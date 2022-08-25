窗口尚未完全开放时，TCP 堆栈能实现超预期的功能
2022/07/26
在这篇博客文章中，我准备谈一谈自己钻研 Linux 网络堆栈的过程，在这期间，我认真学习了 TCP 连接接收端的内存和窗口管理...继续阅读 »
2022/07/26
在这篇博客文章中，我准备谈一谈自己钻研 Linux 网络堆栈的过程，在这期间，我认真学习了 TCP 连接接收端的内存和窗口管理...继续阅读 »
2022/03/18
今天开始，您可以构建要求定期验证的 Zero Trust 规则来控制网络访问...
2021/11/15
今天，我们很高兴地宣布，我们正在开发 API 和基础结构以在 Cloudflare Workers 中支持更多基于 TCP、UDP 和 QUIC 的协议...
2019/09/20
在我们的Spectrum服务器上工作时，我们注意到了一些奇怪的现象：我们认为应该关闭了的TCP套接字一直在徘徊。我们意识到我们并不真正了解TCP套接字何时应该超时！...
2019/08/13
今天我们发布了Cloudflare Magic Transit，它使Cloudflare的网络可被互联网上的任意IP流量使用。到目前为止，Cloudflare主要运营代理服务：我们的服务器终止与Internet用户的HTTP、TCP和UDP会话，并通过与原始服务器创建的新会话传递这些数据。通过Magic Transit，我们现在还在IP层进行运营：除了终止会话之外，我们的服务器还在逐个数据包的基础上应用一套网络功能（DoS缓解、防火墙、路由等等）。...
2018年1月15日 13:49
在Cloudflare，我们有很多在“野外”互联网上操作服务器的经验。但我们一直在提高我们对这种“妖术”的掌握。在这篇博客中，我们触及了互联网协议的多个黑暗角落：比如理解FIN-WAIT-2或接收缓冲区调优。...