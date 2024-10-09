Cloudflare、日本における新しい働き方改革への挑戦
2022-06-13
世界における日本の競争力を高めることに役立つデジタルトランスフォーメーションを加速するために貢献したい、そのためには、素晴らしい労働環境を提供し、素晴らしいチームを作るため、今後も邁進していきます...続きを読む »
2022-06-13
世界における日本の競争力を高めることに役立つデジタルトランスフォーメーションを加速するために貢献したい、そのためには、素晴らしい労働環境を提供し、素晴らしいチームを作るため、今後も邁進していきます...続きを読む »
2022-01-19
この度、Cloudflareジャパン代表として執行役員社長に就任致しました。Cloudflareが日本におけるお客様とパートナー様との基盤を構築・拡張し、ブランドの存在感を高めるために全力を尽くす所存です。...
2021-04-08
私は、Cloudflareのアジア太平洋地域（日本とグレーターチャイナを含む）の顧客やパートナーの基盤を築き上げ、拡大させるために、3月1日付でバイスプレジデント兼アジア太平洋地域ゼネラルマネージャーに就任いたしました。現在、当社はアジア太平洋地域には200人以上の情熱的で顧客重視の従業員を擁し、北京、シンガポール、シドニー、東京にオフィスを構えています。...