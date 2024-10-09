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08 de abril de 2024
Conclusión de la Developer Week 2024
Developer Week 2024 ha llegado oficialmente a su fin. Aquí podrás consultar un resumen de los anuncios y los análisis técnicos detallados que se publicaron la semana pasada...
03 de abril de 2024
R2 añade notificaciones de eventos, compatibilidad para migraciones desde Google Cloud Storage y un nivel de almacenamiento de acceso ocasional
Nos complace anunciar tres nuevas funciones de Cloudflare R2: notificaciones de eventos, compatibilidad para migraciones desde Google Cloud Storage y un nivel de almacenamiento de acceso ocasional...
31 de marzo de 2024
Te damos la bienvenida a la Developer Week 2024
Arrancamos la Developer Week 2024, y estamos encantados de darte la bienvenida y de ofrecerte un pequeño avance de lo que puedes esperar, y de cómo estamos pensando en el futuro de nuestra plataforma...
08 de marzo de 2024
Log Explorer supervisa los eventos de seguridad sin almacenamiento de terceros
La eficacia conjunta de nuestros análisis de seguridad y Log Explorer permite a los equipos de seguridad analizar, investigar y supervisar los ataques a la seguridad de forma nativa en Cloudflare. De esta forma, conseguimos reducir el tiempo de resolución y el coste total de prop...
06 de marzo de 2024
Magic Cloud Networking simplifica la seguridad, la conectividad y la gestión de las nubes públicas
Descubre Magic Cloud Networking, un nuevo conjunto de capacidades para visualizar y automatizar las redes en la nube con el fin de ofrecer a nuestros clientes una conexión segura, fácil y eficaz a los entornos de nube pública...
07 de febrero de 2024
Cumple la promesa del enfoque SASE de un solo proveedor mediante la modernización de la red
Una solución SASE de proveedor único simplifica la seguridad, las redes y los flujos de trabajo de DevOps — ahora con funciones ampliadas de conectividad de red de sitio a sitio, WANaaS, de malla y punto a punto...
02 de octubre de 2023
Resumen de la Semana aniversario – consulta todos nuestros anuncios y descubre una oportunidad para empresas emergentes de IA
¿Necesitas un resumen o una actualización de todas las noticias importantes de la Semana aniversario de esta semana? Este resumen, es la solución...
27 de septiembre de 2023
El mejor lugar en Region: planeta Tierra para inferencia
Hoy nos complace hacer una serie de anuncios que creemos que tendrán un impacto similar al que tuvo Workers en el futuro de la informática...
27 de septiembre de 2023
Carta anual de los fundadores de Cloudflare de 2023
Cloudflare ha alcanzado oficialmente la adolescencia. Comenzamos nuestra andadura el 27 de septiembre de 2010, y hoy cumplimos 13 años...
26 de septiembre de 2023
Te damos la bienvenida a la conectividad cloud: un nuevo enfoque para conectar y proteger tus nubes, redes, aplicaciones y usuarios
Estudios más detallados han confirmado nuestras sospechas. Las encuestas realizadas a responsables de la informática y la seguridad indican que el 72 % de ellos considerarían muy útil una plataforma en la nube "universal" segura...
25 de septiembre de 2023
La adopción de Cloudflare puede permitir reducir hasta un 96 % las emisiones de carbono de tu red (y SBTi)
Nos complace compartir un informe independiente publicado esta semana que ha revelado que trasladar los servicios de red empresarial de los dispositivos locales a los servicios de Cloudflare puede red...
23 de junio de 2023
Usamos el nivel 11 de la compresión Brotli desde el servidor de origen e incluimos la función Compression Rules
Hoy, mejoramos la compatibilidad con la compresión Brotli que permite la compresión de contenidos web de extremo a extremo. La compresión es clave en la reducción de bytes durante las transferencias de datos, ya que garantiza descargas más rápidas y una experiencia de navegación ...
16 de mayo de 2023
Database Integrations: conéctate a Neon, PlanetScale y Supabase en Workers con solo unos clics
Hoy anunciamos Database Integrations, una solución que te permitirá conectarte sin problemas a la base de datos que elijas en Workers. ...
16 de mayo de 2023
Cloudflare R2 y MosaicML permiten el entrenamiento de LLM en cualquier entorno de computación, en cualquier lugar del mundo, sin costes de cambio
Juntos, Cloudflare y MosaicML ofrecen a los clientes la libertad de entrenar LLM en cualquier entorno de computación, en cualquier lugar del mundo, sin costes de cambio. De esta forma, se beneficiarán de ejecuciones de entrenamiento más rápidas y más baratas, y sin dependencia de...
13 de enero de 2023
Cloudflare Zero Trust para proveedores de servicios administrados
Nuevas funciones de Cloudflare Zero Trust para proveedores de servicios administrados con Gateway DNS...