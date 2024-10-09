Entwicklung von D1: einer globalen Datenbank
2024-04-01
D1, die SQL-Datenbank von Cloudflare, ist jetzt allgemein verfügbar. ...Weiterlesen »
2024-04-01
D1, die SQL-Datenbank von Cloudflare, ist jetzt allgemein verfügbar. ...Weiterlesen »
2023-09-28
Hyperdrive macht den Zugriff auf Ihre bestehenden Datenbanken von Cloudflare Workers aus hyperschnell, egal wo sie laufen...
2023-09-27
Wir freuen uns, Workers AI auf den Markt bringen zu können. Diese KI-Inferenzlösung im As a Service-Modell baut auf unserem globalen Netzwerk von GPU auf und ermöglicht es Entwicklern, KI-Modelle mit nur wenigen Zeilen Quellcode auszuführen...
2023-09-27
Vectorize ist unser brandneues Vektordatenbank-Angebot, mit dem Sie KI-gestützte Full-Stack-Anwendungen komplett auf dem globalen Netzwerk von Cloudflare erstellen können: und Sie können sofort damit beginnen...
2023-05-16
Heute kündigen wir Database Integrations an: Verbinden Sie sich auf Workers nahtlos mit der Datenbank Ihrer Wahl. ...
27. September 2022
Erhalten Sie einen Einblick in die D1-Erfahrung von heute, erfahren Sie woran das Team derzeit arbeitet und was demnächst ansteht...