Nos asociamos con la sociedad civil para documentar los bloqueos del acceso a Internet con Radar Alerts y API

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Los bloqueos del acceso a Internet son, desde hace tiempo, un instrumento que utilizan los gobiernos cuando desean silenciar a la oposición e impedir el acceso al mundo exterior. La campaña KeepItOn de Access Now, un grupo que defiende los derechos digitales de los usuarios de Internet de todo el mundo, ha documentado al menos 182 bloqueos del acceso a Internet en 34 países en 2021. Muchos de estos bloqueos se produjeron durante protestas públicas, elecciones y guerras como un método extremo de censura en lugares como Afganistán, la República Democrática del Congo, Ucrania, India e Irán.

Los gobiernos utilizan diversos métodos para bloquear o ralentizar las comunicaciones. Estos incluyen, entre otros, la limitación de solicitudes, el bloqueo de direcciones IP, la interferencia de DNS, la desconexión de datos móviles y la inspección a fondo de los paquetes. Todos ellos tienen un objetivo similar: ejercer el control sobre la información.

Aunque los bloqueos del acceso a Internet son sobre todo públicos, es difícil realizar un seguimiento de cómo los gobiernos los llevan a cabo y documentarlo. Estos bloqueos no solo afectan a la capacidad de las personas de participar en la vida civil, política y económica. También tienen graves consecuencias en materia de la confianza en las instituciones democráticas.

Hemos informado en el pasado sobre estos bloqueos del acceso a Internet. En el marco de Cloudflare Impact Week, queremos contarte más cómo trabajamos con organizaciones de la sociedad civil para proporcionarles las herramientas necesarias para realizar un seguimiento del alcance de estos bloqueos y documentarlos. Queremos respaldar su trabajo crítico y suministrarles las herramientas que les permitan exigir responsabilidades y condenar el uso del bloqueo del acceso a Internet con el fin de silenciar a las voces disidentes.

Alertas de bloqueo del acceso a Internet de Radar para la sociedad civil

Lanzamos Radar en 2020 para dilucidar los patrones, la información, las amenazas y las tendencias de Internet obtenidos a partir de los datos recopilados de nuestra red. Tras este lanzamiento, observamos que muchas organizaciones de la sociedad civil, y también las que trabajan para consolidar la democracia, utilizan Radar para realizar un seguimiento de las tendencias en los países y así comprender mejor el aumento y la caída del uso de Internet.

A nivel interno, disponíamos de un sistema de alerta en caso de potenciales bloqueos del acceso a Internet, que utilizábamos como un sistema de detección precoz de incidentes y de cambios en los patrones de la red. A partir de las conversaciones con estas organizaciones que utilizan Radar para realizar un seguimiento de las tendencias de Internet, obtuvimos más información sobre cómo nuestra herramienta interna para identificar la distribución del tráfico podía ser útil para las organizaciones que trabajan con los defensores de los derechos humanos sobre el terreno y que sufren estos bloqueos.

Queríamos determinar cuál era la mejor forma de proporcionar una herramienta para alertar a las organizaciones cuando Cloudflare detectara estas interrupciones. Para ello, hablamos con organizaciones como, por ejemplo, Access Now, Internews, The Carter Center, National Democratic Institute, Internet Society y la International Foundation for Electoral Systems. Tras estas conversaciones, lanzamos en 2021 las alertas de bloqueo del acceso a Internet de Radar para proporcionar alertas cuando Cloudflare observara una caída significativa del tráfico. Nuestro deseo es que esta información se utilice para documentar, realizar un seguimiento y pedir responsabilidades a las instituciones por estas violaciones de los derechos humanos.

Desde 2021, hemos puesto estas alertas a disposición de los socios de la sociedad civil para realizar un seguimiento de estos bloqueos. Hemos recopilado comentarios para mejorar las alertas, y hemos observado cómo muchos socios buscaban más maneras de integrar Radar y las alertas en los mecanismos de seguimiento con los que ya contaban. Por ello, anunciamos Radar 2.0 con acceso a la API gratuito para que científicos, investigadores de datos, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y otros entusiastas de la web puedan analizar, visualizar e investigar el uso de Internet en todo el mundo, a partir de los datos de nuestra red global. Además, lanzamos Cloudflare Radar Outage Center para archivar los bloqueos del acceso a Internet y facilitar a las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas/medios de comunicación y otras partes afectadas el seguimiento de los bloqueos que han tenido lugar en el pasado.

Destacamos el trabajo de nuestros socios de la sociedad civil que realizan un seguimiento de los bloqueos del acceso a Internet

Creemos que nuestro trabajo en Cloudflare es desarrollar herramientas para mejorar la privacidad y la seguridad para las distintas partes interesadas en Internet. Aquí queremos destacar el trabajo de nuestros socios de la sociedad civil. Estas organizaciones luchan contra estos bloqueos que causan daños permanentes a democracias de todo el mundo. Estas son sus historias.

Me interesa

La coalición #KeepItOn de Access Now nació en 2016 para ayudar a unificar y organizar los esfuerzos de los activistas y las organizaciones de todo el mundo con el fin de acabar con los bloqueos del acceso a Internet. Esta coalición ahora representa a más de 280 organizaciones de 105 países de todo el mundo. El objetivo del proyecto STOP (Shutdown Tracker Optimization Project) es, en última instancia, documentar e informar con precisión sobre estos bloqueos. Esto requiere una verificación minuciosa. Para identificar y comprender estos bloqueos, Access Now utiliza periódicamente distintas fuentes, cuya elección y combinación dependen de dónde y cómo se haya producido el bloqueo.

El tracker utiliza tanto datos cuantitativos como cualitativos para registrar el número de bloqueos de acceso a Internet en el mundo durante un año determinado, y para caracterizar el tipo de bloqueo, según su magnitud, alcance y las causas.

Zach Rosson, analista de datos de #KeepItOn de Access Now, declara, "A veces, confirmamos un bloqueo del acceso a Internet mediante una medición técnica, mientras que otras dependemos de la información contextual, como los boletines de noticias o las cuentas personales. También nos esforzamos por documentar cómo un bloqueo determinado se ha ordenado y cómo ha afectado a la sociedad, así como por qué y cómo ha sucedido".

Hablando acerca de cómo la coalición #KeepItOn de Access Now utiliza Cloudflare Radar, Rosson explica: "Utilizamos las alertas de bloqueos de acceso a Internet de Radar tanto mediante correo electrónico como mediante tuit, como una fuente fiable para ayudar a verificar que se ha producido un bloqueo. Utilizamos estas alertas y sus mediciones subyacentes como las principales fuentes en nuestro conjunto de datos para recopilar los bloqueos en nuestro informe anual. Por lo tanto, las utilizamos también para fines de archivado. A veces, Cloudflare Radar es donde tenemos la primera noticia de un bloqueo. Esto es muy útil en un contexto de respuesta rápida, puesto que podemos movilizarnos inmediatamente para comprobar el bloqueo y disponer de pruebas sólidas para manifestarnos en su contra".

Los casos registrados de bloqueos del acceso a Internet incluyen acontecimientos comunicados a través de fuentes de noticias locales o internacionales incluidas en el conjunto de datos, desde actores locales a la Digital Security Helpline de Access Now o la lista de correo electrónico de la coalición #KeepItOn, o bien directamente por las empresas de telecomunicaciones y de Internet.

Rosson señala: "En cuanto a nuestros planes para Radar 2.0 y API, tenemos previsto utilizar estos recursos para agilizar nuestra respuesta, verificación y publicación de los datos sobre los bloqueos del acceso a Internet recopilados de distintas fuentes. De esta forma, Cloudflare Radar Outage Center (CROC) y el punto final de API relacionado nos serán muy útiles para acceder, en el momento oportuno, a la información sobre estos bloqueos. Esto puede ser a corto plazo, mediante la inspección visual del CROC, o a largo plazo, mediante la API para poner los datos en una base de datos centralizada".

Internet Society: ISOC

En la plataforma Internet Society Pulse, Susannah Gray, directora de comunicaciones de Internet Society, explica que se esfuerzan por seleccionar la información significativa acerca del bloqueo del acceso a Internet dictado por los gobiernos. Utilizan datos de muchas fuentes, y ponen la información a disposición de cualquier persona, en cualquier parte del mundo, de manera que sea fácil de entender. Para ello, ISOC supervisa el tráfico de Internet mediante distintas herramientas, como Radar. Cuando observan algo que podría indicar un bloqueo en curso del acceso a Internet, comprueban si este cumple sus criterios. Para que un bloqueo aparezca en el tracker de bloqueos de Pulse, debe cumplir todos estos requisitos:

Debe ser inducido artificialmente, según indiquen las fuentes acreditadas, incluidas declaraciones y órdenes gubernamentales.

Debe eliminar el acceso a Internet.

Debe afectar al acceso a un grupo de personas.

Cuando ISOC está seguro de que un bloqueo del acceso a Internet es el resultado de la acción de un gobierno, y no consecuencia de errores técnicos, configuraciones de enrutamiento incorrectas o fallos de la infraestructura, preparan una página sobre el incidente, recopilan las mediciones relacionadas de sus socios de datos de confianza y, a continuación, publican la información en el tracker de bloqueos del acceso a Internet de Pulse.

ISOC utiliza muchos recursos para realizar un seguimiento de estos bloqueos. Gray explica: "Las alertas de bloqueo del acceso a Internet de Radar son extremadamente útiles para llamar nuestra atención sobre los incidentes mientras estos se están produciendo. El fácil acceso a los datos proporcionados nos ayuda a evaluar la naturaleza de una interrupción. Si determinamos que esta es un bloqueo del acceso a Internet dictado por un gobierno, a menudo utilizamos capturas de pantalla de los gráficos de Radar en la página del incidente de bloqueo del acceso a Internet de Pulse para ayudar a ilustrar cómo se ha detenido el tráfico de entrada y salida del país durante el bloqueo. Proporcionamos un enlace a la plataforma Radar para que las personas a las que les interese obtener información más detallada puedan saber más".

El objetivo de ISOC nunca ha sido ser los primeros en comunicar un bloqueo del acceso a Internet dictado por un gobierno. Su misión es proporcionar información precisa y significativa y explorar su impacto en la economía y la sociedad.

Gray añade: "En cuanto a nuestros planes para Radar 2.0 y la API, tenemos previsto utilizarlos como parte de la herramienta de agregación de datos que estamos desarrollando. Esta herramienta interna combinará en un único sistema varias fuentes y herramientas de supervisión y alerta de interrupciones. De esta forma, podremos realizar un seguimiento más eficaz de los incidentes".

Open Observatory of Network Interference: OONI

OONI es una organización sin ánimo de lucro que mide la censura en Internet. Esto incluye el bloqueo de sitios web, las aplicaciones de mensajería instantánea y las herramientas de elusión. Cloudflare Radar es una de las principales fuentes de datos públicas que utilizan cuando investigan los bloqueos del acceso a Internet notificados. Por ejemplo, OONI se basó en los datos de Radar para informar sobre los bloqueos del acceso a Internet en Irán durante las protestas en curso. En 2022, el equipo lanzó Measurement Aggregation Toolkit (MAT), que permite al público realizar un seguimiento de la censura en todo el mundo y crear sus propios gráficos basados en los datos de OONI en tiempo real. OONI también tiene asociaciones con varias organizaciones de derechos digitales que utilizan las herramientas y los datos de OONI para supervisar y responder a incidentes en estas regiones.

Maria Xynou, directora de investigación y asociaciones de OONI, explica: "Cloudflare Radar es una de las principales fuentes de datos públicas a las que OONI ha hecho referencia para investigar los bloqueos del acceso a Internet notificados. Concretamente, OONI hace referencia a Cloudflare Radar para comprobar si la plataforma proporciona señales de un bloqueo del acceso a Internet notificado. También las compara con las que se muestran en otras fuentes de datos públicas relevantes (como IODA y los datos de tráfico de Google)".

Seguimiento de los bloqueos del acceso a Internet del mañana

Trabajamos con cada vez más organizaciones del ámbito de los derechos humanos y aprendemos cómo podemos utilizar nuestra red global para hacer el bien. Estamos deseando desarrollar y mejorar nuevas herramientas para proteger los derechos humanos en la era digital.

Si deseas recibir las alertas de bloqueo del acceso a Internet de Radar, ponte en contacto con [email protected] y sigue la página de Twitter de alertas de Cloudflare Radar y Cloudflare Radar Outage Center (CROC). Para acceder a la API de Radar, visita Cloudflare Radar.