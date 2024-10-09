CJ Desai：製品・エンジニアリング担当プレジデントとしてCloudflareに入社した理由
2024-10-10
Cloudflareで製品およびエンジニアリングを実行し、『より良いインターネットの構築を支援する』という使命を推進するできることを、大変嬉しく思います。 ...続きを読む »
2024-10-10
Cloudflareで製品およびエンジニアリングを実行し、『より良いインターネットの構築を支援する』という使命を推進するできることを、大変嬉しく思います。 ...続きを読む »
2022-11-23
Cloudflareでは、チーム全体が安心して、自分らしさを発揮することに喜びを感じ、最高の仕事ができるような職場づくりに努めてきました。そのためCloudflareが、ニューズウィーク誌とベストプラクティス研究所（BPI）により、2022年最も愛される職場トップ100に選ばれたことを、私たちは誇りに思っています...
2022-06-13
世界における日本の競争力を高めることに役立つデジタルトランスフォーメーションを加速するために貢献したい、そのためには、素晴らしい労働環境を提供し、素晴らしいチームを作るため、今後も邁進していきます...
2022-01-19
この度、Cloudflareジャパン代表として執行役員社長に就任致しました。Cloudflareが日本におけるお客様とパートナー様との基盤を構築・拡張し、ブランドの存在感を高めるために全力を尽くす所存です。...
2021-04-08
私は、Cloudflareのアジア太平洋地域（日本とグレーターチャイナを含む）の顧客やパートナーの基盤を築き上げ、拡大させるために、3月1日付でバイスプレジデント兼アジア太平洋地域ゼネラルマネージャーに就任いたしました。現在、当社はアジア太平洋地域には200人以上の情熱的で顧客重視の従業員を擁し、北京、シンガポール、シドニー、東京にオフィスを構えています。...
2021年2月24日
リスボンのテクニカルサポートチームのリーダーであるJustina Wongは、Cloudflareで働くことやCloudflareで働きたいと考える人にとって必要と思われる情報について下記のように話しています。...