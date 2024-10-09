Willkommen in der Supercloud (und der Developer Week 2022)

2022-11-14

Jeder Entwickler möchte seinen Code auf einem Rechner ausführen und ihn perfektionieren. Es ist so viel einfacher, so zu arbeiten. Wir haben zufällig einen Rechner, der der Dimension des Internets gerecht wird: einen globalen, verteilten Supercomputer ...