Nos sumamos al proyecto "Internet para todos" del Gobierno de EE. UU.

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El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha anunciado recientemente la adhesión de los 50 estados del país y todos los territorios elegibles al programa "Internet para todos", una iniciativa de 65 000 millones de dólares que ha promovido el Gobierno estadounidense para cerrar, de una vez por todas, la brecha digital mediante la implementación de nueva banda ancha y programas de equidad digital. Cloudflare tiene la misión de ayudar a mejorar Internet, y apoyamos iniciativas como esta porque queremos que más personas se beneficien de conexiones a Internet eficaces, de baja latencia, resistentes y asequibles. Desde el comienzo de la pandemia se ha hablado mucho de una verdad porque es cierta, y es que no es aceptable que los estudiantes tengan que ir a un aparcamiento de Taco Bell para hacer sus deberes. Además, una buena conexión a Internet es cada vez más importante también para realizar trabajos profesionales.

La iniciativa "Internet para todos" es el resultado de una financiación de 65 000 millones de dólares en banda ancha, asignada por el Congreso de EE. UU. como parte de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA). Se la ha calificado como una oportunidad de financiación "única en una generación", y se la ha comparado con la Ley de Electrificación Rural, por medio de la cual llegaron las líneas eléctricas a la América rural en la década de 1930. Las partidas relativas a la banda ancha del proyecto de ley de Infraestructura incluyen:

42 500 millones de dólares para la implementación de banda ancha, nuevos cables y radios inalámbricos en lugares que no los tienen, denominado Programa de Equidad, Acceso e Implementación de Banda Ancha (BEAD).

14 200 millones de dólares para convertir en permanente una subvención de 30 USD/mes para que las familias con bajos ingresos adquieran una suscripción a Internet en casa.

2 750 millones de dólares para establecer un programa de subvenciones que mejore la equidad digital, lo que significa enseñar a los estadounidenses a aprovechar al máximo Internet y su conexión doméstica.

2000 millones de dólares para nueva conectividad en tierras tribales.

1000 millones de dólares para establecer nueva capacidad de "milla intermedia", que conectará las comunidades rurales a la "red troncal" de Internet.

Hay que aplaudir a EE. UU. por hacer este tipo de inversión en infraestructura de banda ancha. Al asignar fondos federales, el Gobierno puede garantizar que el dinero se utiliza como es debido. Por ejemplo, las normas federales exigirán que las zonas sin infraestructura y las zonas urbanas desfavorecidas reciban financiación prioritaria. Cada estado tendrá la opción de añadir sus propias normas.

Hay mucho trabajo por hacer. Según las últimas cifras de la Comisión Federal de Comunicaciones, el 12 % de los estadounidenses carecen de acceso a banda ancha doméstica con velocidades de al menos 100 MB/s de bajada y 20 MB/s de subida.

Hay otra forma de pensar en el acceso a la banda ancha. Un cable que pasa cerca de tu casa no sirve de nada si sus habitantes no pueden permitírselo o no saben utilizar Internet. Según Pew Research, el 23 % de los estadounidenses afirman no tener conexión a Internet en casa. No se trata solo de zonas rurales sin infraestructura de banda ancha, sino también de zonas urbanas donde la conexión es demasiado cara.

Cloudflare no es un observador imparcial. Cuando los usuarios de Internet no tienen acceso a una buena banda ancha, su experiencia con nuestros servicios, los sitios web, las API y los productos de seguridad que ofrecemos, no funcionarán tan bien como deberían. En el mapa que ves a continuación, utilizamos la API de sincronización de recursos para medir la latencia entre los usuarios de Internet y las principales redes de distribución de contenidos (CDN), incluida Cloudflare. Observamos que el rendimiento en los estados rurales y del sur es peor que en los del noreste de Estados Unidos. Hawai y Alaska se salen del gráfico por su escasa velocidad.

Percentil 50 del tiempo de conexión TCP (m/s) a las principales redes de distribución de contenidos

*Alaska y Hawai tienen tiempos de conexión TCP de 263 y 160 respectivamente.

La tecnología de acceso, es decir, cómo se conectan los internautas a Internet (cable, fibra, DSL, inalámbrico, satélite), es una parte importante de la calidad general de su conexión, pero hay otros factores de los que se habla menos. Otro factor es la proximidad geográfica del usuario a los contenidos y servicios a los que accede. Los estados del medio oeste, donde las solicitudes de datos tienen que viajar a los nodos de Internet de Chicago o Dallas, van a ser más lentas que las solicitudes de datos de Washington D. C., atendidas por el gigantesco nudo de Internet de Ashburn, Virginia. Para estar lo más cerca posible de los usuarios desde el punto de vista geográfico, Cloudflare tiene servidores en 51 ubicaciones de 28 estados de EE. UU., y esta cifra va en aumento.

Los programas que proporcionan financiación para la implementación son una pieza esencial, pero también hay importantes iniciativas no financieras. Por ejemplo, la IIJA ordenó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que pensara en "etiquetas nutricionales de banda ancha" que se mostrarán a los consumidores en el punto de compra de cualquier servicio de Internet. Hace apenas unas semanas, la FCC anunció su aplicación. Cloudflare presentó comentarios a la FCC con nuestras sugerencias sobre cómo hacer que estas etiquetas sean informativas, estén preparadas para el futuro y sean fáciles de entender para los consumidores. También escribimos sobre ello aquí.

No podemos dejar de mencionar nuestra propia contribución a las iniciativas contra la brecha digital: el proyecto Pangea. Para las redes comunitarias y sin ánimo de lucro que han invertido en infraestructura de última milla pero necesitan una conexión a Internet, "tránsito" en términos industriales, la red se puede conectar a Cloudflare y nosotros le proporcionaremos ese tránsito por Internet sin coste alguno para la red. Es otra pieza esencial, y siempre estamos buscando más formas de ayudar.

Una cosa que todo el mundo puede hacer es ayudar a la FCC a desarrollar el mapa de banda ancha con la mayor precisión posible. Solo tienes que ir al mapa, escribir tu dirección y verificar los datos. El mapa mostrará tu ubicación individual y todos los proveedores de servicios de Internet que afirman dar servicio a tu dirección. Si hay algún problema, y puede haberlo, ya que se trata de un nuevo mapa y un nuevo proceso, puedes comunicarlo en el sitio del mapa de la FCC.

Es loable que el Gobierno estadounidense esté dando un paso adelante financiando miles de millones de dólares en redes de banda ancha y programas de equidad digital. En el proyecto común de ayudar a mejorar Internet supone un paso importante y un gran avance.