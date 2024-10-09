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30 de marzo de 2023
Cómo ayudamos a proteger la información personal en la nube a nivel mundial
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30 de diciembre de 2022
Estado de HTTP en 2022
Entonces, ¿qué ocurrió en todas esas reuniones de grupos de trabajo, documentos de especificaciones y actividades paralelas en 2022? ¿Qué están haciendo los responsables del desarrollo y la implementación de protocolos web? Y, ¿qué será lo siguiente...
28 de septiembre de 2022
Novedad: Turnstile, una alternativa a CAPTCHA, fácil de usar y que protege la privacidad
Cualquier sitio web puede utilizar una sencilla API para sustituir los desafíos CAPTCHA por nuestra alternativa invisible, tanto si está o no en la red de Cloudflare...
23 de mayo de 2022
Cloudflare obtiene importantes certificaciones de informática en la nube — y hay más en camino
Cloudflare obtiene segunda certificación internacional importante en materia de privacidad, así como con la certificación C5. Y esto no queda aquí...
10 de marzo de 2022
Cómo Cloudflare verifica el código que los usuarios reciben de WhatsApp Web
Te explicamos cómo Cloudflare ayuda a WhatsApp a verificar que el código que utilizan para la mensajería segura no ha sido manipulado....
07 de diciembre de 2021
Novedad: Límite de metadatos del cliente
Hoy nos complace anunciar el límite de metadatos del cliente, que amplía las capacidades de Data Localisation Suite para garantizar que los metadatos del tráfico del usuario final de un cliente permanezcan en la UE...
09 de diciembre de 2020
La solución Cloudflare Web Analytics, con la privacidad como prioridad, al alcance de todos
Cualquier persona puede registrarse ya para empezar a usar Web Analytics de Cloudflare, que prioriza la privacidad, incluso sin cambiar la configuración de DNS....
09 de diciembre de 2020
Eliminación de la cookie __cfduid
Eliminamos la cookie __cfduid. Aunque nunca hemos rastreado a los usuarios finales por los sitios web ni vendido sus datos, no queremos que ningún cliente piense que necesita un banner de cookies por lo que hacemos....
08 de diciembre de 2020
Adiós, ESNI, ¡hola, ECH!
Un recorrido exhaustivo por Encrypted Client Hello, un estándar que encripta parámetros confidenciales enviados por el cliente como parte del protocolo de enlace TLS....
07 de diciembre de 2020
Privacidad e Internet: una integración necesaria
Internet no se diseñó pensando en la privacidad. Bienvenido a la tercera fase de Internet: siempre activo, siempre seguro, siempre privado....
07 de diciembre de 2020
Presentación de la solución Data Localization Suite de Cloudflare
La solución Data Localization Suite permite a las empresas aprovechar las ventajas de rendimiento y seguridad de la red global de Cloudflare, facilitando al mismo tiempo la creación de reglas y controles en el extremo sobre el lugar donde se procesan y almacenan sus datos....
06 de diciembre de 2020
Bienvenidos a la Semana de la privacidad y la conformidad: valores que definen la estrategia de Cloudflare
Esta semana desvelaremos de qué forma nuestros clientes pueden utilizar nuestros servicios para garantizar que actúan de conformidad con un conjunto de normas y leyes cada vez más complejas en todo el mundo....
11 de noviembre de 2018
Una cosa que puedes hacer para que Internet sea más seguro y más rápido
On April 1st, 2018, we announced 1.1.1.1, the fastest public DNS resolver in the world. Today, we are launching the 1.1.1.1 mobile app to make it incredibly easy to use 1.1.1.1 on your phone....
24 de septiembre de 2018
Cifrar el SNI: solución de uno de los errores principales de Internet
Cloudflare se lanzó el 27 de septiembre de 2010. Desde entonces, hemos considerado el 27 de septiembre nuestro cumpleaños. Este jueves cumplimos 8 años de edad....
20 de septiembre de 2018
Presentamos el servicio de Onion de Cloudflare
Esta semana hace dos años que Cloudflare introdujo Opportunistic Encryption (el cifrado oportunista), una característica que ofrecía ventajas adicionales de seguridad y rendimiento a sitios web que todavía no se habían cambiado a HTTPS. ...