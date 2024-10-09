Jonathon Dixon：私がCloudflareに入社した理由

2021-04-08

私は、Cloudflareのアジア太平洋地域（日本とグレーターチャイナを含む）の顧客やパートナーの基盤を築き上げ、拡大させるために、3月1日付でバイスプレジデント兼アジア太平洋地域ゼネラルマネージャーに就任いたしました。現在、当社はアジア太平洋地域には200人以上の情熱的で顧客重視の従業員を擁し、北京、シンガポール、シドニー、東京にオフィスを構えています。 ...