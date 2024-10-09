El mes de junio fue el más activo en cuanto a ataques DDoS en el 2.º trimestre de 2025, ya que concentró casi el 38 % de toda la actividad observada. ...

Descubre los últimos hitos y ampliaciones de la red troncal global de Cloudflare y cómo respalda nuestra conectividad cloud y nuestros servicios ...

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Gartner ha vuelto a reconocer a Cloudflare en el informe "Gartner® Magic Quadrant™ for Security Service Edge (SSE)". Nos complace anunciar que, por segundo año consecutivo, somos uno de los diez proveedores reconocidos en este informe por nuestra capacidad de ejecución y visión integral ...