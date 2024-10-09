Workers AI: GPU-gestützte Serverless-Inferenz im globalen Netzwerk von Cloudflare

2023-09-27

Wir freuen uns, Workers AI auf den Markt bringen zu können. Diese KI-Inferenzlösung im As a Service-Modell baut auf unserem globalen Netzwerk von GPU auf und ermöglicht es Entwicklern, KI-Modelle mit nur wenigen Zeilen Quellcode auszuführen ...