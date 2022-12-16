Cómo Cloudflare promueve la mejora de Internet

4 min de lectura

Cuando hablamos de ayudar a mejorar Internet, nos referimos a muchas cosas. En algunos casos, se trata de democratizar las tecnologías que anteriormente solo estaban disponibles para las empresas con mayores presupuestos y más conocimientos tecnológicos. En otros, se trata de proteger a los grupos más vulnerables contra los ciberataques y la persecución en línea. Pero Internet no existe en un vacío legal.

Como empresa global, observamos cómo los gobiernos, los legisladores y las personas afectan al futuro de Internet. Si queremos ayudar a mejorar Internet, debemos asegurar nuestra presencia en los muchos lugares donde se desarrollan conversaciones importantes sobre Internet, y compartir allí la perspectiva de Cloudflare. Por este motivo, creemos firmemente en el valor de la política pública.

Pensamos que esta semana nos ofrecía una estupenda oportunidad para compartir los principios de Cloudflare y nuestras teorías que sustentan nuestro compromiso con las políticas. Porque un enfoque en materia de políticas públicas debe reflejar, básicamente, quién es la empresa a través de sus acciones y su retórica. Y, como empresa, creemos que hay un valor real en ayudar, por un lado, a los gobiernos a comprender cómo trabajan las empresas y, por el otro, a nuestros empleados a comprender cómo trabajan los gobiernos y los legisladores. Especialmente ahora, en una época en que muchas jurisdicciones están aprobando leyes de gran alcance que conforman el futuro de Internet. Estas incluyen desde leyes sobre la moderación del contenido a normativas nuevas y más exigentes sobre la ciberseguridad.

Principios, curiosidad, transparencia

En Cloudflare, tenemos tres valores empresariales fundamentales: los principios, la curiosidad y la transparencia. Cuando decimos que nos basamos en principios, queremos decir que somos considerados, coherentes y tenemos visión de futuro a la hora de decidir la forma adecuada de actuar. Cuando decimos que somos curiosos, queremos decir que aceptamos los desafíos difíciles y que intentamos comprender el porqué y el cómo. Por último, cuando decimos que somos transparentes, queremos decir que somos francos acerca de por qué y cómo decidimos proceder, tanto interna como externamente.

El objetivo de nuestro enfoque en materia de políticas públicas es integrar estos tres valores en nuestro compromiso con las partes interesadas. Somos considerados a la hora de elegir los temas adecuados a los que dar prioridad. Somos coherentes una vez que hemos elegido posicionarnos sobre un tema determinado. Somos curiosos acerca de las importantes conversaciones sobre políticas que los gobiernos y las instituciones de todo el mundo están manteniendo sobre el futuro de Internet, y queremos comprender los distintos puntos de vista en ese debate. Queremos ser lo más transparentes posible al hablar sobre nuestra postura en materia de políticas. Para ello, escribimos blogs, enviamos comentarios a las consultas públicas o participamos en conversaciones con los encargados de las políticas y nuestros homólogos del sector. Por ejemplo, con esta publicación, queremos también ser transparentes sobre los esfuerzos que estamos realizando actualmente para esta defensa.

¿Qué nos diferencia en Cloudflare?

Aproximadamente un 20 por cien de los sitios web utilizan nuestro servicio, incluidos los que usan nuevo plan gratuito. Por lo tanto, Cloudflare protege una gran variedad de clientes contra los ciberataques. Nuestro modelo de negocio se basa en las economías a escala, y en los clientes que deciden añadir productos y servicios a nuestra protección de ciberseguridad de nivel básico. Esto significa que podemos tener una amplia perspectiva sobre las políticas: defendemos la mejora de Internet para aquellos de nuestros clientes que son empresas de la lista Fortune 1000, pero también para los desarrolladores individuales que llevan blogs como entretenimiento o sitios web de pequeñas empresas. Esto significa también que nuestra perspectiva es distinta: tenemos un modelo de negocio único y, por lo tanto, una perspectiva que a menudo no representan otros.

Estrategia

No somos ingenuos: no creemos que una empresa en crecimiento pueda recibir la misma atención que algunos de los gigantes de Internet, o que tenga la capacidad de implicarse en tantos temas como estas empresas más grandes. Por lo tanto, ¿cómo priorizamos? ¿Cuál es nuestra regla general para decidir cómo y cuándo implicarnos?

Nuestro punto de partida es considerar el desarrollo de aquellas políticas que tengan un mayor impacto sobre nuestras propias actividades. ¿Qué temas podrían obligarnos a cambiar nuestro propio modelo? ¿Causar un impacto (financiero) importante? ¿Desviar los incentivos para aplicar una ciberseguridad más sólida? A continuación, realizamos de nuevo el mismo ejercicio. Esta vez, tenemos en cuenta si nuestra perspectiva sobre el tema de esa política es muy distinta de las de otras empresas del sector. Es importante para nosotros, sin embargo, ¿compartimos la misma perspectiva que otras empresas dedicadas a la ciberseguridad, la infraestructura o la nube? Si es así, lo descartamos. Por ejemplo, aunque la modificación de los tipos impositivos de las empresas podría tener un impacto financiero considerable en nuestro negocio, no somos precisamente los únicos con esa perspectiva. Así que lo eliminamos de la lista. ¿Pero qué pasa con la privacidad? Respecto a este tema, creemos que tenemos una perspectiva distinta, puesto que somos una empresa que integra la privacidad en el diseño y respalda y desarrolla estándares que ayudan a garantizar la privacidad en Internet. Y, lo que es más importante, creemos que la privacidad será crucial para el futuro de Internet. Por lo tanto, nos involucramos en las ideas sobre políticas públicas relacionadas con la privacidad. Además, contamos con un punto de vista único, gracias a nuestra red global. Esta nos proporciona información y datos importantes, que podemos utilizar para sensibilizar a los encargados de las políticas acerca de los temas correspondientes.

Nuestros canales de participación

Nuestro equipo de políticas públicas incluye personas que han trabajado en el gobierno, en bufetes de abogados y en el sector tecnológico antes de unirse a Cloudflare. Los contactos oficiosos, las relaciones profesionales y la experiencia que han acumulado durante sus trayectorias profesionales son decisivos para garantizar la participación de Cloudflare en las conversaciones importantes sobre políticas acerca de Internet. No contamos con ningún comité de acción política ni realizamos contribuciones políticas.

Como ya hemos mencionado, intentamos centrarnos en los temas donde podemos marcar la diferencia, donde tenemos un interés, una perspectiva y una experiencia únicos. Sin embargo, existen muchas políticas y normativas que podrían no solo afectarnos a nosotros en Cloudflare, sino también a todo el ecosistema de Internet. Para realizar un seguimiento del desarrollo de las políticas en todo el mundo, y garantizar que podemos compartir la información, somos miembros de distintas asociaciones y coaliciones.

Algunos de estos grupos de defensa representan a un sector determinado, como por ejemplo las empresas de software, o las empresas de tecnología ubicadas en EE. UU., y se implican con los legisladores en una gran variedad de temas de políticas relevantes relacionados con su sector específico. Por el contrario, otros grupos se centran en la defensa de un tema de política más concreto.

Además de las afiliaciones a asociaciones profesionales formales, en ocasiones participaremos en coaliciones de empresas o en organizaciones de la sociedad civil reunidas para defender un tema determinado. Por ejemplo, regularmente nos implicaremos con la coalición Stronger Internet, a fin de compartir información sobre políticas en materia de encriptación, privacidad y libertad de expresión en todo el mundo.

Huelga decir que, dado nuestro compromiso con la transparencia como empresa y totalmente en línea con nuestro propio código ético y el cumplimiento legal, cumpliremos estrictamente todas las reglas pertinentes en materia de defensa en las jurisdicciones de todo el mundo. También nos encontrarás en los registros de transparencia de las entidades gubernamentales, donde sea aplicable. Puesto que queremos ser transparentes sobre cómo defendemos la mejora de Internet, hoy hemos publicado en nuestro sitio web información general sobre las organizaciones con las que trabajamos.