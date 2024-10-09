国際女性デーに（そして毎日）平等を受け入れる
2023-03-08
国際女性デーおめでとうございます。2023年のグローバルテーマは「#EmbraceEquity」。つまり、「なぜ機会均等は十分ではないのか」についての認識を高めるための継続的な取り組みの一環です。今日は、女性による功績を強調する時であると同時に、より良い情報を得る機会でもあります...続きを読む »
2023-03-08
国際女性デーおめでとうございます。2023年のグローバルテーマは「#EmbraceEquity」。つまり、「なぜ機会均等は十分ではないのか」についての認識を高めるための継続的な取り組みの一環です。今日は、女性による功績を強調する時であると同時に、より良い情報を得る機会でもあります...続きを読む »
2022-11-23
Cloudflareでは、チーム全体が安心して、自分らしさを発揮することに喜びを感じ、最高の仕事ができるような職場づくりに努めてきました。そのためCloudflareが、ニューズウィーク誌とベストプラクティス研究所（BPI）により、2022年最も愛される職場トップ100に選ばれたことを、私たちは誇りに思っています...