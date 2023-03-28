Linux (CN)

CVE-2022-47929：流量控制 noqueue 没有问题？
2023/01/31
在 6.1.6 之前的 Linux 内核中，流量控制子系统中的一个空指针解引用 bug 允许非特权用户通过用“tc qdisc”和“tc class”命令设置的精心设计的流量控制配置触发拒绝服务(系统崩溃)...继续阅读 »
2023/01/31
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2023/01/16
Linux 内核的虚拟以太网驱动程序中一个竞态条件造成偶尔的数据包内容损坏，进而导致我们的一个 DDoS 缓解系统出现不必要的丢包。本文介绍了我们排查这一复杂问题的思考过程和使用的技术...
2022/11/28
许多泄漏事件的发生是源于软件缺陷和安全漏洞。本文我们将学习 Linux 内核如何帮助保护加密密钥抵御这类潜在安全漏洞：内存访问违规...
2022/07/26
在这篇博客文章中，我准备谈一谈自己钻研 Linux 网络堆栈的过程，在这期间，我认真学习了 TCP 连接接收端的内存和窗口管理...
2022/06/29
使用 LSM BPF，开发人员能够在无需配置或加载内核模块的情况下编写精细策略。LSM BPF 程序会在加载时进行验证，然后在调用路径中到达 LSM hook 时执行...