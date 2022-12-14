Un estudio independiente lo demuestra: la adopción de Cloudflare puede reducir tu huella de carbono

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El año pasado, explicamos que, aunque cuando nació Cloudflare nuestro objetivo no era reducir el impacto medioambiental de Internet, eso ha cambiado. Nuestra misión es ayudar a mejorar Internet y, indudablemente, una red de Internet mejor debe ser sostenible.

Seguimos buscando la mayor eficiencia en cada uno de los componentes de nuestro hardware de red, en cada software que escribimos y en cada protocolo de Internet que adoptamos. No obstante, también queremos comprender, desde la perspectiva de la arquitectura de Internet, cómo afecta a la sostenibilidad quitar las funciones de seguridad, rendimiento y fiabilidad de red, como las que ofrece Cloudflare, de las soluciones locales y, en su lugar, moverlas a la nube.

Con ese objetivo, este mismo año encargamos un estudio a una consultoría, Analysys Mason, para evaluar la eficiencia de carbono relativa de las funciones de red, como los firewalls, el WAF, la SD-WAN, la protección contra DDoS, los servidores de contenido y otras que proporciona Cloudflare vs. soluciones locales similares.

Aunque el informe completo no estará disponible hasta el año próximo, nos complace compartir que, de acuerdo a las conclusiones iniciales:

El firewall de aplicaciones web (WAF) de Cloudflare "genera hasta aproximadamente un 90 % menos emisiones de carbono que los dispositivos locales en el rango bajo-medio de la demanda de tráfico".

Obviamente, las posibilidades de estas primeras conclusiones nos parecen muy interesantes. Estamos impacientes por ver el informe completo, que, según los primeros indicios, mostrará otras formas en que la adopción de Cloudflare ayudará a reducir la huella de carbono de tu infraestructura. Sin embargo, como la mayoría de las cosas en Cloudflare, consideramos esto solo el principio.

Cómo resolver el problema de las emisiones/energía de Internet

Internet causa diversos impactos medioambientales que es necesario resolver. Incluyen la extracción de materias primas, el consumo de agua de los centros de datos, el reciclaje y los residuos electrónicos, entre otros. No obstante, el problema más urgente de todos es el de la energía y las emisiones.

Según las Naciones Unidas, la producción energética es la actividad que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Es responsable de aproximadamente el 35 % de las emisiones a nivel global. Si consideras toda la energía que se requiere para ejecutar los servidores, enrutadores, conmutadores, centros de datos y puntos de intercambio de Internet de todo el mundo, no es de extrañar que Boston Consulting Group haya concluido que el 2 % de todas las emisiones de carbono, aproximadamente 1000 millones de toneladas/año, es atribuible a Internet.

En teoría, la reducción de las emisiones que genera la producción energética es relativamente fácil. Únicamente sería necesario cambiar a fuentes de energía con cero emisiones y utilizar la energía de forma más eficiente para agilizar esta transición. En la práctica, no obstante, la aplicación de estos conceptos a un conjunto heterogéneo de redes y sistemas geográficamente dispersos es una cuestión muchísimo más compleja.

Hasta la fecha, se ha escrito mucho sobre cómo mejorar la eficiencia o componentes individuales del hardware de red (como la implementación de Cloudflare de las CPU Arm, más eficientes) y el uso eficiente de la energía, o PUE (por sus siglas en inglés), de los centros de datos a hiperescala. Sin embargo, creemos que aún podemos mejorar considerablemente la eficiencia en todas las capas de la pila de red, así como en la arquitectura básica de la propia red de Internet. Creemos que este estudio es el primer paso de la investigación de estas áreas que aún no se han explorado lo suficiente.

¿Cómo se está realizando el estudio?

Puesto que el informe final aún no está listo, dispondremos de más información sobre su metodología tras su publicación. De todas maneras, esto es lo que sabemos hasta ahora.

Para calcular el ahorro relativo de carbono logrado con la adopción de la nube para las funciones de red empresarial, como las que ofrece Cloudflare, el equipo de Analysys Mason está evaluando una gran variedad de funciones de red empresarial. Estas incluyen, entre otras, los firewalls, el WAF, la SD-WAN, la protección contra DDoS y los servidores de contenido. Para cada una de ellas, modelan distintos escenarios, que incluyen el uso, organizaciones de distinto tamaño y tipo, y distintas condiciones operativas.

La información acerca de la energía y la capacidad de cada dispositivo local se obtiene de las fichas técnicas públicas de los proveedores correspondientes. La información sobre el consumo energético de Cloudflare se recopila de los datos internos de consumo energético total de los servidores de Cloudflare, así como de la asignación de los recursos de CPU y del tráfico entre los distintos productos.

Informe final (próximamente)

Según el equipo de Analysys Mason, el informe final debería estar disponible a principios de 2023. Hasta entonces, nos gustaría mencionar de nuevo que los resultados iniciales sobre el WAF descritos anteriormente podrían cambiar a medida que el proyecto siga avanzando y se depuren los supuestos y la metodología. De todas formas, creemos que el desarrollo es interesante y estamos deseando compartir próximamente el informe completo.

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