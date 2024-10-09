Louis Poinsignon

Ist BGP schon sicher? Nein. Aber wir gehen es vorsichtig an
2020-04-17
BGP-Lecks und BGP-Hijacking werden schon viel zu lange als unvermeidlicher Bestandteil des Internets hingenommen....
2020-04-17
BGP-Lecks und BGP-Hijacking werden schon viel zu lange als unvermeidlicher Bestandteil des Internets hingenommen....
2020-03-17
Während der COVID-19-Notstand weiter anhält und immer mehr Städte und Länder Quarantänemaßnahmen verordnen und betroffene Gebiete abriegeln, bleiben Freunde und Familie vor allem über das Internet in Kontakt. ...
2018-04-24
In den letzten Stunden sind ein gutes Dutzend Meldungen darüber verbreitet worden, dass ein Angreifer versucht (und es vielleicht geschafft hat), Kryptowährungen mit Hilfe eines BGP-Leaks zu stehlen....