이제 Cloudflare Images가 모든 고객에게 제공됩니다

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오늘 모든 고객을 위해 Cloudflare Images가 출시됩니다. Images는 이미지를 저장하고, 크기 조정, 최적화 등을 제공하는 올인원 제품입니다. 모든 규모의 고객이 몇 분만에 확장 가능하며 비용 최적화된 이미지 파이프라인을 구축할 수 있도록 Cloudflare Images를 마련했습니다.

효율적인 이미지 저장

여러 레거시 이미지 파이프라인은 이미지를 가져와 다양한 크기와 형식을 고려하여 여러 복사본을 생성하도록 설계되어 있습니다. 그다음 이러한 여러 복사본은 스토리지 버킷에 저장되어 CDN을 이용해 전달됩니다. 이 아키텍처는 유지하기 어려울 수 있으며 예상할 수 없는 방식으로 인프라 비용을 높입니다.

Cloudflare Images를 이용하면, 동일한 이미지를 다른 크기와 형식으로 _생성_하고 _저장_할 경우에도 걱정할 필요가 없습니다. Cloudflare Images는 저장된 이미지와 변형을 명확하게 구분해줍니다. 이미지를 업로드한 다음 업로드한 이미지에 정의된 변형을 적용할 수 있습니다. 변형과 다른 형식은 저장된 이미지 할당량을 차지하는 것으로 계산되지 않습니다.

즉, 사용자가 사진을 업로드한 다음 크기를 세 가지로 조정하고 형식을 두 가지로 바꿔야 할 경우, 각기 다른 이미지 일곱 개(원본에 더하여 두 가지 형식의 세 가지 변형)가 아니라 저장한 이미지 하나 에 대해서만 비용을 지불합니다.

빌트인액세스 컨트롤

Cloudflare Images에 업로드되는 모든 이미지는 비공개로 표시되므로 만료 서명된 URL 토큰으로만 액세스할 수 있습니다. 따라서 프리미엄 콘텐츠를 판매하는 멤버십 사이트와 같은 사용 사례에 적합합니다.

서명된 URL로 사용자 지정 로직을 사용하여 유료 회원 여부를 확인할 수 있고 결제한 이미지 세트에만 액세스할 수 있게 하는 유연성을 제공합니다.

송신 비용 (egress cost) 제거

송신 비용 (egress cost)은 스토리지 공급자에게서 데이터를 가져오는 비용입니다. 가장 일반적인 사례는 스토리지에서 이미지를 제공할 때 전송된 비트에 비용을 지불하는 것입니다. 그러면 같은 이미지가 표시될 때마다 비용을 지급하게 됩니다. 서로 다른 솔루션 사이에서 비용 편익 분석을 수행할 때는 이 비용을 고려하지 않는 게 쉽습니다. 하지만 송신 비용은 빠르게 증가하며 고객이 스토리지 공급자에게 총 송신 스토리지 비용의 _몇 배가 되는 거금_을 지불하는 것은 흔한 일입니다.

이미지 파이프라인에 다양한 공급자 솔루션을 사용하는 경우, 스토리지로는 A 공급자를, 이미지 크기 조정에는 B 공급자를, 이미지 제공에는 C 공급자를 사용할 수 있습니다. “이미지 파이프라인의 각 측면에 가장 저렴한 옵션을 선택했다.” 고 생각하면 겉으로 보기에 이 솔루션이 더 저렴해 보일 수 있습니다. 하지만 이렇게 설정하면 여전히 크기 조정 서비스(B 공급자)와 CDN(C 공급자)가 A 공급자에게 이미지를 요청해야 합니다.

Cloudflare Images를 사용하면 이미지가 하나의 제품으로 저장, 최적화, 제공되므로 송신 비용을 걱정할 필요가 없습니다. 그리고 Cloudflare Images 청구서에는 항목이 두 줄만 표시됩니다. 저장 이미지 10만 개당 월 $5, 전송 이미지 10만 개당 $1를 지불하는 것입니다. 추가적인 크기 조정, 컴퓨팅, 송신 등의 비용이 없습니다.

이미지 업로드

Cloudflare Images는 이미지를 업로드할 여러 방법을 제공합니다. JPEG, GIF, WEBP를 포함한 일반적인 파일 형식을 모두 사용할 수 있습니다. Images에는 최대 10MB의 이미지를 업로드할 수 있습니다.

이미지가 적거나 제품을 체험만 하려는 경우 Images 대시보드를 사용할 수 있습니다. 하나 이상의 이미지를 드래그 앤 드롭하기만 하면 됩니다.

Cloudflare Images 대시보드

사용자가 이미지를 업로드할 수 있는 앱이 있다면, Cloudflare Images의 크리에이터 직접 업로드 기능을 사용할 수 있습니다.

크리에이터 직접 업로드 API로 일회용 토큰을 요청할 수 있습니다. 일회용 업로드 URL은 앱에서 API 키나 토큰을 노출하지 않고 사용자의 제출을 업로드하는 데 사용할 수 있습니다. 다음은 일회용 업로드 URL을 반환하는 예시 cURL입니다.

요청이 성공적이라면 다음과 같은 응답을 받게 됩니다.

curl --request POST \ --url https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/:account_id/images/v1/direct_upload \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Authorization: Bearer :token'

그러면 클라이언트측 앱은 계정 자격 증명을 클라이언트에 노출하지 않고 uploadURL에 직접 이미지를 업로드할 수 있습니다.

{ "result": { "id": "2cdc28f0-017a-49c4-9ed7-87056c839c2", "uploadURL": "https://upload.imagedelivery.net/2cdc28f0-017a-49c4-9ed7-87056c839c2" }, "result_info": null, "success": true, "errors": [], "messages": [] }

이미지 리사이징

Cloudflare Images로 변형될 이미지 크기를 정의하고 업로드된 이미지에 적용할 수 있습니다. 변형을 최대 20개까지 정의하여 다양한 사용 사례를 지원할 수 있습니다. 각 변형에는 크기를 조정한 이미지의 폭 및 높이와 같은 속성이 있습니다.

Cloudflare Images에서 변형 구성

폭과 높이 치수를 해석할 방법을 나타내도록 적합성 속성을 구성할 수도 있습니다.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px; overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-c6q4{font-family:inherit;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-1jcf{font-family:inherit;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top}

적합성 옵션

동작

축소

이미지 크기가 지정된 폭 또는 높이에 맞게 축소되지만 확대되지는 않습니다.

포함

이미지 크기가 가로 세로 비율을 유지하면서 지정된 폭 또는 높이 내에서 최대한 크게 조정(축소 또는 확대)됩니다.

채우기

이미지 크기가 폭과 높이가 지정된 전체 영역을 정확히 채우도록 조정되며 필요할 경우 잘립니다.

자르기

이미지가 폭과 높이가 지정된 전체 영역 내에 맞도록 축소되고 잘립니다. 이미지는 확대되지 않습니다. 주어진 치수보다 작은 이미지의 경우 축소와 같습니다. 주어진 치수보다 큰 이미지의 경우 채우기와 같습니다.

여백

이미지 크기가 가로 세로 비율을 유지하면서 지정된 폭 또는 높이 안에서 최대한 크게 조정(축소 또는 확대)되며, 추가 영역은 배경색(기본값 흰색)으로 채워집니다

유연성을 최대한으로 제공할 수 있게 더 많은 속성을 추가할 계획입니다. 이용하고 싶은 특정 속성이 있으면 알려 주세요.

변형을 정의하고 나면 모든 이미지에서 이를 사용할 수 있게 됩니다. 대시보드에서 간단히 변형을 클릭하여 각 변형을 사용하면 이미지가 어떻게 렌더링 될지 빠르게 미리 보기 해보세요.

Cloudflare Images에서 변형 미리 보기

이미지 전송 최적화

첫 번째 이미지를 업로드하면 Images 대시보드에서 이미지 전송 URL을 확인할 수 있습니다.

Cloudflare Images로 이미지 제공

일반적인 이미지 전송 URL은 다음과 같습니다.

https://imagedelivery.net/ZWd9g1K7eljCn_KDTu_OWA/:image_id/:variant_name

이 URL 템플릿을 사용하여 이미지와 변형의 조합을 반환하는 최종 URL을 구성할 수 있습니다.

클라이언트가 이미지를 요청하면 Cloudflare Images는 WebP, PNG, JPEG, GIF 중에서 최적화된 형식을 선택합니다. 육안으로 보도록 제시되는 형식은 클라이언트 헤더와 이미지 유형으로 결정됩니다. 곧 Cloudflare Images에서 AVIF를 지원해 추가 압축 기능을 제공할 예정입니다. Cloudflare Images를 사용할 때 가장 좋은 점 하나는 AVIF 등 새 포맷에 대한 지원을 추가하면 코드 베이스를 변경할 필요 없이 이점을 누릴 수 있다는 것입니다.

다음 단계

모든 Cloudflare 고객은 이번 주에 가입해서 Cloudflare Images를 사용할 수 있습니다. Cloudflare는 개발자를 위해 Cloudflare Images를 구축했습니다. Cloudflare Images 개발자 문서에서 사용자가 직접 이미지를 업로드할 수 있게 하거나 액세스 컨트롤을구현하는 데 Signed URL을 사용하는 일반적 사용 사례 구현 예시를 확인하세요.

Cloudflare Images 서비스는 이제 막 시작되었습니다. 다음은 곧 지원할 예정인 일부 주요 기능입니다.

더 작은 파일 크기와 더 빠른 로딩 시간을 제공할 AVIF 지원.

이미지에 블러 효과를 추가해줄 변형.

Images 사용을 더 잘 이해할 수 있게 해줄 분석.