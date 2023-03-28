Linux (CN)

一个调试故事：AF_XDP 中的受损数据包；是内核错误还是用户错误？

2023/01/16

Linux 内核的虚拟以太网驱动程序中一个竞态条件造成偶尔的数据包内容损坏，进而导致我们的一个 DDoS 缓解系统出现不必要的丢包。本文介绍了我们排查这一复杂问题的思考过程和使用的技术 ...