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Cerramos 2022 con nuestro último informe Impact

2022-12-16

1 min de lectura
Esta publicación también está disponible en English, Français, Deutsch, 日本語 y 简体中文.

Para concluir Impact Week, en la que no han faltado muchos anuncios sobre nuevas iniciativas y funciones con las que estamos encantados, hoy publicamos nuestro informe Impact de 2022.

Closing out 2022 with our latest Impact Report

Nuestro informe Impact es, en pocas palabras, un resumen anual que destaca cómo estamos ayudando a mejorar Internet. También presenta los avances que estamos realizando en nuestras prioridades medioambientales, sociales y de gobierno. En este informe mostramos los éxitos de los programas Impact de Cloudflare, celebramos los premios y los reconocimientos, y explicamos nuestro enfoque en materia de los valores básicos, como la transparencia y la privacidad.

Creemos que una red de Internet mejor está basada en principios y es inclusiva y sostenible. Hemos elaborado este informe entorno a tres temas. El informe Impact también sirve como nuestra fuente de declaraciones acordes con nuestros compromisos con la Global Reporting Initiative (GRI), la Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y el Pacto Mundial de Naciones Unidas (UNGC).

Consulta el informe completo para:

  • Descubrir cómo estamos ampliando el valor y el alcance de nuestros programas Impact de Cloudflare

  • Consultar nuestras últimas estadísticas en materia de diversidad, y nuestro grupo de recursos de empleados más reciente

  • Comprender cómo respaldamos las causas humanitarias y de los derechos humanos

  • Consultar breves resúmenes de los anuncios realizados durante Impact Week

  • Explorar cómo calculamos y validamos los datos sobre las emisiones

Aunque 2022 ha sido fantástico para ampliar los programas Impact de Cloudflare y realizar enormes avances para mejorar Internet, nuestros objetivos aún son más ambiciosos para 2023. Para mantenerte al día de todos los desarrollos que tengan lugar durante el año, síguenos en Twitter y LinkedIn, y no te pierdas las últimas noticias en nuestra página de Cloudflare Impact.

Protegemos redes corporativas completas, ayudamos a los clientes a desarrollar aplicaciones web de forma eficiente, aceleramos cualquier sitio o aplicación web, prevenimos contra los ataques DDoS, mantenemos a raya a los hackers, y podemos ayudarte en tu recorrido hacia la seguridad Zero Trust.

Visita 1.1.1.1 desde cualquier dispositivo para empezar a usar nuestra aplicación gratuita y beneficiarte de una navegación más rápida y segura.

Para saber más sobre nuestra misión para ayudar a mejorar Internet, empieza aquí. Si estás buscando un nuevo rumbo profesional, consulta nuestras ofertas de empleo.
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