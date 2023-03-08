国際女性デーに（そして毎日）平等を受け入れる

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国際女性デーおめでとうございます！2023年のグローバルテーマは**「#EmbraceEquity」**。つまり、「なぜ機会均等は十分ではないのか」についての認識を高めるための継続的な取り組みの一環です。今日は、女性による功績を強調する時であると同時に、より良い情報を得る機会であり、前進に向けて協力し、ブレインストーミングする機会でもあります

「人のルーツはそれぞれ異なるため、真のインクルージョンと帰属には公平な行動が必要である。」- internationalwomensday.com

ジェンダーバイアスと差別に終止符を打つのに貢献する

今日、数分の時間を使って、職場など、女性に影響を及ぼすさまざまな課題について学んでみませんか。無意識のバイアスが女性を阻む大きな要因となっているため、あらゆる性自認を持つ人々にとって、他者のさまざまな経験について学ぶことは有益なことです。

ここでは、そのための資料をいくつかご紹介します。

公平性と平等 の違いを認識し、平等を目指して努力することがインクルージョン関連の取り組みを妨げる可能性がある理由を理解してください。

McKinsey著「Women in the Workplace（職場における女性）」とLeanIn.Orgのレポートの要点を 読み 、女性の昇進を阻む要因や、多くの場合、会社を辞めることを決意させる要因を検討します。注目すべき統計として、「初級職から管理職に昇進した男性100人に対して、女性は87人しか昇進しておらず、有色人種の女性は82人しか昇進していない」というものがあります。

インターセクショナリティの概念の歴史について、この用語を作り出したキンバリー・クレンショーが説明した5分間のビデオを ご覧ください 。インターセクショナリティとは、「人種と性別の偏見を同時に抱く二重の束縛」を指します。

Girls Who Code and Logitechが作成したレポート_「What (and Who) is Holding Women Back in Tech?（技術部門で女性を阻むのは何（誰）か」を読むと、_技術部門における課題をより深く理解することができます。その調査結果の1つによると、90％の女性が職場でマイクロアグレッションを経験していると報告しています。このレポートでは、主要なキャリアドライバーと、サポートするコミュニティの重要性について説明しています。

Womenflareは、女性を守る女性たちおよび人々のためのCloudflare従業員リソースグループ（ERG）です。私たちは、従業員主導のグループであり、力を与え、代表し、サポートするためにここにいます。

Cloudflareでは、3月中、コミュニティを構築し、女性の功績を共に祝うという伝統を受け継いでいます。また、今後数週間の社内イベントを通じて、公正さと平等について、そして自分自身と周囲の人々のためにどのように平等を唱えられるかについて議論を促していきます。

コメディで祝う: Laugh.Eventsの楽しいジョークで幕を開けます。「Laughter as a Service（LaaS）（笑いというサービス）」を提供する彼らは、スタンドアップコメディ、ミュージカルコメディ、その他のコメディアクティビティを提供し、お祝いの「職場バラエティアワー」を開催します。

公平性とアライシップチャット: 祝賀会の後、私たちは公平性についてと、公平性が私たち一人ひとりのユニークな交差性のために何を意味するかを議論するフォーラムを開きます。Asianflare、Nativeflare、Proudflareの従業員リソースグループのリーダーを招き、私たちに共有してもらい、私たちがどのようにサポートと支持の両方になることができるかについて掘り下げます。

公平性リーダーシップパネル: 社内のリーダーシップパネルは例年好評だったため、良いものを台無しにしないようにしたいと考えました。今年も、Cloudflareのインスピレーションあふれる女性リーダーを招き、その経験を共有してもらい、職場で公平性を促進できる分野を探る予定です。

その他: 3月もたくさんの企画を用意しています。ブッククラブや集会から、Cloudflare TVエピソードやネットワーキングイベントまで、私たちはチーム横断的に手を取り合い、楽しい議論に参加する機会をたくさん持てるようにしています。

国際女性デーと女性歴史月間の祝い方を問わず、公平な世界を支持するためにどのように自分の役割を果たせるかを考えてみてください。IWD2023のムーブメント#EmbraceEquityに今すぐ（そして毎日）参加しよう！

Life at Cloudflare

Womenflareのような従業員リソースグループを通して、私たちがどのようにコミュニティを育てているかについては、キャリアページをご覧ください。また、求人情報も併せてご覧ください。

国連10原則と持続可能な開発目標（SDGs）に関する当社の進捗状況については、最新のインパクトレポートをダウンロードしてご覧ください。