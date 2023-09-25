La adopción de Cloudflare puede permitir reducir hasta un 96 % las emisiones de carbono de tu red (y SBTi)

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Desde nuestros inicios, Cloudflare ha ayudado a nuestros clientes a reducir los costes, mejorar la seguridad y aumentar el rendimiento y la fiabilidad gracias a la migración a la nube de las funciones de hardware heredadas. Más recientemente, nuestros clientes nos han estado preguntando acerca de si esta transición puede mejorar también el impacto medioambiental de sus operaciones.

Nos complace compartir un informe independiente publicado esta semana que ha revelado que trasladar los servicios de red empresarial de los servicios locales a los servicios de Cloudflare puede reducir hasta un 96 % las emisiones de carbono relacionadas, en función de tu huella de red actual. La mayor parte de estos beneficios son el resultado de la consolidación de los servicios y la consiguiente mejora de la eficiencia en materia de emisiones de carbono, gracias a la utilización de servidores que ofrecen diversas funciones de red.

Y eso no es todo. Nos complace anunciar que hemos presentado nuestra solicitud para participar en la iniciativa Science Based Targets (SBTi) a fin de definir objetivos de reducción de emisiones de carbono basados en criterios científicos, y seguir así reduciendo las emisiones de nuestras operaciones, nuestros centros y nuestra cadena de suministro.

Dejamos atrás el verano más caluroso registrado hasta la fecha, y es indudable que cada uno de nosotros tiene un papel a desempeñar para lograr comprender y reducir la huella de carbono. Una manera sencilla de empezar es asociarte con Cloudflare para llevar a cabo el proceso de transformación de tu red. ¡Únete a nosotros hoy!

Red y seguridad: tradicional vs. en la nube

Históricamente, las redes corporativas dependían de circuitos dedicados y hardware especializado para la conexión y la seguridad de su infraestructura. Las empresas construían o alquilaban un espacio en centros de datos situados físicamente cerca o dentro de los principales emplazamientos de oficinas, y alojaban las aplicaciones empresariales en los servidores de esos centros de datos. Los empleados, en las oficinas, se conectaban a estas aplicaciones mediante la red de área local (LAN) o a través de enlaces de una red de área amplia (WAN) privada desde las ubicaciones de las sucursales. Esto suponía una enorme pila de hardware de seguridad en cada centro de datos, que incluía firewalls, sistemas de detección de intrusiones, dispositivos de mitigación de DDoS, concentradores de VPN y otros mecanismos de seguridad para todo el tráfico de entrada y salida.

Este modelo de arquitectura se desmoronó cuando las aplicaciones se trasladaron a la nube y los usuarios abandonaron la oficina, por lo que era necesaria una nueva estrategia para conectar y proteger las redes corporativas. El modelo de Cloudflare, que se integra con el marco SASE, traslada las funciones de red y seguridad del hardware local a nuestra red global distribuida.

Arquitectura de red y seguridad: tradicional vs. en la nube

Esta estrategia mejora el rendimiento gracias a la aplicación de políticas en una ubicación próxima a donde se encuentran los usuarios, mejora la seguridad con los principios Zero Trust y reduce los costes entregando las funciones de forma más eficaz. Nos complace anunciar que reduce a nivel material el consumo total de energía de los servicios necesarios para conectar y proteger tu organización, con la consiguiente reducción de las emisiones de carbono.

Reducción de las emisiones de carbono gracias a la migración a la nube y la consolidación

Un estudio independiente que ha publicado esta semana Analysys Mason destaca cómo el traslado de las funciones de red y seguridad a la nube y, en concreto, la consolidación de los servicios en una plataforma unificada, mejora directamente la sostenibilidad de las operaciones informáticas, de red y seguridad de las organizaciones. Puedes leer el estudio completo aquí, pero a continuación te presentamos algunas de las principales conclusiones.

El estudio ha comparado un pila de hardware típica implementada en un centro de datos empresarial o sala de servidores, y su consumo de energía asociado, con el consumo de energía de las funciones equivalentes que proporciona la red global de Cloudflare. La pila utilizada para la comparación incluía firewall de red y WAF, mitigación de DDoS, equilibrio de carga, optimización WAN y SD-WAN. Los investigadores analizaron el consumo promedio de energía de dispositivos con distinta capacidad y concluyeron que el consumo de energía de los dispositivos con mayor capacidad solo aumenta incrementalmente:

Consumo de energía de todos los dispositivos de hardware de red y seguridad representativos con distintas capacidades de tráfico

El estudio indicó que el hardware especializado muestra una mayor eficacia por vatio de electricidad consumido a la hora de realizar funciones específicas. En otras palabras, un dispositivo optimizado para la detección de intrusiones desempeñará las funciones de detección de intrusiones con un menor consumo de energía por solicitud procesada que un servidor genérico diseñado para alojar una gran variedad de cargas de trabajo. Puedes ver esto reflejado en la barra "Impacto de la eficiencia del proceso en la nube" del gráfico siguiente.

No obstante, estas ventajas solo son relevantes cuando un dispositivo de hardware especializado se utiliza de forma sistemática prácticamente al máximo de su capacidad, lo que no es el caso habitual en la mayoría de los dispositivos de entornos corporativos. Los equipos de informática, de seguridad y de red suministran de manera intencionada dispositivos cuya capacidad es superior a la que se necesita la mayor parte del tiempo, a fin de que puedan manejar sin problemas los picos o repuntes de tráfico.

Por ejemplo, tradicionalmente un ingeniero de seguridad podría haber especificado un dispositivo de protección contra DDoS con capacidad para manejar hasta 10 Gb/s de tráfico, a fin de que pudiera hacer frente a un posible ataque de ese volumen, a pesar de que la mayor parte del tiempo el volumen de tráfico que debe procesar sea mucho menor (quizás solo de unas decenas o centenares de Mb/s). Esto significa que realmente es mucho más eficaz que estas funciones se ejecuten en un dispositivo genérico que también ejecute otros tipos de procesos y, por lo tanto, pueda operar con una utilización de línea base superior, con el mismo consumo de energía para hacer más trabajo. Estas ventajas se muestran en la barra "Ventajas de utilización de la nube” del gráfico siguiente.

Otros aspectos de la arquitectura de nube ofrecen también otras ventajas de eficiencia complementarias. Entre ellas, la mejora de la efectividad del uso de la energía o PUE (Power Usage Effectiveness) y de la intensidad de carbono de los centros de datos optimizados para las cargas de trabajo en la nube frente a la infraestructura empresarial tradicional. Se representan a la derecha del gráfico siguiente.

El análisis muestra que la eficiencia de proceso en la nube es menor que la del equipo local especializado. Sin embargo, las ventajas de utilización gracias a los servicios en la nube compartidos junto con el PUE y la intensidad de carbono esperados pueden reducir hasta un 86 % las emisiones de carbono para las grandes empresas.

Los investigadores compararon ejemplos de entornos informáticos empresariales grandes y pequeños, con distintos volúmenes de tráfico y niveles de complejidad. Concluyeron que estos factores contribuyen a reducir las emisiones de carbono a nivel global entre un 78 % y un 96 %, en función de la red analizada.

Uno de los aspectos más prometedores de este estudio es que no ha incluido en sus conclusiones las compras de energía renovable o de compensaciones de carbono de Cloudflare. Varios estudios han indicado que la migración de distintas aplicaciones y funciones informáticas desde el hardware local a la nube puede reducir considerablemente las emisiones de carbono. Sin embargo, para demostrar esta reducción, estos estudios también se basan en parte en las ventajas de la contabilidad de carbono, como la energía renovable o las compensaciones de carbono.

Cloudflare también emplea para sus operaciones energía 100 % renovable y compra compensaciones de alta calidad para reparar su huella de emisiones anuales de carbono. Es decir, la reducción de las emisiones que puede generar la adopción de Cloudflare es probablemente mayor a lo que muestran esos informes.

En conjunto, la consolidación y migración a los servicios de Cloudflare y la retirada del hardware heredado puede reducir considerablemente el consumo de energía y las emisiones. Y, ya puestos, considera adoptar prácticas sostenibles para la retirada de los dispositivos al fin de su vida útil (¡también te ayudaremos a reciclarlos!

Cloudflare se une a la iniciativa Science Based Targets (SBTi)

Nos sentimos muy orgullosos de que Cloudflare ayude a hacer avanzar Internet hacia un futuro sin emisiones. Pero sabemos que podemos hacer más.

Estamos encantados de anunciar que hemos presentado nuestra solicitud para participar en la iniciativa SBTi con el objetivo de definir objetivos de reducción de carbono basados en criterios científicos en nuestros centros, nuestras operaciones y nuestra cadena de suministro.

SBTi es uno de los compromisos en materia de acción medioambiental más ambiciosos del mundo. Requiere que las empresas logren la reducción verificable de las emisiones de todas sus operaciones y su cadena de suministro sin el uso de compensaciones de carbono. Los objetivos de reducción de las emisiones a corto y largo plazo de las empresas deben ser coherentes con el objetivo del Acuerdo de París, que limita el calentamiento global a 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales.

Una vez recibida la aprobación, Cloudflare trabajará durante los próximos 24 meses con SBTi a fin de desarrollar y validar nuestros objetivos de reducción de las emisiones a corto y largo plazo. Sigue atento a las últimas noticias en nuestro blog y nuestra página Impact.

El compromiso de Cloudflare con los objetivos de reducción de las emisiones de SBTi se basa en nuestro compromiso constante con el uso de energía 100 % renovable, a fin de compensar o eliminar las emisiones históricas de carbono asociadas con el consumo de energía de nuestra red para 2025, así como con los esfuerzos para la reforestación.

Como hemos indicado anteriormente, el objetivo original de Cloudflare no era reducir el impacto medioambiental de Internet. Pero eso ha cambiado.

Únete a Cloudflare hoy y ayúdanos a eliminar las emisiones de Internet.