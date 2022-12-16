Cerramos 2022 con nuestro último informe Impact

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Para concluir Impact Week, en la que no han faltado muchos anuncios sobre nuevas iniciativas y funciones con las que estamos encantados, hoy publicamos nuestro informe Impact de 2022.

Nuestro informe Impact es, en pocas palabras, un resumen anual que destaca cómo estamos ayudando a mejorar Internet. También presenta los avances que estamos realizando en nuestras prioridades medioambientales, sociales y de gobierno. En este informe mostramos los éxitos de los programas Impact de Cloudflare, celebramos los premios y los reconocimientos, y explicamos nuestro enfoque en materia de los valores básicos, como la transparencia y la privacidad.

Creemos que una red de Internet mejor está basada en principios y es inclusiva y sostenible. Hemos elaborado este informe entorno a tres temas. El informe Impact también sirve como nuestra fuente de declaraciones acordes con nuestros compromisos con la Global Reporting Initiative (GRI), la Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y el Pacto Mundial de Naciones Unidas (UNGC).

Consulta el informe completo para:

Descubrir cómo estamos ampliando el valor y el alcance de nuestros programas Impact de Cloudflare

Consultar nuestras últimas estadísticas en materia de diversidad, y nuestro grupo de recursos de empleados más reciente

Comprender cómo respaldamos las causas humanitarias y de los derechos humanos

Consultar breves resúmenes de los anuncios realizados durante Impact Week

Explorar cómo calculamos y validamos los datos sobre las emisiones

Aunque 2022 ha sido fantástico para ampliar los programas Impact de Cloudflare y realizar enormes avances para mejorar Internet, nuestros objetivos aún son más ambiciosos para 2023. Para mantenerte al día de todos los desarrollos que tengan lugar durante el año, síguenos en Twitter y LinkedIn, y no te pierdas las últimas noticias en nuestra página de Cloudflare Impact.