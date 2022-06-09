Nuevo portal para los participantes del proyecto Galileo

2 min de lectura

Cada aniversario del proyecto Galileo nos sirve de incentivo para que nuestro equipo reflexione sobre el futuro de esta iniciativa. Para este 8º aniversario, queremos ayudar a los participantes a sacar el máximo provecho de sus servicios gratuitos de seguridad y rendimiento y simplificar el proceso de incorporación.

Las distintas organizaciones que protegemos en el marco del proyecto Galileo pertenecen a 111 países representados en más de 1 900 dominios web. Algunas de estas organizaciones son muy pequeñas y a veces están gestionadas únicamente por voluntarios. Es comprensible que muchas no dispongan de especialistas en informática u otros expertos en conocimientos técnicos sobre seguridad y rendimiento. Nos esforzamos por facilitarles las herramientas y la formación necesarias para que tengan éxito, y nos pareció importante llevar esta iniciativa a un nuevo nivel.

Portal de proyectos de impacto social de Cloudflare

Para ofrecer a los participantes de Galileo un lugar donde acceder a recursos, consejos de configuración, explicaciones sobre productos y mucho más, hemos creado el Portal de proyectos de impacto social de Cloudflare.

La crisis en Ucrania fue una fuente de inspiración clave para esta iniciativa. Tras el aumento del 177 % en las solicitudes para el proyecto en marzo de 2022, aceleramos la incorporación de nuevos participantes para que pudieran beneficiarse de nuestras soluciones de protección frente a los devastadores ataques en línea. La invasión llevó a nuestro equipo a reunirse para hablar sobre cómo comunicar eficazmente la amplia variedad de productos disponibles en el proyecto, acelerar la incorporación de los grupos y facilitar el proceso a quienes hablan inglés como segundo idioma.

Con este portal, esperamos lograr todos estos objetivos en todos los programas de Cloudflare Impact. Además del proyecto Galileo, que protege a los grupos que de otro modo podrían estar en peligro de ser silenciados por los ataques, también tenemos:

Proyecto Athenian para los sitios electorales de los gobiernos.

Cloudflare for Campaigns para proteger a los candidatos federales y a los partidos nacionales.

Proyecto Pangea para conectar a las comunidades menos favorecidas a Internet.

Soporte a los participantes en su recorrido por Cloudflare

Con la ayuda de numerosos voluntarios del equipo de Cloudflare, el portal contará con los siguientes recursos:

Nuevos vídeos guiados por ingenieros sobre la configuración de las herramientas de seguridad y rendimiento.

Resúmenes rápidos de términos técnicos, tales como búsquedas de DNS, firewalls de aplicaciones web, almacenamiento en caché y Zero Trust.

Recursos para el soporte y la resolución de problemas.

El portal incluye enlaces a nuestro Centro de aprendizaje, documentos para desarrolladores y Centro de ayuda para que los participantes accedan a explicaciones descriptivas sobre terminología y consejos para la resolución de problemas.

Proyectos futuros

Desde que iniciamos el proyecto Galileo en 2014, hemos ido incorporando nuevos productos y herramientas al programa conforme hemos ido innovando en nuevas áreas, en paralelo con la evolución de las necesidades de seguridad, rendimiento y fiabilidad de los participantes. Ahora estamos trabajando para añadir más funciones de Zero Trust al proyecto Galileo.

Para obtener más información sobre el proyecto Galileo, consulta nuestras publicaciones del blog del 8º aniversario: