Cloudflare、日本における新しい働き方改革への挑戦
2022-06-13
世界における日本の競争力を高めることに役立つデジタルトランスフォーメーションを加速するために貢献したい、そのためには、素晴らしい労働環境を提供し、素晴らしいチームを作るため、今後も邁進していきます...続きを読む »
2022-06-13
世界における日本の競争力を高めることに役立つデジタルトランスフォーメーションを加速するために貢献したい、そのためには、素晴らしい労働環境を提供し、素晴らしいチームを作るため、今後も邁進していきます...続きを読む »
2022-01-19
この度、Cloudflareジャパン代表として執行役員社長に就任致しました。Cloudflareが日本におけるお客様とパートナー様との基盤を構築・拡張し、ブランドの存在感を高めるために全力を尽くす所存です。...
2020-07-20
このたびクラウドフレア・ジャパン株式会社の 日本代表に就任することができ、今、大きな期待で胸が高鳴っています。 私は、クラウドフレアが日本のビジネスを展開し始めてからこれまで拡大してきたネットワークだけでなく、獲得してきた多くの日本企業の顧客やパートナーを更に成長させたいと考えています。...