使用 ORIGIN Frames 實現連線合併：減少 DNS 查詢，減少連線數
2023/09/04
在本部落格中，我們將對「連線合併」進行更深入的探討，並特別關注大規模的管理問題...繼續閱讀 »
2023/09/04
在本部落格中，我們將對「連線合併」進行更深入的探討，並特別關注大規模的管理問題...繼續閱讀 »
2023/08/09
從今天起，使用 Cloudflare Advanced Certificate Manager 的客戶可以在網域內的單一主機名稱上進行 TLS 設定...
2022/12/15
我們很高興地宣佈，新版 Geo Key Manager 現已進入封閉測試階段，該版本允許客戶按國家、按地區或按標準（例如，「僅在符合 FIPS 標準的資料中心中儲存我的私密金鑰」）定義邊界...
2022/10/06
今天，我們很高興地宣佈推出 Total TLS，這是一項一鍵式功能，將為我們客戶網域中的每個子網域頒發單獨的 TLS 憑證...
2022/03/14
我們感到非常自豪 Cloudflare 讓每位客戶都能提供網際網路應用程式的TLS 憑證 — 免費的。我們現在負責管理約 4,500 萬份憑證的生命週期，從發行到部署再到更新...