing, la anotación, la verificación, el archivado y la traducción. Sus proyectos abarcan temas como la supervisión electoral, la respuesta a las pandemias y la documentación sobre los derechos humanos.

Aaron Huslage, director de Sistemas y seguridad en Meedan, declara: "Meedan y Cloudflare comparten la visión de una red de Internet más equitativa y segura. Estamos orgullosos de haber sido un miembro fundador del proyecto Galileo en 2014, y respaldamos el trabajo que ha realizado este programa para proteger a los defensores de los derechos humanos de todo el mundo. Pero no hace falta mirar tan lejos. Cloudflare ayuda a nuestros empleados a estar más protegidos y a ser más productivos a la hora de crear y distribuir nuestro software de código abierto".

Organización de los Estados Americanos

La Organización de los Estados Americanos (OAS) es la organización regional más antigua del mundo, creada en la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. Sus 35 miembros se centran en cuatro pilares principales: la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Ofrece un foro de diálogo multilateral acerca de temas como, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas, las disputas territoriales y los objetivos regionales en materia de educación.

"La asociación con Cloudflare ayudará a la Organización de los Estados Americanos (OAS) a democratizar una seguridad inmejorable para modernizar y reforzar nuestra postura de ciberseguridad interna con un enfoque Zero Trust, proporcionado en la nube, sin sacrificar el rendimiento de nuestros usuarios". Andrew Vanjani, director de información del OAS.

Cómo empezar

En primer lugar, queremos agradecer a todos nuestros socios de la sociedad civil con los que trabajamos por proponer la protección de Cloudflare, y con los que colaboramos para ofrecer aún más productos a organizaciones de todo el mundo. Si trabajas en una organización que busca protección en el marco del proyecto Galileo, visita nuestro sitio web: cloudflare.com/galileo.